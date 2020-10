Le Bach du dimanche 18 octobre 2020

Au programme de cette 135e émission : « Saint-Saëns et Bach » au piano et à l’orgue en hommage au musicologue Yves Gérard (décédé le 6 octobre à l’âge de 88 ans) ; la Messe brève en fa majeur BWV 233 et la transcription du Concerto pour 4 claviers BWV 1065 à l’orgue par Daniel Maurer.

