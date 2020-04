Le Bach du dimanche 19 avril 2020

Au programme de cette 118e émission : un hymne au printemps avec les flûtistes Dorothee Oberlinger et Lorenzo Cavasanti, le violoniste Dmitry Sinkovsky, l’organiste Lorenzo Ghielmi et la soprano Alice Rossi ; puis une comparaison d’interprétations à partir de l’Andante du Concerto italien BWV 971.

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 4 en sol majeur BWV 1049

Mouvement 1. Allegro

Dorothee Oberlinger, Lorenzo Cavasanti, flûtes à bec

Dmitry Sinkovsky, violon

Ensemble 1700

Direction Dorothee Oberlinger

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88985428392 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 4 en sol majeur BWV 1049

Mouvement 3. Presto

Dorothee Oberlinger, Lorenzo Cavasanti, flûtes à bec

Dmitry Sinkovsky, violon

Ensemble 1700

Direction Dorothee Oberlinger

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88985428392 (2017)

Lecture 1 : "Avril" de Charles Baudelaire, par Charles Gonzales

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 182 « Himmelskönig sei willkommen”

Sonate instrumentale

Dorothee Oberlinger, flûte à bec

Dmitry Sinkovsky, violon

Ensemble 1700

Direction Dorothee Oberlinger

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88985428392 (2017)

Lecture 2 : "Un matin" d'Emile Verhaeren, par Charles Gonzales

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056

Arrangement pour flûte à bec soprano

Mouvement 1. Sans indication de tempo

Dorothee Oberlinger, flûte à bec

Dmitry Sinkovsky, violon

Ensemble 1700

Direction Dorothee Oberlinger

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88985428392 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en la mineur BWV 593

Mouvement 1 : Allegro

Lorenzo Ghielmi, orgue

Orgue Ahrend de S. Simpliciano (Milan)

Disque : Ars Musici AM 1179-2 (1996)

Lecture 3 : "Renouveau" de Stéphane Mallarmé, par Charles Gonzales

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en la mineur BWV 593

Mouvement 2 : Adagio

Lorenzo Ghielmi, orgue

Orgue Ahrend de S. Simpliciano (Milan)

Disque : Ars Musici AM 1179-2 (1996)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en la mineur BWV 593

Mouvement 3 : Allegro

Lorenzo Ghielmi, orgue

Orgue Ahrend de S. Simpliciano (Milan)

Disque : Ars Musici AM 1179-2 (1996

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 209 « Non sa che sia dolore »

Sinfonia instrumentale

Air 1 « Parti pur e con dolore »

Air 2 « Ricetti gramezza e pavento »

Alice Rossi, soprano

Jan de Winne, flûte traversière

Mayumi Hirasaki, violon

La Divina Armonia

Direction Lorenzo Ghielmi

Disque : Passacaille 1019 (2016)

7h55 : Propos sur Bach : 28. L’éducation musicale des fils

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Mouvement 2 : Andante

Alfred Brendel, piano

Enregistré à Londres en mai 1976

Disque : Philips 420832-2 (1977)

Jean-Sébastien Bach

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Mouvement 2 : Andante

Tatiana Nikolaïeva, piano

Enregistré en avril 1982

Disque : JVC VDC-1077 (1982)

Jean-Sébastien Bach

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Mouvement 2 : Andante

Vlado Perlemuter, piano

Enregistré en 1983

Disque : Nimbus NI 5080 (1987)

Jean-Sébastien Bach

Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565

Zoreslav Kravchuk, accordéon

Disque : MILAN 3980052 (2002)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en la mineur BWV 543

Zoreslav Kravchuk, accordéon

Disque : MILAN 3980052 (2002)

Jacques Brel

Au printemps

Jacques Brel, texte et musique

François Rauber, arrangement et direction d’orchestre

Enregistrement de 1958

Disque : Philips UNMU 980816-5 (2003)

Le Cabinet des curiosités :

JS Bach "Toccata et fugue en ré mineur" par l'accordéoniste ukrainien Zoreslav Kravchuk