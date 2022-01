Le Bach du dimanche 23 janvier 2022

Au programme de cette 192e émission : L’Art de la fugue selon Daniil Trifonov (Deutsche Grammophon, oct. 2021) ; Trudelies Leonhardt (la sœur) au pianoforte et Marie Leonhardt (l’épouse) au violon ; et la découverte du Concertino pour piano (1936) de Dinu Lipatti par Julien Libeer.

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

, © -

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrapunctus n°1

Daniil Trifonov, piano

Disque : Deutsche Grammophon 002894861370 (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 9 et n° 10

Daniil Trifonov, piano

Disque : Deutsche Grammophon 002894861370 (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Canon alla decima in contrapunto alla terza

Canon in hypodiapason alla ottava

Daniil Trifonov, piano

Disque : Deutsche Grammophon 002894861370 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Polonaise en ré mineur BWV Anh 128

Daniil Trifonov, piano

Disque : Deutsche Grammophon 002894861370 (2021)

Wilhelm Friedemann BACH

Polonaise en mi mineur Fk 12 n° 8 BR A 34

Daniil Trifonov, piano

Disque : Deutsche Grammophon 002894861370 (2021)

Frédéric CHOPIN

Polonaise-Fantaisie n° 7 en la bémol majeur op. 61

Daniil Trifonov, piano

Enregistré au 16e Concours international Frédéric Chopin (Varsovie) octobre 2010

Disque : NIFCCD 606-607 (2011)

Jean-Sébastien BACH / Jacques LOUSSIER

Concerto en ut mineur BWV 1060

(Arrangement pour deux pianos, batterie et contrebasse)

Adagio

Suher et Guher Pekinel, pianos

Trio Jacques Loussier

André Arpino, batterie

Benoit Dunoyer de Segonzac, contrebasse

Disque : Teldec 8573-80823-2 (2000)

Jean-Sébastien BACH / Jacques LOUSSIER

Concerto en ut mineur BWV 1060

(Arrangement pour deux pianos, batterie et contrebasse)

Allegro

Suher et Guher Pekinel, pianos

Trio Jacques Loussier

André Arpino, batterie

Benoit Dunoyer de Segonzac, contrebasse

Disque : Teldec 8573-80823-2 (2000)

7h55 : Bach avec Mention : 20. La Badinerie jazzy du flûtiste Jim Walker (1982)

8h : La Cantate du jour : BWV 58 « Ach Gott, wie manches Herzeleid » (II)

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 2 en ré mineur BWV 1004

Chaconne

Marie Leonhardt, violon baroque

Enregistré en 2003 près de Genève

Disque : L’Autre Monde LAM1 (2015)

Franz SCHUBERT

Impromptu en mi bémol majeur op. 90 n° 2 D 899

Trudelies Leonhardt, pianoforte

Disque : CASCAVELLE VEL 3008 (1999)

Jean-Sébastien BACH

Partita pour piano n° 1 en si bémol majeur BWV 825

Prélude

Dinu Lipatti, piano

Dernier récital au Festival de Besançon le 16 septembre 1950

Disque : Solstice SOCD 358 (2018)

Dinu LIPATTI

Concertino en style classique pour piano et orchestre op. 3 (1936)

Allegro maestoso et Adagio molto

Julien Libeer, piano

Les Métamorphoses

Direction Raphael Fete

Disque : Evil Penguin Records Classic EPRC 0029 (2018)

Dinu LIPATTI

Concertino en style classique pour piano et orchestre op. 3 (1936)

Allegretto et Allegro molto

Julien Libeer, piano

Les Métamorphoses

Direction Raphael Fete

Disque : Evil Penguin Records Classic EPRC 0029 (2018)

Nouveautés discographiques :

Daniil Trifonov : « The Art of Life », un enregistrement de L’Art de la fugue BWV 1080 de Bach, paru chez Deutsche Grammophon en octobre 2021 (Un partenariat France Musique)

Agenda des concerts :

Dimanche 23 janvier à 16h, à l’Eglise Saint-Louis-en-L’Ile : Alexandre Brussilovsky interprètera (entre autres) le Concerto pour deux violons de Bach, avec Maxime Ramic, et l’orchestre de l’Académie de L’Ile-Saint-Louis, sous la direction de Frédéric Loisel.

Lundi 24 janvier à 20h, au Nouveau Siècle à Lille : Récital les Variations Goldberg de Bach, par le pianiste Lang Lang.

Le Cabinet des curiosités :

Daniil Trifonov interprète le Contrapunctus 14 de L’Art de la fugue BWV 1080 de Bach (complété par lui) :