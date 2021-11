Le Bach du dimanche 21 novembre 2021

Au programme de cette 183e émission : le 2e enregistrement des Sonates et Partitas de Tedi Papavrami Alpha); le 1er disque de Karol Mossakowski sur l’orgue Grenzing de Radio-France ; la 23e édition du Festival Bach de Lausanne (12-28 nov) & la 15e édition du Festival Bach de Montréal (15 nov-5 déc)

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 2 en ré mineur pour violon seul BWV 1004

3. Sarabande

Tedi Papavrami, violon

Disque : Alpha 756 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n° 2 en la mineur BWV 1003

1. Grave

Tedi Papavrami, violon

Disque : Alpha 756 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n° 2 en la mineur BWV 1003

4. Allegro

Tedi Papavrami, violon

Disque : Alpha 756 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

(arrangement pour luth)

Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Menuet I/II – Gigue

Edin Karamazov, luth

Disque : Little Tribeca (2021)

Jean-Sébastien BACH

Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565

(Arrangement pour luth)

Edin Karamazov, luth

Disque : DECCA (2008)

Jean-Sébastien BACH

Suite française n ° 5 en sol majeur BWV 816

(arrangement pour orgue de Karol Mossakowski)

1. Allemande

Karol Mossakowski, orgue

Orgue Grenzing de Radio-France

Album : « Rivages »

Disque : Tempéraments TEM316067 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite française n ° 5 en sol majeur BWV 816

(arrangement pour orgue de Karol Mossakowski)

2. Courante

Karol Mossakowski, orgue

Orgue Grenzing de Radio-France

Album : « Rivages »

Disque : Tempéraments TEM316067 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite française n ° 5 en sol majeur BWV 816

(arrangement pour orgue de Karol Mossakowski)

4. Gavotte

Karol Mossakowski, orgue

Orgue Grenzing de Radio-France

Album : « Rivages »

Disque : Tempéraments TEM316067 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite française n ° 5 en sol majeur BWV 816

(arrangement pour orgue de Karol Mossakowski)

5. Bourrée

Karol Mossakowski, orgue

Orgue Grenzing de Radio-France

Album : « Rivages »

Disque : Tempéraments TEM316067 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite française n ° 5 en sol majeur BWV 816

(arrangement pour orgue de Karol Mossakowski)

7. Gigue

Karol Mossakowski, orgue

Orgue Grenzing de Radio-France

Album : « Rivages »

Disque : Tempéraments TEM316067 (2021)

7h55 : Bach avec Mention : 11. Bruno Walter joue le Prélude BWV 849 au piano (1952)

8h : La Cantate du jour : BWV 24 « Ein ungefärbt Gemüte »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour quatre clavecins BWV 1065

Mouvement 3 : Allegro

Aapo Häkkinen, Miklós Spányi, Cristiano Holtz, Anna-Maaria Oramo : clavecins

Helsinki Baroque Orchestra

Direction Aapo Häkkinen

Disque : Aeolus AE10107 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour flûte traversière, violon et clavecin BWV 1044

Mouvement 1 : Allegro

Francesco Corti, clavecin

Evgeni Svirido, violon

Marcello Gatti, flûte traversière

Il Pomo d’Oro

Direction Francesco Corti

Disque : Pentatone PTC5186889 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean (2e version) BWV 245

Choral final « Christe, du lamm Gottes »

La Chapelle Rhénane

Direction Benoît Haller

Disque : Zig Zag territoires ZZT 100301.2 (2010)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier en ré mineur BWV 1052

Mouvement 3 : Allegro

Alexandre Tharaud, piano

Les Violons du Roy

Direction Bernard Labadie

Disque : EMI 5099908710925 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

(Arrangement pour cordes et continuo de Bernard Labadie)

Variations 26, 28, 29 et Aria da capo

Les Violons du Roy

Direction Bernard Labadie

Disque : ATMA Classique ACD 22723 (2000)

Nouveautés discographiques :

Tedi Papavrami " Sonates et Partitas pour violon seul ", une nouveauté du label Alpha paru le 10 septembre 2021 (Un deuxième enregistrement, 17 ans après le premier).

A réécouter : Il était l’invité de La Matinale de Gabrielle Oliveira Guyon sur France Musique, le jeudi 18 novembre dernier

Karol Mossakowski à l'Orgue Grenzing de Radio-France, dans l'Album : « Rivages », Editions Tempéraments / Radio France

Annonces de concerts :

Dimanche 21 novembre, à 17h, à la Chapelle de la Trinité de Lyon : Un nouveau rendez-vous musical et participatif, avec « La cantate du dimanche de Bach » par Le Collectif Baroque.

Les Grands Concerts, en association avec un collectif de musiciens baroques professionnels et d’étudiants en cycle supérieur, renouent, un dimanche par mois, avec la tradition des cantates dominicales composées par Jean-Sébastien Bach. Ces rendez-vous seront précédés, pour ceux qui le souhaitent, d’une préparation vocale au choral de la cantate du jour. Libre participation aux frais. Entrée sur inscription

Le mardi 23 novembre 2021 à 12h30 à la Philharmonie Luxembourg, se tiendra le deuxième Midi Baroque d’Anne-Catherine Bucher.

Elle abordera lors de ce concert commenté en français, la seconde partie des Variations Goldberg (variations 16 à 30) de Jean-Sébastien Bach

Le vendredi 26 novembre à 18h, Lang Lang interprètera les Variations Goldberg à l’Auditorium de Radio-France. Le concert est complet mais il sera retransmis en direct sur France-Musique, présenté par Jean-Baptiste Urbain.

Réécoutez la Matinale du 1er novembre dernier, avec Lang Lang

Le dimanche 28 novembre à 20h30 à Bouchemaine dans les Pays de Loire, le Consort Brouillamini interprètera de nouvelles transcriptions de Bach avec « Flûtes en fugue », dans le cadre de la saison musicale Les Concerts d’Anacréon.

LeFestival Bach de Lausanne se déroulera du 12 au 28 novembre, et aura pour thème « Bach et la Renaissance »

Le dimanche 21 novembre, Eglise Saint François, à 17h : Benoît Haller et La Chapelle Rhénane interprèteront les Six Motets BWV 229, BWV 230, BWV 227, BWV 226, BWV 228 & BWV 225 - et le vendredi 26 novembre à 20h en la Cathédrale de Lausanne, le Concentus Musicus Wien & le Chorus sine nomine donneront la Messe en si mineur BWV 232, sous la direction de Stefan Gottfried

LeFestival Bach de Montréalse tiendra du 15 novembre au 5 décembre.

Les 20 novembre au Palais Montclam, Québec et le 21 novembre à la Maison symphonique à Montréal : Oratorio de Noël par l’Orchestre et le chœur du Festival Bach Montréal, sous la direction de Vaclav Luks. Le 23 novembre Salle Bourgie à Montréal, Récital de piano de Albert Cano Smit. Et le 25 novembre, Salle Bourgie aussi, Les Violons du Roy sous la direction de Bernard Labadie, interprèteront L’Art de la Fugue pour cordes.