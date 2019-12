Le Bach du dimanche 22 décembre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en mi mineur BWV 533

Marie-Ange Leurent, orgue

Orgue Freytag-Tricoteaux de l’église de Stobl am Wolfgangsee (Autriche)

Volume 6 de l’intégrale en cours

Disque : Monthabor (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en ut majeur BWV 547

Eric Lebrun, orgue

Orgue Freytag-Tricoteaux de l’église de Stobl am Wolfgangsee (Autriche)

Volume 6 de l’intégrale en cours

Disque : Monthabor (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue en sol majeur BWV 541

Eric Lebrun, orgue

Orgue Jürgen Ahrend de l’église des Jésuites de Porrentruy (Suisse)

Volume 6 de l’intégrale en cours

Disque : Monthabor (2019)

Jean-Sébastien Bach

Pastorale en do mineur BWV 590

Adagio arrangé par le Play Bach Trio

Jacques Loussier, piano

Vincent Charbonnier, basse

André Arpino, batterie

Disque : Note Productions 142001 (1993)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 110 « Unser Mund sei voll Lachens »

1. Choeur « Unser Mund sei voll Lachens »

2. Air de tenor « Ihr gedanken und ihr sinnen »

3. Récitatif de basse « Dir Herr ist niemand gleich »

4. Air de contre-ténor « Ach Herr was ist ein Menschenkind »

5. Duo de soprano et de ténor « Ehre sei Gott in der höhe und Friede auf »

6. Air de basse « Wacht auf ihr adern und ihr glieder »

7. Choral « Alleluja gelobt sei Gott »

Hana Blazikova, soprano

Robin Blaze, contre-ténor

Gerd Türk, ténor

Peter Kooy, basse

Bach Collegium du Japon

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS-SACD-1761 (2009)

7h55 : Propos sur Bach : 15. Premier mariage avec Maria Barbara (1707)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Pastorale en fa majeur BWV 590

Arrangement pour piano de Dinu Lipati

Prélude / Allemande / Aria / Gigue

Louiza Borac, piano

Disque : AVIE AV 2271 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 151 « Süsser Trost, mein Jesus kommt »

1. Air de soprano « Süsser Trost, mein Jesus kommt »

2. Récitatif de basse « Erfreue dich mein Herz »

3. Air de contre-ténor « In Jesu Demut kann ich Trost »

4. Récitatif de ténor « Du teurer Gottessohn »

5. Choral « Heut schleusst et wieder auf die Tür »

Sebastian Hennig, soprano garcon

Paul Esswood, contre-ténor

Kurt Equiluz, ténor

Max van Egmond, basse

Chœur de garçons de Hanovre

Collegium Vocale de Gand

Leonhardt Consort

Gustav Leonhardt (dir.)

Volume 36 de l’intégrale

Disque : Teldec 835654/2 (1985)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en sol majeur BWV 592

Mvt. 1 Allegro

Ton Koopman, orgue

Orgue Schnitger de la Martinikerk de Groningen (Pays-Bas)

Disque : Teldec 3984-25933-2/1 (2009)

Nouveauté discographique :

Intégrale de l’œuvre d’orgue (Volume 6) de Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun :

Jean-Sébastien Bach "Préludes et fugues"

Label Monthabor (nouveauté novembre 2019)

Le cabinet de curiosités :