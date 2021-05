Le Bach du dimanche 23 mai 2021

Au programme de cette 166e émission : David Fray fête ses 40 ans ! En avant-première le nouveau disque (La Dolce Volta) « Liszt : Inspirations » d’Olivier Latry sur l’orgue Rieger de la Philharmonie de Paris et la 2e heure entièrement en compagnie de Masaaki Suzuki pour la fête de la Pentecôte.

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 2 en ut mineur BWV 826

Allemande

David Fray, piano

Disque : Virgin Classics 0709442 (2012)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 2 en ut mineur BWV 826

Courante + Sarabande

David Fray, piano

Disque : Virgin Classics 0709442 (2012)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et piano n° 4 en ut mineur BWV 1017

1. Sicilienne. Largo

David Fray, violon

Renaud Capuçon, violon

Disque : Warner Classics 0190295505783 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et piano n° 4 en ut mineur BWV 1017

2. Allegro

David Fray, violon

Renaud Capuçon, violon

Disque : Warner Classics 0190295505783 (2019)

Franz LISZT

Fantaisie et Fugue sur le nom de BACH

Moderato / Andante / Fugue / Maestoso

Olivier Latry, orgue

Orgue Rieger de la Philharmonie de Paris

Disque : La Dolce Volta

Franz LISZT

Variations sur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen »

Andante / Allegro con moto / Animato / Recitativo / Choral

Olivier Latry, orgue

Orgue Rieger de la Philharmonie de Paris

Disque : La Dolce Volta

7h55 : Propos sur Bach : U comme « ÜBUNG »

8h : La Cantate du jour : BWV 68

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 172 « Erschallet ihr Lieder erklinget ihr saiten »

Choeur introductif

Bach Collegium du Japon

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS (1998)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 172 « Erschallet ihr Lieder erklinget ihr saiten »

Air de basse « Heiligste Dreieinigkeit »

Duo soprano et alto « Komm, lass mich nicht »

Ingrid Schmithüsen, soprano

Mera Yoshikazu, contre-ténor

Peter Kooij, basse

Bach Collegium du Japon

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS (1998)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 34 « O Ewiges feuer o unsprung der Liebe »

Choeur introductif

Bach Collegium du Japon

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 1881 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Missa brevis en la majeur BWV 234

Kyrie (chœur) et Gloria (chœur)

Robin Blaze, contre-ténor

Katsuhiko Nakashima, ténor

Peter Kooij, basse

Bach Collegium du Japon

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2121 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Missa brevis en la majeur BWV 234

Qui tollis peccata mundi (air de soprano)

et Cum Sancto Spiritus (chœur)

Hana Blazikova, soprano

Bach Collegium du Japon

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2121 (2015)

Nouveautés discographiques :

En avant-première : le nouveau disque d’orgue d’Olivier Latry « Inspirations », consacré à Franz Liszt, enregistré sur l’orgue Rieger de la Philharmonie de Paris.

Avec la « Fantaisie et Fugue sur Bach » et les « Variations sur Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » (arrangement de Marcel Dupré).

Une nouveauté du label La Dolce Volta, sortie ce 28 mai 2021.

Nouveauté bibliographique :

Olivier Latry « A l’orgue de Notre-Dame : Entretiens avec Stéphane Friédérich »

Edition Salvator, avril 2021

Annonce de concert :

La Folle journée de Nantes 2021 :

"La lumière et la grâce : Bach et Mozart", un partenariat France-Musique, en direct sur notre antenne les 29 et 30 mai !

La Folle Nuit Bach de Grenoble au Musée de la Musique à Grenoble, le samedi 29 mai à partir de 11h.

En partenariat avec France Musique.

La 6ème édition des Folles Journées J.S.Bach au Temple de Lutry (Suisse) se tiendront du 25 au 30 mai 21

Le 25 mai à 20h à la Halle aux grains de Toulouse : concert Renaud Capucon (violon) etDavid Fray (piano). Donné dans la série des Grands Interprètes.

Au programme : Schubert, Schumann et Bach (Sonate pour violon et clavier n°4 en do mineur BWV 1017)

Le samedi 29 mai 2021 à 17h, Concert du Café Zimmermann, en la Collégiale Sainte-Marthe de Tarascon (Provence)

Concert "Bach en Fête", organisé par le Cercle de musique avec Pablo Valetti et Céline Frisch.

Cabinet des curiosités :

David Fray enregistrant les Concertos pour clavier de Bach « Swing, Sing & Think » , un Film de Bruno Monsaingeon (2008)