Le Bach du dimanche 23 juin 2019

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Cantate BWV 7 « Christ unser Herr zum Jordan kam »

Johann Michael Bach

« Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ »

Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : Ricercar 295550 (2019)

Johann Christoph Bach

« Die Furcht des Herren »

Kristen Witmer, soprano

Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : Ricercar 295550 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 4 « Christ lag in Todenbanden »

Sinfonia et choeur introductif

Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : Ricercar 295550 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate italienne « Amore traditore » BWV 203

Récitatif « Voglio provar »

Air n° 2 « Chi in amore ha nemica la sorte »

Klaus Mertens, basse

Ton Koopman, clavecin

Disque : Challenge Classics CC72814 (2019)

Propos sur Bach de Yehudi Menuhin (1980)

Programmation de la deuxième heure : le concert inaugural du Bachfest de Leipzig (14 juin 2019)

, © Radio France / Corinne Schneider

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie en sol majeur BWV 572

Ullrich Böhme, organiste de l’Eglise Saint-Thomas

Orgue de l’Eglise saint-Thomas de Leipzig

Concert inaugural du Bachfest de Leipzig : 14 juin 2019

Captation : Deutschlandfunk Kultur

Jean-Sébastien Bach

Ouvertüre en ré majeur BWV 1068

Ouverture / Air / Gavotte I et II / Bourrée / Gigue

Freiburger Barockorchester, Gotthold Schwarz (dir.)

Concert inaugural du Bachfest de Leipzig : 14 juin 2019

Captation : Deutschlandfunk Kultur

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 110 « Unser Mund sei voll Lachens »

1. Choeur « Unser Mund sei voll Lachens »

2. Air de tenor « Ihr Gedanken und ihr Sinnen »

3. Récitatif de basse « Dir, Herr, ist niemand gleich »

4. Air d’alto « Ach Herr ! was ist ein Menschenkind »

5. Duo soprano et alto « Ehre sei Gott in der Höhe »

6. Air de basse « Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder »

7. Choral « Alleluja ! Gelobt sei Gott »

Gesine Adler, soprano

Elvira Bill, alto

Patrick Grahl, ténor

Tobias Berndt, basse

Thomanerchor Leipzig

Freiburger Barockorchester, Gotthold Schwarz (dir.)

Concert inaugural du Bachfest de Leipzig : 14 juin 2019

Captation : Deutschlandfunk Kultur

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum en ré majeur H. 146

Chœur d’ouverture et chœur final

Thomanerchor Leipzig

Freiburger Barockorchester, Gotthold Schwarz (dir.)

Concert inaugural du Bachfest de Leipzig : 14 juin 2019

Captation : Deutschlandfunk Kultur

« Cantates de la famille Bach », Ensemble Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.) (label : Ricercar)

