Le Bach du dimanche 21 avril 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden » émission La Cantate Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden »

Jean-Sébastien Bach

Choral « Wie schön leuchtet der Morgenstern » BWV 739

Benjamin Alard, orgue

Orgue Freytag-Tricotaux (2001), Eglise Saint-Vaast de Béthune

Volume 2 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM (2019)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en ut mineur BWV 575

Benjamin Alard, orgue

Orgue Freytag-Tricotaux (2001), Eglise Saint-Vaast de Béthune

Volume 2 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM (2019)

Jean-Sébastien Bach

Präludium en la mineur BWV 569

Benjamin Alard, orgue

Orgue Freytag-Tricotaux (2001), Eglise Saint-Vaast de Béthune

Volume 2 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en la mineur d’après Johann Adam Reinken BWV 965

Mvt. 1 Adagio

Benjamin Alard, claviorganum

Claviorganum Blumenroeder (2009-2010)

Volume 2 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM (2019)

Jean-Sébastien Bach

Toccata en mi mineur BWV 914

Benjamin Alard, claviorganum

Claviorganum Blumenroeder (2009-2010)

Volume 2 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM (2019)

Le propos

Propos sur Bach de Georges Duhamel 3/4 (1949) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Georges Duhamel 3/4 (1949)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 66 « Erfreuet euch, ihr Herzen »

1. Chœur « Erfreuet euch, ihr Herzen »

2. Récitatif de basse « Es bricht das Grab und damit unsre Not »

3. Air de basse « Lasset dem Höchstein ein Danklied erschallen »

4. Récitatif et duo alto et ténor « Bei Jesu Leben freudig sein »

5. Duo alto et ténor « Ich fürchte zwar des Grabes Finstermissen »

6. Choral « Halleluja Halleluja Halleluja »

Alex Potter, contre-ténor

Julius Pfeifer, ténor

Dominik Wörner, basse

Chœur et orchestre de la Fondation Bach de Saint-Gall, Rudolf Lutz (dir.)

Disque : J.S. Bach-Stiftung B204 (2014)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 134 « Ein Herz, das seinem Jesum lebend Weiss » (1ère version)

1. Récitatif de l’alto et du ténor « Ein Herz, das seinem Jesum lebend Weiss »

2. Air du ténor « Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder »

3. Récitatif (dialogue) de l’alto et du ténor « Wohl dir, Gott hat an dich gedacht »

4. Duo alto et ténor « Wir danken und preisen dein brünstiges »

5. Récitatif de l’alto et du tenor « Doch würke selbst den Dank in unserm Munde »

6. Chœur « Erschallet, ihr Himmel, erfreue dich, Erde »

Robin Blaze, contre-ténor

Makoto Sakurada, ténor

Bach Collegium du Japon, Masaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS CD-1251 (2002)

Nouveauté discographique

Le volume 2 de l’intégrale de l’œuvre d’orgue par Benjamin Alard (label : Harmonia Mundi)

Annonces de concerts

L'Ensemble Stradivaria est en concert le samedi 27 avril à 16h à la Cathédrale de Nantes et à 20h30 à la Chapelle de l'Immaculée pour un programme 100% Bach

