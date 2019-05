Le Bach du dimanche 19 mai 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Cantate BWV 166 « Wo gehest du hin ? » émission La Cantate Cantate BWV 166 « Wo gehest du hin ? »

Georg Philipp Telemann

Fast allgemeines Evangelisch-Musicalisches Lieder-Buch TVWV 10:1 « Wer weiss wie nahe mir mein Ende »

Klaus Mertens, baryton-basse

Thomas Fritzsch, basse de viole

Michael Schönheit, orgue

Disque : Carus 83.340 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 27 « Wer weiss wie nahe mir mein Ende »

Choeur introductif « Wer weiss wie nahe mir mein Ende »

Dorothee Mields, soprano

Matthew White, contre-ténor

Hans Jörg Mammel, ténor

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901969 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Prélude (Fantaisie) et Fugue en ut mineur pour orgue BWV 537

André Isoir, orgue

Enregistrement de 1989

Orgue Gehard Grenzing de Saint-Cyprien-en-Périgord

Disque : La Dolce Volta (CD 5 de l’intégrale)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour flûte et basse continue en mi mineur BWV 1034

Mvt. 1 Adagio ma non troppo

Patrick Beuckels, traverso

Elisabeth, Joyé, clavecin

Romina Lischka, viole de gambe

Disque : Hortus 169 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour flûte et basse continue en mi mineur BWV 1034

Mvt. 4 Allegro

Patrick Beuckels, traverso

Elisabeth, Joyé, clavecin

Romina Lischka, viole de gambe

Disque : Hortus 169 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour flûte et clavecin obligé en si mineur BWV 1030

Mvt. 1 Andante

Patrick Beuckels, traverso

Elisabeth, Joyé, clavecin

Disque : Hortus 169 (2019)

Le propos

Propos sur Bach de Marguerite Duras (1969) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Marguerite Duras (1969)

Programmation musicale de la deuxième heure

Carl Philipp Emanuel Bach

Magnificat en ré majeur Wq 215

Chœur « Sicut erat in principio »

Choeur de chamber du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin, Hans Christoph Rademann (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902167 (2014)

Carl Philipp Emanuel Bach

Magnificat en ré majeur Wq 215

Chœur « Et misericordia »

Air d’alto « Suscepit Israel”

Wiebke Lehmkuhl, contralto

Choeur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin, Hans Christoph Rademann (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902167 (2014)

Carl Philipp Emanuel Bach

Passion selon Saint-Matthieu H.802 Wq.235

Chœur final « Christe du Lamm Gottes »

Chœur et Orchestre baroques d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : ORF Radio autrichienne CD 316 (2002)

Carl Philipp Emanuel Bach

Heilig ist Gott Wq 217

Chœur des anges « Heilig Heilig Heilig ist Gott »

Wiebke Lehmkuhl, contralto

Choeur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin, Hans Christoph Rademann (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902167 (2014)

Carl Philipp Emanuel Bach

Oratorio « Die Israeliten in der Wüste” H.775 / Wq 238

Choeur introductif « Die Zunge klebt am düren Gaumen”

Choeur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83.292 (2014)

Carl Philipp Emanuel Bach

Oratorio « Die Israeliten in der Wüste” H.775 / Wq 238

Air de Moïse « Gott sieh Dein Volk im Staube liegen »

Tobias Berndt, basse

Choeur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83.292 (2014)

Carl Philipp Emanuel Bach

Oratorio « Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu » Wq 240 / H777

Choeur « Du wirst deine Seele »

Collegium Vocale de Gand

Orchestre du Siècle des Lumières, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Carl Philipp Emanuel Bach

Oratorio « Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu” Wq 240 / H777

Air de soprano « Wie bang hat dich mein Lied beweint !”

Hillevi Martinpelto, soprano

Collegium Vocale de Gand

Orchestre du Siècle des Lumières, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Carl Philipp Emanuel Bach

Oratorio « Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu” Wq 240 / H777

Duo soprano et basse « Vater deiner schwachen Kinder”

Hillevi Martinpelto, soprano

Peter Harvey, basse

Collegium Vocale de Gand

Orchestre du Siècle des Lumières, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Carl Philipp Emanuel Bach

Oratorio « Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu” Wq 240 / H777

Air de basse « Ihr tore Gottes”

Peter Harvey, basse

Collegium Vocale de Gand

Orchestre du Siècle des Lumières, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Nouveauté discographique

« Flauto Accompagnato », Patrick Beuckels (traverso) et l’Ensemble Café Miry avec Elisabeth Joyé (clavecin) (Label: Hortus)

Annonces de concerts

Récital de Bertrand Cervera (violon solo de l’Orchestre national de France), le 24 mai à 20 heures, à la Sainte-Chapelle à Paris, dans l’intégrale des Sonates et des Partitas

(violon solo de l’Orchestre national de France), le 24 mai à 20 heures, à la Sainte-Chapelle à Paris, dans l’intégrale des Sonates et des Partitas La Messe en si mineur par l’ Ensemble Pygmalion , sous la direction de Raphaël Pichon, le 24 mai à 20h30, à la Philharmonie de Paris

, sous la direction de Raphaël Pichon, le 24 mai à 20h30, à la Philharmonie de Paris Dans le cadre du Festival « La Route des orgues en Pays de Saint-Malo », récital de Benjamin Alard (dans un programme Bach – extraits de L’Art de la fugue et Variations canoniques – et Buxtehude – Passacaille et Chaconnes –), samedi 25 mai à 20h30 à la cathédrale Saint-Vincent à Saint-Malo

Cabinet de curiosités