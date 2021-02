Le Bach du dimanche 21 février 2021

Au programme de cette 153e émission : le volume 4 de l’intégrale d’orgue de Jean-Luc Thellin (Organroxx) ; les arrangements pour violon et orgue de Stéphanie Paulet et Elisabeth Geiger (nouveauté Paraty) et le nouvel ouvrage de Gilles Cantagrel « Sur les traces de Bach » (Buchet/Chastel, 18 février)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Choral Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664

Jean-Luc Thellin, orgue

Orgue Thomas (2007) du Temple du Bouclier de Strasbourg

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Organroxx (2020)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue en mi mineur BWV 548

Jean-Luc Thellin, orgue

Orgue Thomas (2007) du Temple du Bouclier de Strasbourg

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Organroxx (2020)

Jean-Sébastien BACH

Sinfonia n° 11 en sol mineur BWV 797

(Arrangement pour violon et orgue)

Stéphanie Paulet, violon baroque

Elisabeth Geiger, orgue

Orgue Blumenroeder (2016) de Charolles

Disque : Paraty PTY620194D (2021)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 1 en si mineur BWV 1002

(Arrangement pour violon et orgue)

Courante (imaginée par Elisabeth Geiger) – Courante – Double

Stéphanie Paulet, violon baroque

Elisabeth Geiger, orgue

Orgue Blumenroeder (2016) de Charolles

Disque : Paraty PTY620194D (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en trio n° 4 en mi mineur BWV 528

(Arrangement pour violon et orgue)

1.Adagio – Vivace

2.Andante

3.Un poco allegro

Stéphanie Paulet, violon baroque

Elisabeth Geiger, orgue

Orgue Blumenroeder (2016) de Charolles

Disque : Paraty PTY620194D (2021)

Jean-Sébastien BACH / Barbara DENNERLEIN

“New York Impressions”

Barbara Dennerlein, orgue

Improvisation en concert au Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche de Berlin (2008)

Disque : Bebab Records (2008)

Jean-Sébastien BACH / Rhoda SCOTT

« Come Bach to me »

Rhoda Scott, orgue Hammond

Félix Simitaine, Batterie

Disque : Coffret Bach 333 (2018)

7h55 : Propos sur Bach : O comme Orgue

8h : La Cantate du jour : BWV 107

Programmation musicale, deuxième heure

Inspirée par le nouvel ouvrage de Gilles Cantagrel

, © Mathilde Cantagrel

Jean-Sébastien BACH

Suite n° 3 en ré majeur BWV 1068

Ouverture

Ensemble Café Zimmermann

Direction : Pablo Valetti

Disque : Alpha 168 (2011)

Wilhelm Friedrich Ernst BACH

Cantate « Westphalens Freude

1.Ouverture « Triumph ! Triumph ! Westphalia ! »

2.Duo soprano et basse « TönetsanftihrFreudenlieder »

Ingrid Schmithüsen, soprano

Klaus Mertens, basse

RheinischeKantorei

DasKleineKonzert

Direction : Hermann Max

Disque : WDR 3 CPO (2000)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

(arr. Felix Mendelssohn, 1841)

N° 13 Air “Aus Liebe will mein Heiland sterben”

Angelika Kazimierczuk, soprano

Das neueOrchester

Direction : Christoph Spering

Disque : OPUS 111 (1992)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 81 « Jesus schlaft was soll ich hoffen »

Air de ténor « Die schaumendenwellen von belialsbachen »

Paul Agnew, ténor

Solistes baroques anglais

Direction : John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 115 (2006)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 134a « Die Zeit die Tag und Jahre macht »

Choeur final « Ergetzet auf Erden »

Bach Collegium Japan

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS SACD 1971 (2012)

Nouveauté livre :

Gilles Cantagrel, Sur les traces de Bach, Buchet/Chastel, 2021.

, © Buchet/Chastel

Principaux écrits (ouvrages et articles) de Gilles Cantagrel sur Bach

**• **Bach en son temps, Hachette, 1982 ; nouvelle édition, Fayard, Paris, 1997

**• *Le Moulin et la Rivière. Air et variations sur Bach, Fayard, Paris, 1998

(Grand Prix de littérature musicale de l’Académie Charles-Cros et Prix Catenacci de l’Académie des Beaux-Arts)

•Passion Bach. _L’album d’un vie, Textuel, Paris, 2000

•La Rencontre de Lübeck.Bach et Buxtehude, Desclée de Brouwer, Paris, 2003 •Les Cantates de Jean-Sébastien Bach, Fayard, Paris, 2010* •** J. S. Bach : Passions, messes et motets, Fayard, Paris, 2011

•J. S. Bach, la Chair et l’Esprit, livre-disque (6 CD), Alpha, Paris, 2011

•Carl Philipp Emmanuel Bach et l’âge de la sensibilité, Genève, 2013

•J. S. Bach, l’œuvre instrumentale, Buchet/Chastel, Paris, 2018_ • « Bach pédagogue », Marsyas, Paris, 1996

• « Bach, Ars oratoria », Bach Pilgrimage, Londres, 2000

• « Unter dem Zeichen des Wassers », Triangel, Leipzig, 2000

• « Tempérament, tonalités, affects. Un exemple : si mineur », Ostinato Rigore, Paris, 2001

• « Tel père, tels fils ? Quelques notes historiques sur les relations de J. S. Bach avec ses fils », Ostinato Rigore, Paris, 2005

• « Un portrait inconnu de J. S. Bach », Catalogue de l’exposition: Bach et la France, Bibliothèque municipale de Versailles, 2005.

• « Bach, la musique sans frontières », Histoire du christianisme (dir. A. Corbin), Paris, 2007

• « Genèse d’un style : la musique prend la parole », Le baroque luthérien de Jean-Sébastien Bach,approches croisées de la genèse d’un style (dir. Ph. Charru), Editions des Facultés jésuites de Paris, Paris, 2007

• « Jean-Sébastien Bach et son œuvre. De l’angoisse à la création », Académie de Médecine, Paris, 2009

• « Symbolique et rhétorique dans l’œuvre de J. S. Bach », Académie des Beaux-Arts, Paris, 2009

Nouveautés discographiques :

Jean-Luc Thellin, orgue : volume 4 de l’intégrale d’orgue en cours, sur l’orgue Thomas (2007) du Temple du Bouclier (Strasbourg), label Organroxx (2020)

, © organroxx

Stéphanie Paulet (violon baroque), Elisabeth Geiger (orgue), album « Intuitions » : arrangements pour violon et orgue de Sonates, Sinfonia, Choral, Sonate en trio…, label Paraty (2021)

, © Paraty

Cabinet des curiosités :

Pierre Cochereau et Olivier Latry jouent sur l’orgue de la Cathédrale Notre-Dame de Paris la Passacaille et fugue en ut mineur BWV 582 de Bach

Cameron Carpenter joue sur l’« International Touring Organ » (orgue digital) la Passacaille et Fugue en ut mineur BWV 582 de Bach