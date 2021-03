Le Bach du dimanche 21 mars 2021

Au programme de cette 157e émission : 21 mars jour du 336e anniversaire de Bach ! On fête aussi le tricentenaire des Six Concertos brandebourgeois (1721) à l’occasion de la Journée internationale de la musique ancienne ; et « Bach versus Scarlatti » avec Scott Ross pour un dimanche écarlate !

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 1 en fa majeur BWV 1046

Mouvement 1 [sans indication de mouvement]

Bart Aerbeydt et Gijs Larceulle, cors naturels

Freiburger Barockorchester

Gottfried von der Goltz (premier violon)

Disque : Hamonia Mundi HMC 902176.77 (2014)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 1 en fa majeur BWV 1046

Mouvement 2 : Adagio

Anne Katharina Schreiber, violon piccolo

Freiburger Barockorchester

Gottfried von der Goltz (premier violon)

Disque : Hamonia Mundi HMC 902176.77 (2014)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

Mouvement 1 : Allegro

Mouvement 2 : Andante

Mouvement 3 : Allegro assai

Gabriele Cassone, trompette

Dorothee Oberlinger, flûte à bec

Paolo Grazzi, hautbois

Cecilia Bernardini, violon

Zefiro

Direction Alfredo Bernardini

Disque : Arcana A452 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur BWV 1048

Mouvement 3 : Allegro

Café Zimmermann

Direction Pablo Valetti

Disque : Alpha 048 (2003)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 4 en sol majeur BWV 1049

Mouvement 1 : Allegro

Maurice Steger et Stefano Bet, flûtes à bec

Duilio Galfetti, violon

I Barocchisti

Diego Fasolis (clavecin et direction)

Disque : Arts ou Arts Music 47715-8 (2006)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

Mouvement 3 : Allegro

Laura Pontecorvo, flûte traversière

Francesca Vicari, violon

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini (clavecin et direction)

Disque : Naïve Records OP 30412 (2005)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 6 en si bémol majeur BWV 1051

Mouvement 2 : Adagio ma non tanto

Mouvement 3 : Allegro

Solistes baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 707 (2009)

Jean-Sébastien BACH

Brandebourg Boogie

Elena Duran, flûte traversière

Stéphane Grapelli, violon

Laurie Holloway, piano

Album « Bach to the Beatles »

Disque : Prodisc (1991)

7h55 : Propos sur Bach : « Q » comme « QUODLIBET »

8h : La Cantate du jour : BWV 113

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Prélude en si bémol majeur BWV 866

Clavier bien tempéré (Livre I)

Scott Ross, clavecin

Enregistrement Radio-Canada à Montréal en avril 1980

Disque : Disques Pelleas CD-0101/2 (1980)

Domenico SCARLATTI

Sonate en si bémol majeur K 248 LS 35

Scott Ross, clavecin

Disque : Erato ECD 75419 (1988)

Domenico SCARLATTI

Sonate en la mineur K 109 L 138

Scott Ross, clavecin

Disque : Erato ECD 75404 (1988)

Jean-Sébastien BACH

Fugue en la mineur BWV 889

Clavier bien tempéré (Livre II)

Scott Ross, clavecin

Enregistrement Radio-Canada à Montréal en avril 1980

Disque : Disques Pelleas CD-0103/4 (1980)

Domenico SCARLATTI

Sonate en ut mineur K 363 L 160

Scott Ross, clavecin

Disque : Erato ECD 75429 (1988)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 2 en ut mineur BWV 826

Capriccio

Scott Ross, clavecin

Disque : Erato 190295458423/2

Jean-Sébastien BACH

Fugue en si mineur BWV 893

Clavier bien tempéré (Livre II)

Scott Ross, clavecin

Enregistrement Radio-Canada à Montréal en avril 1980

Disque : Disques Pelleas CD-0103/4 (1980)

Domenico SCARLATTI

Sonate en si mineur K 27 L 449

Scott Ross, clavecin

Enregistré à Saint-Guilhem-le-Désert le 12 juillet 1986

Disque : INA 14

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n ° 6 en si bémol majeur BWV 1051

(version à deux clavecins de Kenneth Gilbert)

Mouvement 3 : Allegro

Scott Ross, clavecin

Huguette Grémy-Chauliac, clavecin

Disque : Erato 190295458423/11 (2019)

Annonce de concerts :

Concert immersif et interactif le dimanche 21 mars à 18h : « L’affaire Bach » par l’ensemble le Concert de l’Hostel Dieu (sous la direction de Frank-Emmanuel Comte)

Imaginé par Franck-Emmanuel Comte, « L’Affaire Bach » est un « concert enquête » autour de l’œuvre de JS Bach. Une intrigue scénarisée par le metteur en scène et sociologue Pierre-Alain Four, associera artistes et public à une quête captivante autour des œuvres prétendument attribuées à JS Bach.

Via son Smartphone et depuis son salon, les spectateurs, transformés en « gamers » auront la possibilité d’interagir avec les musiciens sur scène en utilisant l’application Wooclap, une plateforme interactive ludique et didactique. Découvertes, surprises et anecdotes sont au programme, dans le cadre de la Journée de la Musique Ancienne !

Renseignements et réservations sur le site du Concert de L'Hostel Dieu

Pour recevoir votre lien de connexion, envoyez un mail à : administration@concert-hosteldieu.com

Le dimanche 21 mars à 15 heures, à l’occasion du 336e anniversaire de Jean-Sébastien Bach, la Gaechinger Cantorey de Stuttgart interprètera le Messe en si de Bach.

La Gaechinger Cantorey de Stuttgart, sous la direction de Hans-Christoph Rademann, fêtera le 336e anniversaire de J.S. Bach avec une représentation de sa Messe en mineur. Le concert est diffusé en direct en coopération avec les Archives de Bach Leipzig.

Un entretien de Michael Maul, directeur du Bachfest Leipzig, et Hans-Christoph Rademann fait partie du film de concert. D’autres impressions cinématographiques de Leipzig et de l’église Thomas sont montrées pendant la diffusion en direct.

Les parties solistes sont chantées par : Catalina Bertucci (Soprano), Marie Henriette Reinhold (Alto), Patrick Grahl (ténor) et Tobias Berndt (Basse). La diffusion en direct est publiée sur www.bachakademie.de ainsi que sur les chaînes Facebook de la Bachakademie de Stuttgart et des Bach-Archives Leipzig. Il sera accessible en ligne pendant six mois à la fin de l’année.

Les actualités France Musique en ce 21 mars :

Journée de la Musique Ancienne sur France Musique

Pour cette 9ème édition, France Musique est partenaire de la "Journée de la Musique Ancienne", ce dimanche 21 mars. Cet événement célébrant plus d’un millénaire de musique aura pour marraine d'honneur, cette année, Olga Pashchenko !

Un Dimanche écarlate avec Scarlatti

Dans le cadre de la Journée de la Musique Ancienne, France Musique boucle la boucle Scarlatti en programmant un « Dimanche écarlate » en honneur au célèbre compositeur italien le dimanche 21 mars. À cette occasion, retrouvez l’intégralité des 555 sonates de Scarlatti, enregistrées durant l’été 2018 lors du Festival Radio France Occitanie Montpellier par 30 clavecinistes :

Cabinet des curiosités :

"Je sais pas vous", une (web)série de Patrick Leterme et Etienne Duval coproduite par France Musique. A travers chaque épisode, d'une durée d'environ trois minutes, les vidéos abordent avec humour petites et grande histoires de la Grande musique.

