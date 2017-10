Le Bach du dimanche 1er octobre 2017

Conseil de lecture

Les Variations Goldberg, de Nancy Huston (Actes Sud, 1993 . Publication originale Seuil, 1981)

Nouveautés discographiques

« Variations sur variations », de Rinaldo Alessandrini (Naïve)

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 130 « Herr Gott, dich loben alle wir »

Chœur « Herr Gott, dich loben alle wir » 3’10 Récitatif d’alto « Ihr heller Glanz und hohe Weisheit zeigt » 0’51 Air de basse « Der alte Drache brennt vor Neid » 4’39 Récitatif accompagné de soprano et ténor « Wohl aber uns, dass Tag und Nacht » 1’16 Air de ténor « LaB, o Fürst der Cherubinen » 4’26 Chœur choral « Darum wir billig loben dich » 1’11

Siri Thornhill, soprano

Ingeborg Dalheim, soprano

Ebba Rydh, contralto

Hugo Hymas, tenor

Havard Stensvold, basse

Choeur Vox Nidrosiensis, Trondheim Barokk, Sigiswald Kuijken (dir.)

Enregistrement de concert réalisé le 8 juillet 2015 en l’église Saint-Martin de Hoff dans le cadre du 28e Festival International de Sarrebourg

Disque : K617 Productions CDB003 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

1. Allegro

Kati Debretzeni, violon

Michael Niesemann, hautbois

Rachel Beckett, flûte

English baroque Soloists, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : SOLI DEO GRATIAS SDG 707 (2009)

Le Propos émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Boris de Schloezer (1947)

♫ Jean-Sébastien BACH

Aria variata alla maniera italiana en la mineur pour clavecin BWV 989

Air et 10 variations

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Clavecin Antony Sidey (d’après un instrument allemand anonyme d’environ 1740)

Disque : OPUS111 OPS 30-258 (1999)

♫ Jean-Sébastien BACH

Aria variata alla maniera italiana en la mineur BWV 989

Arrangement pour ensemble instrumental baroque en sol mineur

Air et 10 variations

Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini (clavecin et dir.)

Disque : Naïve OP 30575 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue en ré mineur BWV 1080

Contrepoint n° 7 (par augmentation et par diminution)

Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini (clavecin et dir.)

Disque : OPUS 111 (1999)

♫ Jean-Sébastien BACH

Canzona en ré mineur BWV 588

Arrangement pour ensemble instrumental baroque

Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini (clavecin et dir.)

Disque : Naïve OP 30575 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Arrangement pour cordes et clavecin

Variation 28, arrangement à 4

Variation 29, arrangement à 4

Variation 30, Quodlibe, arrangement à 4

Aria, arrangement à 4

Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini (clavecin et dir.)

Disque : Naïve OP 30575 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH / Nancy HUSTON

Pérégrinations Goldberg

1. Aria : Basso continuo

Nancy Huston, texte et voix

Freddy Eichelberger, clavecin

Michel Godard, serpent

Disque : Naïve Records V4874 (2000)

♫ Jean-Sébastien BACH / Liro RANTALA

Variations Goldberg BWV 988

Aria et Variation 1

Iiro Rantala, piano

Lars Danielson, basse

Morten Lund, percussions

Adam Baladych, violon

Album « My History of Jazz »

Disque : ACT Music and Vision 9531-2 (2012)

♫ Jean-Sébastien BACH / Liro RANTALA

Goldberg improvisation 1

Goldberg improvisation 2

Goldberg improvisation 3

Goldberg improvisation 4

Iiro Rantala, piano

Lars Danielson, basse

Morten Lund, percussions

Adam Baladych, violon

Album « My History of Jazz »

Disque : ACT Music and Vision 9531-2 (2012)

♫ Jean Sebastian BACH / UNDERKARL

Goldberg Variationen

Disque : Enja Records 2006

