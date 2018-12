Le Bach du dimanche 23 décembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

BWV 63 « Christen, ätzet diesen Tag »

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243a

1. Chœur « Magnificat anima mea »

2. Air de soprano « Et exsultavit »

3. Choral « Vom Himmel hoch »

4. Air de soprano “Quia respexit »

5. Chœur « Omnes generationes »

6. Air de basse « Qia fecit mihi magna »

7. Choral « Freut euch und jubiliert”

8. Duo contralto et ténor “Et misericordia »

9. Chœur « Fecit potentiam »

Carolyn Sampson, soprano

Ingeborg Danz, contalto

Mark Padmore, ténor

Sebastian Noack, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901781.82 (2003)

Le propos

Propos sur Bach de Xavier Le Pichon (1976)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243a

10. Choral « Gloria »

11. Air de ténor « Deposuit potentes »

12. Air de contralto « Esurientes implevit bonis »

13. Duo de soprano et de basse « Virga Jesse floruit »

14. Trio de deux sopranos et contralto « Suscepit Israël »

15. Chœur « Sicut locutus est »

16. Chœur « Gloria Patri »

Carolyn Sampson, soprano

Dorothee Mields, soprano (pour le n° 14)

Ingeborg Danz, contalto

Mark Padmore, ténor

Sebastian Noack, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901781.82 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 40 « Darzu ist erschienen der Sohn Gottes »

1. Chœur « Darzu ist erschienen der Sohn Gottes »

2. Récitatif du ténor « Das Wort ward Fleisch »

3. Choral « Die Sünd macht Leid »

4. Air de basse « Höllische Schlange »

5. Récitatif accompagné d’alto « Die Schlange so im Paradies »

6. Choral « Schüttle deinen Kopf und sprich”

7. Air de ténor “Christenkinder freuet euch”

8. Choral “Jesu nimm dich deiner Glieder”

Bogna Bartosz, contralto

Jörg Dürmüller, ténor

Klaus Mertens, basse

Choeur et Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Challenge Classics CC72230 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 64 « Sehet, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeiget »

1. Chœur « Sehet, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeiget »

2. Choral « Das hat er alles uns getan »

3. Récitatif de contre-ténor « Alt geh welt behalte nur das deine »

4. Choral « Was frag ich nach der Welt »

5. Air de soprano « Was die Welt »

6. Récitatif de la basse « Der Himmel bleibet mir gewiss »

7. Air de contre-ténor « Von der Welt verlang ich nichts »

8. Choral « Gute Nacht O wesen »

Gillian Keith, soprano

Robin Tyson, contre-ténor

Peter Harvey, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 127 (2006)

Benny Goodmann

Bach goes to town (1938)

Hørsholm Percussion & Marimba Ensemble & Ole Pedersen

Disque : Danacord 2007

Jean-Sébastien Bach

Suite n° 2 en si mineur BWV 1067 : Badinerie

Transcription pour piccolo, vibraphone et marimba

Jean-Louis Beaumadier, piccolo

Christian Hamouy, marimbas

Georges Van Gucht, vibraphone

Disque : Calliope CAL 9290 (1999)

