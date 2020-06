Le Bach du dimanche 21 juin 2020

Au programme de cette 126e émission : on fête tous les papas en première heure avec Paul Agnew, Gerd Türk, Peter Harvey et Peter Kooij ; puis une deuxième heure en compagnie du Bach Collegium du Japon de Masaaki Suzuki à l’occasion de la fête de la Saint Jean-Baptiste (24 juin).

,Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond " paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 125 « Mit Fried und Freund ich fahr danin »

Duo ténor et basse « Ein unbegreflich Licht erfüllt den ganzen Kreis der Erden »

Paul Agnew, ténor

Peter Harvey, basse

Les Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Archiv Produktion 463585-2 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 33 « Allein zu dir Herr Jesu Christ »

Duo ténor et basse « Gott der du die Liebe heisst »

Gerd Türk, ténor

Peter Kooij, basse

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS CD-1351 (2004)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 56 « Ich will den Kreuzstab gerne tragen »

Air de basse « Endlich, endlich wird mein Joch »

Peter Kooij, basse

Chapelle Royale

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901365 (1991)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 159 « Sehet, wir geh’n hinauf gen Jerusalem »

Air de basse « Es ist Vollbracht »

Peter Kooij, basse

Bach Collegium Japan

Direction Massaki Suzuki

Disque : BIS CD 2011 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Motet « Komm, Jesu, komm » BWV 229

Collegium 1704

Direction Vaclav Luks

Enregistré à Prague le 18 mai 2020 avec masques

(Vidéo à retrouver dans le Cabinet de curiosités, plus bas dans la page)

Jean-Sébastien Bach

Duetto pour orgue n° 1 en mi mineur BWV 802

Bart Jacobs, orgue

Orgue Thomas (2013) de Bornem (Belgique)

Disque : Organroxx 12 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Duetto pour orgue n° 2 en fa majeur BWV 803

Bart Jacobs, orgue

Orgue Thomas (2013) de Bornem (Belgique)

Disque : Organroxx 12 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Duetto pour orgue n° 3 sol majeur BWV 804

Bart Jacobs, orgue

Orgue Thomas (2013) de Bornem (Belgique)

Disque : Organroxx 12 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Duetto pour orgue n° 4 en la mineur BWV 805

Bart Jacobs, orgue

Orgue Thomas (2013) de Bornem (Belgique)

Disque : Organroxx 12 (2018)

Jean-Sébastien Bach / Jacques Loussier

Clavier Bien tempéré (Livre I)

Prélude n° 2 en ut mineur

Jacques Loussier, piano

Vincent Charbonnier, contrebasse

André Arpino, batterie

Disque : Note Productions 142000 (1993)

7h55 : Propos sur Bach : 39. Dernier voyage à Berlin (1747)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach / Harry van der Kamp

L’Art de la Fugue BWV 1080

Fuga a tre soggetti « Ein selig Ende mir bescher »

Arrangement vocal de Harry van der Kamp

Gesualdo Consort Amsterdam

Direction Harry van der Kamp

Disque : Sony 82876705432 (2005)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 7 « Christ unser Herr zum Jordan kam »

Choeur introductif

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS (2003)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 7 « Christ unser Herr zum Jordan kam »

Air de ténor « Des Vaters Stimme Liess Sich Horen »

Jan Kobow, ténor

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS (2003)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 30 « Freue dich erlöste Schar »

Air de basse « Ich will nun hassen »

Peter Kooij, basse

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2031 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 30 « Freue dich erlöste Schar »

Chœur conclusif « Freue dich geheilgte Schar »

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS 2031 (2013)

8h55 : Propos sur Bach : 40. La mort à Leipzig (1750)

Annonce de concerts :

Suite à l'annulation du Bachfest de Leipzig cette année en raison du Covid 19, un « Marathon Bach en 1500 heures » a été envisagé pour remplacer le festival ! Il a commencé les 13 et 14 juin, et la suite se déroulera les 20 et 21 juin

Détails de laprogrammation

Suivez le marathon en direct suryoutubeet surfacebook

Le Cabinet de curiosités :

Motet « Komm, Jesu, Komm » BWV 229, par le Collegium 1704, sous la direction de Vàclav Luks, enregistré en temps de confinement à Prague le 18 mai 2020, avec masques :