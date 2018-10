Le Bach du dimanche 21 octobre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

BWV 109 « Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben ! » émission La Cantate BWV 109 « Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben ! »

Carl Philipp Emanuel Bach

Fantasia e Fuga a 4 Wq. 119/7

Jan Willem Jansen, orgue

Orgue Jean Saldosso de la Basilique d’Alençon

Album : « Bach tel père tels fils ?... »

Disque : Ctésibios 074 (2018)

Johann Christoph Friedrich Bach

Variations « Ah ! vous dirai-je maman »

Orgue Jean Saldosso de la basilique d’Alençon

Album : « Bach tel père tels fils ?... »

Disque : Ctésibios 074 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Sonate n° 1 en sol mineur BWV 1001

Mvt. 1 Adagio

Gottfried von der Goltz, violon

Disque : Aparté AP176 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 2 en ré mineur BWV 1004

Mvt. 4 Gigue

Gottfried von der Goltz, violon

Disque : Aparté AP176 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 3 en mi majeur BWV 1006

Mvt. 3 Gavotte en rondeau

Gottfried von der Goltz, violon

Disque : Aparté AP176 (2018)

Le propos

Propos sur Bach de Raymond Queneau (1961) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Raymond Queneau (1961)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin n° 1 en ré mineur BWV 1052

Mvt. 1 Allegro

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (dir.)

Disque : Opus 11 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin n° 6 en fa majeur BWV 1057

Mvt. 3 Allegro

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (dir.)

Disque : Opus 111 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Fugue sur un thème d’Albinoni BWV 951a

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Disque : OPUS 111 OPS 30-258 (1999)

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la fugue en ré mineur BWV 1080

Contrapunctus n° 7 per augmentatio et diminutio

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (dir.)

Disque : OPUS 111 (1999)

Jean-Sebastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

Mvt. 2 Andante

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (dir.)

Disque : Naïve classique OP 30412 (2005)

Jean-Sébastien Bach

Passacaille en ut mineur BWV 582

Arrangement pour ensemble instrumental

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (dir.)

Disque : Naïve classique OP30575 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n° 4 en ut mineur BWV 1017

Mvt. 1 Siciliano. Largo

Fabio Biondi, violon

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Disque : Opus 111 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour viole de gambe en ré majeur BWV 1028

(Arrangement Gatti et Alessandrini)

Mvt. 2 Adagio

Enrico Gatti, violon

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Disque : Glossa GCD 921210 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en trio pour orgue n° 2 en ut mineur BWV 526

Arrangement pour flûte traversière et clavecin

Mvt. 3 Allegro

Laura Pontecorvo, flûte traversière

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Disque : Arcana 219735 (2018)

Nouveautés discographiques

Jan Willem Jansen, Orgue Jean Daldosso de la Basilique d'Alençon, "Bach tel père tels fils ?...", Label Ctésibios (2018)

Gottfried von der Goetz, Sonatas et Partitas pour violon seul, Label Aparté (2018)

Annonce de concert

Vendredi 26 octobre, à 20 heures, concert de Rinaldo Alessandrini avec le Concerto Italiano, Suites pour orchestre de Bach, au Grand Théâtre de Tours dans le cadre de la 3e édition du Festival "Concerts d'automne à Tours" (12 au 28 octobre 2018)

Cabinet des curiosités