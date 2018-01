Le Bach du dimanche 21 janvier 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Nouvelle parution

Gilles Cantagrel, La musique instrumentale de Jean-Sébastien Bach, Paris, Buchet-Chastel, janvier 2018.

Nouveauté discographique

Coffret Archiv Produktion, Karl Richter et la musique sacrée de Jean-Sébastien Bach, 11 CD et 4 DVD, décembre 2017.

Annonce de concerts

Vaclav Luks, le Collegium Vocale 1704 et le Collegium 1704, Chapelle royale au Château de Versailles, le samedi 27 janvier 2018 à 19h dans un programme Bach et Zelenka

Programmation musicale

♫ Jan Dismas ZELENKA

Sonate en trio n° 2 pour deux hautbois, basson et basse continue en sol mineur ZWV 181

1. Andante

Ensemble Collegium 1704

Xenia Loffler et Michael Bosch, hautbois

Jane Gower, basson

Vaclav Luks, clavecin

Disque : Accent ACC 24319 (2017)

♫ Jan Dismas ZELENKA

Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55

1er nocturne pour le jeudi Saint : Ecce vidimus eum

Collegium 1704 et Collegium Vocale 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque : Accent ACC 24259 (2012)

♫ Jan Dismas ZELENKA

Officium defunctorum ZWV 47 (1733)

Invitatorium : Regem cui omnia vivunt

(Antienne et psaume)

Hana Blazikova, soprano

Marketa Cukrova, alto

Sébastiean Monti, ténor

Tomas Kral, et Marian Krejcik, basses

Collegium et Collegium Vocale 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque : Accent ACC 24244 (2010)

♫ Jan Dismas ZELENKA

Symphonie à huit en la mineur ZWV 189

1. Allegro

Susanne Branny, violon solo (konzertmeisterin)

Dresdner Lapellsolisten, Helmut Branny (dir.)

Disque : Sony Classical 88697975862 (2011)

♫ Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248

Partie 6 : Pour la fête de l’Epiphanie

1. Chœur : « Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben »

Maurice André, trompette

Münchener Bach-Chor

Münchener Bach-Orchester, Karl Richter (dir.)

Enregistrement de 1965

Disque : Archiv Produktion 00289 479 7788 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248

18e jour d’enregistrement

Maurice André, trompette

Franz Crass, basse

Münchener Bach-Orchester, Karl Richter (dir.)

Enregistrement de 1965

Disque : Archiv Produktion 00289 479 7788 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248

11e jour d’enregistrement

Fritz Wunderlich, ténor

Münchener Bach-Orchester, Karl Richter (dir.)

Enregistrement de 1965

Disque : Archiv Produktion 00289 479 7788 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël

Partie 3 : Pour le 3e jour de la Nativité

Air d’alto : « SchlieBe, mein Herze, dies selige Wunder »

Christia Ludwig, alto

Münchener Bach-Orchester, Karl Richter (dir.)

Enregistrement de 1965.

Disque : Archiv Produktion 00289 479 7788 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Fantaisie sur le Choral « Wo Gott der Herr nicht bei uns hält » BWV 1128

Premier enregistrement mondial

Gerhard Weinberger, orgue

Orgue Joannes Creutzburg, Duderstadt (1733-35)

Disque : CPO 777 403-2 (2008)

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite pour luth en mi mineur BWV 996

1. Praeludio

Elizabeth Farr, clavecin-luth

Disque : Naxos (2008)

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite pour luth en mi mineur BWV 996

2. Allemande

Elizabeth Farr, clavecin-luth

Disque : Naxos (2008)

♫ Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 3 en mi majeur BWV 1016

3. Adagio ma non tanto

Benjamin Alard, clavecin

François Fernandez, violon

Disque : Flora DDD1909 (2011)

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto en ré mineur pour trois pianos BWV 1063

1. Allegro

Robert, Gaby et Jean Casadesus, piano

Orchestre de Philadelphie, Eugene Ormandy

Enregistré en ???

Disque : Sony 88765477932 (2013)

♫ Jean-Sébastien BACH / Jacques LOUSSIER

Concerto en ré mineur pour trois pianos BWV 1063

1. Allegro

Trio (piano, contrebasse, batterie) Jacques Loussier

Jacques Loussier, piano

Suher Pekinel, piano

Guher Pekinel, piano

Disque : Teldec 8573-80823-2 (2000)

Cabinet de curiosités

