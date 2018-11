Le Bach du dimanche 18 novembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

BWV 90 « Es reisset euch ein schrecklich Ende » émission La Cantate BWV 90 « Es reisset euch ein schrecklich Ende »

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 130 « Herr Gott, dich loben alle wir »

Air de basse « Der alte Drache brennt vor Neid »

Dominik Wörner, basse

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS SACD1541 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 77 « Du sollt Gott, deinen Herren, lieben »

Air d’alto “Ach, es bleibt in meiner Liebe”

Nathalie Stutzmann, contralto

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : SDG 134 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 19 « Es erhub sic hein Streit »

Air de ténor avec trompette « Bleibt ihr Engel bleibt bei mir »

James Gilchrist, ténor

Michael Harrison, cornetto

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : SDG 124 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 51 « Jauchzeit Gott in allen Landen »

Air de soprano « Jauchzeit Gott in allen Landen »

Natalie Dessay, soprano

Neil Brough, trompette

Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm (dir.)

Disque : CAPRICCIO 10396 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 51 « Jauchzeit Gott in allen Landen »

Choral (Alleluja) de soprano « Sei Lob und Preis mit Ehren”

Natalie Dessay, soprano

Neil Brough, trompette

Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm (dir.)

Disque : CAPRICCIO 10396 (2015)

Arvo Pärt

Concerto piccolo über B.A.C.H.

Movement 1 : Preciso

Hakan Hardenberger, trompette

Orchestre Symphonique de Göteborg, Neeme Järvi (dir.)

Disque : BIS CD 1434 (2005)

Jean-Sébastien Bach

Menuet en sol majeur BWV Anh 114

Arrangement pour trompette bugle et piano (Caruso)

Paolo Fresu, bugle

Uri Cane, piano

Disque : TUK MUSIC TUK016 (2016)

Le propos

Propos sur Bach de Jean d’Ormesson (1998) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Jean d’Ormesson (1998)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Invention à deux voix n° 8 en fa majeur BWV 779

Invention à deux voix n° 1 en ut majeur BWV 772

Version pour violon et alto

Sarah Nemtanu, violon

Deborah Nemtanu, alto

Disque : Naïve records V5383

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ré mineur pour deux violons BWV 1043

Vivace / Largo ma non tanto / Allegro

Sarah Nemtanu, violon

Deborah Nemtanu, alto

Mathieu Dupouy, clavecin

Orchestre de chambre de Paris, Sascha Goetzel (dir.)

Disque : Naïve records V5383

Jean-Sébastien Bach

Toccata et Fugue en ut majeur BWV 564

Vincent Warnier, orgue

Orgue de l’Eglise Saint-Louis-en-L’Isle (Paris)

Enregistrement réalisé en juillet 2009

Disque : Intrada Classic INTRA051 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 195 « Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen”

Chœur n° 1 « Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen”

Choeur et Orchestra baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Challenge classics CC72221

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 195 « Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen”

Chœur final « Wir kommen deine Heiligkeit”

Choeur et Orchestra baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Challenge classics CC72221

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

Mvt. 1 Allegro

Gabriele Cassone, trompette

Dorothee Oberlinger, flûte à bec

Paola Grazzi, hautbois

Cecilia Bernardini, violon

Francesco Corti, clavecin

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini (dir.)

Disque : Arcana A452 (2018)

Lalo Schifrin

Bach to the Blues

Lalo Schifrin, piano

Ray Brown, contrebasse

Grady Tate, batterie

Orchestre Philharmonique de Londres, Lalo Schifrin (dir.)

Disque : ALEPH Records 024 (2001)

Nouveauté en librairie

L'ultime ouvrage de Jean d'Ormesson, "Un hosanna sans fin", Paris, Editions Heloïse d'Ormesson (parution, le 15 novembre 2018)

Annonce de concert

vendredi 24 novembre à 17h au Temple du Luxembourg (Paris 6e arrondissement), Ensemble Fulmina Andrea Desbenoit, soprano, Constanze Chmiel, traverso, Damien Desbenoit, clavecin (chant, traverse, clavecin)

Cabinet des curiosités

Paul McCartney nous explique la genèse de la chanson Blackbird !