Le Bach du dimanche 19 septembre 2021

Au programme de cette 175e émission : le nouveau disque Bach de Skip Sempé « Tradition & Transcription » enregistré sur le “clavecin rouge” Skowroneck (1975) de Gustav Leonhardt (nouveauté Paradizo) ; les Sonates en trio de Johann Gottlieb Goldberg (nouveauté Ricercar) et l’actualité des Festivals.

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variation n° 13 à deux claviers

Skip Sempé, clavecin

Clavecin Martin Skowroneck (1975) d’après Vaudry (Paris, 1681)

Ex-collection de Gustav Leonhardt

Disque : Paradizo PA0018 (2021)

Jean-Sébastien BACH / Gustav LEONHARDT

Partita n° 1 pour violon seul en si mineur BWV 1002

Sarabande

Skip Sempé, clavecin

Clavecin Martin Skowroneck (1975) d’après Vaudry (Paris, 1681)

Ex-collection de Gustav Leonhardt

Disque : Paradizo PA0018 (2021)

Jean-Sébastien BACH / Gustav LEONHARDT

Partita n° 2 pour violon seul en ré mineur BWV 1004

Sarabande et Gigue

Skip Sempé, clavecin

Clavecin Martin Skowroneck (1975) d’après Vaudry (Paris, 1681)

Ex-collection de Gustav Leonhardt

Disque : Paradizo PA0018 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate n° 3 en ut majeur pour violon seul BWV 1005

(Transcription pour clavecin du XVIIIe siècle)

Adagio

Skip Sempé, clavecin

Clavecin Martin Skowroneck (1975) d’après Vaudry (Paris, 1681)

Ex-collection de Gustav Leonhardt

Disque : Paradizo PA0018 (2021)

Jean-Sébastien BACH / Gustav LEONHARDT

Sonate n° 3 en ut majeur pour violon seul BWV 1005

(Transcription pour clavecin de Gustav Leonhardt)

Fuga – Allegro assai

Skip Sempé, clavecin

Clavecin Martin Skowroneck (1975) d’après Vaudry (Paris, 1681)

Ex-collection de Gustav Leonhardt

Disque : Paradizo PA0018 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 1 pour violon seul en sol mineur BWV 1001

Mouvement 3 : Sicilienne

Jennifer Koh, violon

Disque : Cédille Records CDR90000154 (2015)

Clara IANNOTTA

Siciliana-miniature – Hommage à J.S Bach (Siciliana BWV 1001 pour trio à cordes, 2009)

Jy-Hyun Lee, violon

Sarah Chenaf, alto

Florent Maugrot. violoncelle

(Captation de concert)

Jean-Sébastien BACH / Edouard FERLET

Entre écorce : Sonate en ré mineur BWV 964 (Allegro)

Edouard Ferlet, piano

Violaine Cochard, clavecin

Disque : Alpha 229 (2015)

Edouard FERLET

Prelude in A minor

Album « Pianoïd »

Edouard Ferlet, pianos

Disque : Mélisse MEL666030 (2021)

7h55 : Bach avec Mention : 3. L’orgue numérique de Cameron Carpenter (2014)

8h : La Cantate du jour : BWV 161 « Komm, du süsse Todesstunde »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Prélude en sol majeur BWV 541

Thomas Ospital, orgue

Orgue Grenzing (2015) de l’Auditorium de Radio-France

Disque : Tempéraments TEM316080 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Fugue en sol majeur BWV 541

Thomas Ospital, orgue

Orgue Grenzing (2015) de l’Auditorium de Radio-France

Disque : Tempéraments TEM316080 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 54 « Widerstehe doch der Sünde »

1. Air d’alto « Widerstehe doch der Sünde »

2. Récitatif d’alto « Die Art verruchter Sünden »

3. Air d’alto « Wer Sünde tut, der ist vom Teufel »

Gérard Lesne, contre-ténor

Il Seminario musicale

Disque : Astrée E 8873 (2001)

