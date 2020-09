Le Bach du dimanche 20 septembre 2020

Au programme de cette 131e émission : un zoom sur l’intégralité des Motets BWV 225-230 par l’Ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon (nouveauté Harmonia Mundi, en avant-première, sortie le 25 sept.) puis l’actualité des concerts avec Pierre-Laurent Aimard, Hugo Reyne, Renaud Capuçon et David Fray.

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Motet « Lobet den Herrn, alle Heiden » à 4 BWV 230

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Disque : Harmonia Mundi HMM 902657 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Motet « Komm, Jesu, komm » à 8 BWV 229

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Disque : Harmonia Mundi HMM 902657 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Motet « Der Geist hilft unser Schwachheit auf » à 8 BWV 226

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Disque : Harmonia Mundi HMM 902657 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Motet « Fürchte dich nicht, ich bin bei dir » à 8 BWV 228

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Disque : Harmonia Mundi HMM 902657 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Motet « Singet dem Herrn ein neues Lied » à 8 BWV 225

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Disque : Harmonia Mundi HMM 902657 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : Lettre C comme Cantate

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour flûte et clavecin en fa majeur BWV 1033

1. Andante-Presto

Hugo Reyne, flûte traversière

Pierre Hantaï, clavecin

Emmanuelle Guigues, viole de gambe

Disque : Mirare MIR 038 (2009)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour flûte et clavecin en fa majeur BWV 1033

2. Allegro

3. Adagio

4. Menuets I et II

Hugo Reyne, flûte à bec

Pierre Hantaï, clavecin

Emmanuelle Guigues, viole de gambe

Disque : Mirare MIR 038 (2009)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue en mi majeur BWV 854

(Clavier bien tempéré, Livre I)

Pierre-Laurent Aimard, piano

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4792784 (2014)

Jean-Sébastien BACH

Prélude en mi mineur BWV 855

(Clavier bien tempéré, Livre I)

Pierre-Laurent Aimard, piano

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4792784 (2014)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et piano n° 3 en mi majeur BWV 1016

Adagio / Allegro / Adagio ma non tanto / Allegro

Renaud Capuçon, violon

David Fray, piano

Disque : Warner Classics 0190295505783 (2019)

Nouveauté discographique :

Sortie du CD de l'Ensemble Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon, interprétant LesMotetsde Bach, sur le label Harmonia Mundi.

Sortie le 25 septembre 2020, un évènement France Musique !

Annonce de concerts :

La 41ème édition du Festival " Pianos aux Jacobins " se tient à Toulouse du 8 au 27 septembre

LeLundi 21 septembreCloître des Jacobinsà 20h, Le pianiste Pierre-Laurent Aimard interprétera le "Clavier bien tempéré (Livre II)" de Bach.

Dernier concert (gratuit) de l'ensemble La Simphonie du Marais de Hugo Reyne, avec la "Simphonie des Adieux" le 19 septembre à 17h30à Saint-Sulpice-le-Verdon (Vendée)

Lancement du festival «L’Offrande Musicale» à Saint Savin (Hautes-Pyrénées), par David Fray et Renaud Capuçon :

Premier concert le 23 septembre à 18h, avec les "Sonates pour violon et piano en fa mineur BWV 1018 & en ut mineur BWV 1017" de Bach.

Cabinet des curiosités :

Pierre-Laurent Aimard joue le Prélude et Fugue en ut majeur (Livre I) de Bach, paru chez DGG