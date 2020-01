Le Bach du dimanche 19 janvier 2020

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon saint-Matthieu BWV 244

Chœur introductif « Kommt ihr Töchter helft mir klagen » (1ère partie)

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HML 5901676/78 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Credo in unum deum

Patrem omnipotentem

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901614/15 (1998)

Jean-Sébastien Bach

Messe brève en la majeur BWV 234

Chœur avec solistes « Cum sancto spiritu »

Agnès Mellon, soprano

Gérard Lesne, contre-ténor

Christoph Prégardien, ténor

Peter Kooij, basse

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin VRGN 791118-2 (1990)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 75 « Die Eiendensollen essen »

Chœur introductif

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901843 (2005)

Jean-Sébastien Bach

Motet « Komm Jesu komm » BWV 229

Choeur « Komm Jesu komm »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI/Outhere LPH 002 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Motet « Jesu meine Freude » BWV 227

Choral « Gute Nacht o Wesen »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI/Outhere LPH 002 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Chœur d’ouverture « Herr, unser Herrscher »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI 031 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Chœur terminal « Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI 031 (2020)

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonate en la mineur pour flûte traversière seule Wq 132 H 562

Mouvement 2 : Allegro

Barthold Kuijken, flûte traversière baroque

Disque : Accent ACC 20144 (2006)

Wilhelm Friedemann Bach

Duetto en fa majeur pour deux flûtes traversières Falck 57

Mouvement 2 : Lamentabile

Barthold Kuijken et Marc Hantaï, flûtes traversières baroques

Enregistrement d’avril 1990

Disque : Accent (volume 6) 2019

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

Mouvement 2 : Affettuoso

Barthold Kuijken, flûte traversière baroque

Sigiswlad Kuijken, violon

Wieland Kuijken, viole de gambe

Robert Kohnen, clavecin

Disque : Accent ACC 24352/4 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Toccata en ré mineur BWV 565

Carillon de la Westerkerk d’Amsterdam

Boudewijn Zwart, carillonneur

Enregistré par le Peabody Essex Museum

Jean-Sébastien Bach

Prélude en la mineur pour violon seul BWV 1006

Version pour deux clavecins

Olivier Fortin et Skip Sempé, clavecins

Disque : Paradizo PA 0014 (1998 / 2015)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Pâques BWV 249

N° 3 Chœur avec solistes « Kommt, eilet und laufet »

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, alto

James Taylor, tenor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901513 (1995)

Coffret de 8 CD Barthold Kuijken : « Musique pour flûte de la famille Bach » (enregistrements 1978-2014)

Label Accent (2019)

, © Accent

CD « La Passion selon Saint-Jean » par le Collegium Vocale de Gand, sous la direction de Philippe Herreweghe, à paraître le 17 février 2020 (Label PHI / Outhere)

10e anniversaire de laBach Académie de Bruges, du 15 au 19 janvier 2020:

Invité d’honneur : Philippe Herreweghe et le Collegium Vocale de Gand

Concert de clôture dimanche 19 janvier à 20h.

Dimanche 19 janvier à 18h auTemple Saint-Marcelà Paris (5ème), Programme Mozart et Bach :

Mozart : Divertimento pour cordes, Quatuor pour hautbois et cordes K. 370. Bach : Aria de l’Oratorio de Noël “Bereite dich Sion” et la Cantate n° 82 « Ich habe genug ».

Avec Claire Théobald et François Menut, violons / Chloé Lecoq, alto / Nicolas Menut, violoncelle / Laurent Hacquard, hautbois et Jean-Louis Jardon, baryton.

Dimanche 19 janvier à 16 heures, à la Chapelle des Pénitents, dans le cadredes Musicales de Gadagne (Vaucluse) :

Le violoniste Emmanuel Coppey interprètera les Sonates et Partitas de Bach pour violon seul.

(Concert organisé par Le Ban des Arts, 84470 Châteauneuf de Gadagne)

Spectacle « Le Petit Livre d’Anna Magdalena Bach » auMC2 de Grenobleà partir du 21 janvier :

Avec Christine Brücher, Fabienne Rocaboy, Marie van Rhijn (clavecin et clavicorde), Charles Lavaud (piano).

Mardi 21 janvier à 20h30,Eglise Saint-Roch(Paris) :

Le Collegium Vocale de Gand, sous la direction de Philippe Herreweghe, un concert retransmis sur France-Musique en direct, présenté par Clément Rochefort.

Au programme : Cantata BWV 45 - Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist / Cantata BWV 78 - Jesu, der du meine Seele / Motet BWV 118 - O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht / Cantata BWV 198 - Lass, Fürstin ... (Trauer-Ode)

Mardi 21 janvier à 20h auThéâtre des Champs-Elyséesà Paris :

Magnificat Wq 215 de Carl Philipp Emanuel Bach + Magnificat BWV 243 de Jean-Sébastien Bach

Par les Choeur et Orchestre du Gaechinger Cantorey, dirigé par Hans-Christoph Rademann.

Avec Marie Henriette Reinhold : mezzo-soprano et Patrick Grahl : ténor

Stephan Moens : "Philippe Herreweghe"

Louvain, Versant Sud (2009)

La cantate « Herr Gott, dich loben alle wir » BWV 130, interprétée par le Collegium Vocale de Gand, dirigé par Philippe Herreweghe