Johann Gottlieb GOLDBERG

Fugue en sol mineur DürG 5

Ludus Instrumentalis

Direction Evgeny Sviridov

Disque : Ricercar RIC426 (2021)

Johann Gottlieb GOLDBERG

Sonate en trio en si bémol majeur DürG 10

Mouvement 4 : Ciacona

Ludus Instrumentalis

Direction Evgeny Sviridov

Disque : Ricercar RIC426 (2021)

Johann Gottlieb GOLDBERG

Sonate en trio en la mineur DürG 11

Mouvement 4 : Allegro assai

Ludus Instrumentalis

Direction Evgeny Sviridov

Disque : Ricercar RIC426 (2021)

Nouveautés discographiques :

« Tradition & Transcription » par le claveciniste Skip Sempé, une nouveauté du label Paradizo (sortie du 27 août 2021)

Les « Sonates en Trios » de Johann Gottlieb Goldberg, par l’ensemble Ludus Instrumentalis, sous la direction d'Evgeny Sviridov, une nouveauté du label Ricercar (sortie le 27 août)

Annonces de concerts :

AuFestival d’Ambronay, trois concerts Bach !

Le dimanche 19 septembre à 17h : Jazz baroque " Bach Plucked / Unplucked " avec Edouard Ferlet (piano) et Violaine Cochard (clavecin)

Le vendredi 24 septembre à 18h, Emmanuelle Bertrand joue les " Suites pour violoncellen°1 BWV 1007 ; n°2 BWV 1008 ; n°3 BWV 1009 "

Et le samedi 25 septembre à 20h30, les " Cantates de jeunesse " par Les Arts Florissants et Paul Agnew

Concert «Piano Passion» : la pianiste Chantal Stigliani donne un récital Bach, le 20 septembre 2021, à 20h, en l'Eglise St-Julien Le Pauvre (Paris).

La claveciniste Anne-Catherine Bucher jour les Variations Goldberg (en deux parties) dans le cadre des "Midi Baroque", à la Philharmonie de Luxembourg les mardi 21 septembre (12h30) et mardi 25 novembre (12h30)

« Bach is back !» à l’Arsenal de Metz le samedi 25 septembre 2021, à 16 heures, par Le Concert Lorrain.

Extraits de la Cantate du café et du Petit Livre de Note d'Anna Magdalena Bach, avec Anne-Catherine Bucher, clavecin et direction artistique - Laureen Stoulig-Thinnes, soprano - Daniel Trento, costumes - Etienne Guillot, mise en scène et Corentin Guillot, décors.

Samedi 25 septembre à 21 h, Eglise Saint-Pierre de La Réole, dans le cadre du festival " Les Riches Heures de la Réole " (Gironde), Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch (flûte traversière et direction), Lucile Boulanger (viole de gambe) et Justin Taylor (clavecin) interprèteront Les Sonates pour flûte

La treizième édition du Festival "Passe Ton Bach d’Abord" est de retour du 24 au 26 septembre 2021 à Toulouse.

Avec la crise sanitaire, les dates du festival "Passe Ton Bach d’Abord" ont changé : du 24 au 26 septembre, le Festival proposera 100 Concerts & événements de 30 minutes dans 30 lieux patrimoniaux ou insolites de Toulouse.

De la cornemuse au ghu zheng, du jazz à la musique orientale, le monde viendra à la rencontre de la musique et la musique. Il y aura aussi la célébration des 30 ans de l’ensemble La Fenice emmené par son chef Jean Tubéry, ou encore un récital de la violiste Christine Plubeau avec Ophélie Gaillard et son violoncelle toujours inspiré. Le festival s’achèvera avec l’interprétation par l’Ensemble Baroque de Toulouse à la Halle aux Grains de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, dernier des trois grands piliers de l’oratorio que l’orchestre et son chef Michel Brun n’avaient pas encore abordé.

Cabinet des curiosités :

" L’Art de la Fugue " par Yoann Bourgeois : extraits du spectacle dans le cadre du festival CIRQUE[S] au Quai à Angers (7 mars 2014) :