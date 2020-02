Le Bach du dimanche 23 février 2020

Au programme de cette 113e émission : un zoom en première heure sur les « American Bach Soloists » (Jeffrey Thomas, direction) ; puis le nouveau disque du pianiste belge Jan Michiels consacré à Bach-Busoni (label Fuga Libera) et l’orchestration d’Arnold Schoenberg du Prélude pour orgue BWV 552.

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 51 « Jauchzet Gott in allen Landen”

Choral et Halleluja final

Julianne Baird, soprano

Barry Baugess, trompette

American Bach Soloists

Direction Jeffrey Thomas

Volume 1 : Cantates solistes

Disque : Koch International Classics 371382H1 (1990)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 106 « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”

Drew Minter, contre-ténor

Jeffrey Thomas, tenor

William Sharp, basse

American Bach Soloists

Direction Jeffrey Thomas

Volume 3 : Cantates

Disque : Koch International Classics 371642H1(1993)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 140 « Wachet auf ruft uns die Stimme »

Chœur introductif

Catherine Bott, soprano

Daniel Taylor, contre-ténor

Jeffrey Thomas, ténor

William Sharp, basse

American Bach Soloists Choir

American Bach Soloists

Direction Jeffrey Thomas

Disque : Koch International Classics 372342H1 (1996)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 4 clavecins en la mineur BWV 1065

D’après le Concerto en si mineur pour 4 violons op. 3 n° 10 de Vivaldi

Mvt. 1 Allegro

Jeffrey Thomas, John Butt, Phebe Craig, Jonathan Dimmock, clavecins

American Bach Soloists

Direction Jeffrey Thomas

Disque : Koch International classics 3-7237-2 H1 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour flûte, violon et clavecin en la mineur BWV1044

Mvt. 1 Allegro

Elizabeth Blumenstock, violon

Sandra Miller, traverso

Michael Sponseller, clavecin

American Bach Soloists

Direction Jeffrey Thomas

Disque : 2005

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur BWV 1068

Mvt. 2 Air

American Bach Soloists

Direction Jeffrey Thomas

Disque : 2019

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Sanctus (chœur)

American Bach Choir

American Bach Soloists

Direction Jeffrey Thomas

Disque : Koch International Classics 1993

Jean-Sébastien Bach

Motet « Ich lasse dich nicht, du segnest mich denne » BWV Anh. 159

American Bach Choir

American Bach Soloists

Direction Jeffrey Thomas

Disque : 2017

7h55 : Propos sur Bach : 23. La démission de Weimar (1717)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Air d’alto « Es ist Vollbracht »

Michael Chance, contre-ténor

Paolo Pandolfo, viole de gambe

Disque : Glossa GCD 920-411 (2010)

Jean-Sébastien Bach / Edouard Ferlet

« Es ist Vollbracht »

Airelle Besson, trompette

Edouard Ferlet, piano

Stéphane Kerecki, contrebasse

Disque : ALPHA 172314 (2017)

Jean-Sébastien Bach / Edouard Ferlet

« Les Bacchantes » à partir de la Chaconne de la

Partita pour violon en ré mineur BWV 1004

Edouard Ferlet, piano

Disque : Mélisse MEL 666020 (2017)

Jean-Sébastien Bach / Ferrucio Busoni

Zehn Choralvorspiele BV 27 (1898)

N° 2 « Wachet auf, Ruft uns die Stimme » BWV 140

Jan Michiels, pianoforte

Piano Bechstein à cordes parallèles 1860 (Collection Chris Maene)

Disque : Fuga Libera FUG 760 (2020)

Jean-Sébastien Bach / Ferrucio Busoni

Zehn Choralvorspiele BV 27 (1898)

N° 1 « Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist » BWV 667

Jan Michiels, pianoforte

Piano Bechstein à cordes parallèles 1860 (Collection Chris Maene)

Disque : Fuga Libera FUG 760 (2020)

Jean-Sébastien Bach / Ferrucio Busoni

Zehn Choralvorspiele BV 27 (1898/1916)

N° 6 « Herr Gott, Nun schleuss den Himmel auf » BWV 617

Jan Michiels, pianoforte

Piano Bechstein à cordes parallèles 1860 (Collection Chris Maene)

Disque : Fuga Libera FUG 760 (2020)

Jean-Sébastien Bach / Ferrucio Busoni

Zehn Choralvorspiele BV 27 (1898/1916)

N° 4 « Nun freut euch, Lieben Christen G’mein » BWV 734a

Jan Michiels, pianoforte

Piano Bechstein à cordes parallèles 1860 (Collection Chris Maene)

Disque : Fuga Libera FUG 760 (2020)

Jean-Sébastien Bach / Arnold Schoenberg

Prélude pour orgue en mi bémol majeur BWV 552

Arrangement pour orchestre d’Arnold Schoenberg

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction Esa Pekka Salonen

Disque : SONY SK 89012 (2000)

Nouveauté discographique :

CD "Jan Michiels : Bach-Busoni" (piano)

Chaconne aus der Partita BWV 1004 / Zehn Choralvorspiele

Fantasia Contrappuntistica, piano Beschtein 1850 cordes parallèles (collection Chris Maene)

& Maene Straught Stung Grand Piano 2015

Label Fuga Libera (sortie le 31 janvier 2020)

, © Fuga Libera

Annonce concerts :

Concert lundi 24 février à 20h30,Théâtre Grévin (Paris) :

Jean-Sébastien Bach : Sonates pour flûte et clavecin, et Sonates pour flûte et basse continue

Par François Lazarevitch (traverso) Lucile Boulanger (viole de gambe) et Justin Taylor (clavecin)

Concert jeudi 27 février à 20h30,Salle Cortot (Paris) :

Jean-Sébastien Bach : Sonates pour violon et clavecin obligé

Par Stéphanie-Marie Degand (violon baroque) et Violaine Cochard (clavecin)

Le cabinet de curiosités :

" Badinerie de la Suite n° 2 en si mineur " de Johann Sebastian Bach, par Sheila Blanco