Le Bach du dimanche 20 octobre 2019

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Francis Poulenc

Concerto pour orgue, orchestre à cordes et timbales en sol mineur FP 93

Mvt. 1Andante. Allegro giocoso

Maurice Duruflé, orgue

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Direction George Prêtre

Orgue de l’Eglise Saint-Etienne du Mont (Paris)

Enregistrement des 21 et 23 février 1961

Disque : EMI Classics 9721802 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 2 en ut mineur BWV 826

Mvt. Sinfonia

Wanda Landowska, clavecin

Clavecin Pleyel

Disque : RCA 630469 (1958)

Louis Durey

Dix inventions pour clavecin op. 41b

N°2 Allegretto

N°9 Modéré (mélancolique)

N°8 Décidé

Christopher D. Lewis, clavecin

Disque : Naxos (2015)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en ré mineur BWV 596

1. Praeludium & 2. Sicilienne

Alfred Cortot, piano

Enregistrement de 1929-1937

Disque : Naxos (2010)

Jean-Sébastien Bach / Alfred Cortot

Partita n° 1 en si bémol majeur BWV 825

(Master-classe : avec commentaires de Cortot)

Alfred Cortot, piano

Enregistré à l’Ecole Normale de Musique (Paris) en 1954

Disque : Sony Classical S3K89698 (2005)

Germaine Tailleferre

Concerto pour piano

Mvt. 2 Adagio

Nicole Paiement, piano

California Parallèle Ensemble

UC Santa Cruz Orchestra

Disque : Helicon (2009)

Igor Stravinsky

Concerto pour piano et instruments à vent

Mvt. 3 Allegro

Boris Berezovsky, piano

Orchestre symphonique de l’Etat russe

Direction Evgeny Svetlanov

Disque : Mirare MIR340 (2018)

Igor Stravinsky

Concerto en mi bémol « Dumbarton Oaks »

Mvt. 1 (sans titre)

Orchestre de Chambre de Zürich

Direction Roger Norrington

Disque : Sony Classical 88725470102 (2013)

Igor Stravinsky

Sonate pour piano

Mvt. 3 (sans titre)

Marcelle Meyer, piano

Enregistrement des 2 et 3 mai 1955 à Paris

DISQUE : EMI 7674052 (1992)

7h55 : Propos sur Bach : 8. Un premier engagement à Weimar (1703)

8h : La Cantate du jour

Jean-Sébastien Bach

Suite n° 5 en ut mineur pour violoncelle seul BWV 1011

Sarabande

Herb Ohta Jr., yukulele

Disque : MusicScape (2000)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 2 en ré mineur pour violon seul BWV 1004

Sarabande et gigue

Arrangement pour mandoline

Avi Avital, mandoline

Disque : Deutsche Grammophon 4836590 (2012)

Frank Vignola

Gypsy Bach

Frank Vignola, guitare

Album : "Blues for a gypsy"

Disque : Acoustic Disc (2001)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour flûte traversière et basse continue en mi mineur BWV 1034

Adagio ma non tanto

Allegro

Andante

Allegro

François Lazarevitch, flûte traversière

Thomas Dunford, archiluth

Jean Rondeau, clavecin

Lucile Boulanger, viole de gambe

Disque : ALPHA 327542 (2019)

Réédition des "Sonates pour flûte traversière" par François Lazarevitch (flûte traversière)

Avec Thomas Dunford, (archiluth), Jean Rondeau (clavecin) et Lucile Boulanger (viole de gambe)

Label ALPHA

(Un choix France Musique)

, © Alpha

Le Dimanche 20 octobre, à 18h, au Château Saint Estève d’Uchaux, dans le cadre du festival "Liszt en Provence" :

Récital-Causerie du claveciniste Frédérick Haas, avec un programme : Bach, Froberger & Couperin.

Angelo Cantoni

" La référence à Bach dans les œuvres néo-classiques de Stravinsky "

Georg Olms Verlag - Musikwissenschaftliche Publikationen (1998)

