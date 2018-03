Le Bach du dimanche 18 mars 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 1 « Wie schön leuchtet der Morgenstern »

1. Chœur « Wie schön leuchtet der Morgenstern »

2. Récitatif de ténor « Du wahrer gottes und marien sohn »

3. Air de soprano « Erfüllet, ihr himmelischen, göttichen flammen »

4. Récitatif de la basse « Ein ird’scher glanz, ein leiblich Licht »

5. Air de ténor « Unser Mund und Ton der Saiten »

6. Choral « Wie bin ich doch so herzlich froh »

Eva Oltivanyi, soprano

Makoto Sakurada, ténor

Manuel Walser, basse

Chœur et Orchestre de la Fondation Jean-Sébastien Bach, Rudolf Lutz (dir.)

J.-S. Bach-Stiftung de Saint-Gall

Disque : SUISA / A911 (2011)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 127 « Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott »

3. Air de soprano “Die Seele ruht in Jesu Händen”

4. Arioso de la basse « Wenn einstens die Posaunen schallen »

Hannah Morrison, soprano

Matthias Vieweg, basse

Ricercar Consort, Philippe Pierlot

Disque : Mirare MIR 332

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

2e partie, Air de soprano « Aus Liebe will mein heiland sterben »

Maïlys De Villoutreys, soprano

Juliette Hurel, flûte

Ensemble les surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas (dir.)

Disque : Alpha / Outhere 191738 (2018)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 82a “Ich habe genug”

Aria "Ich habe genug"

Maïlys De Villoutreys, soprano

Juliette Hurel, flûte

Ensemble les surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas (dir.)

Disque : Alpha / Outhere 191738 (2018

Le Propos

Programmation musicale de la deuxième heure

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

22. Choral « Durch dein Gefängnis Gottes Sohn » 0’55

23. Récitatif de l’Evangéliste avec le choeur et Pilate « Die Jüden aber schrieen und sprachen »

24. Air de basse avec chœur « Eilt ihr angefochtnen Seelen » 3’42

Julian Prégardien, ténor (l’Evangéliste)

Tareq Nazmi, basse (Jésus)

Christina Landshamer, soprano

Ulrike Malotta, contralto

Tilman Lichdi, ténor

Chœur de la radio bavaroise

Concerto Köln, Peter Djikstra (dir.)

Disque : BR Klassik 900909 (2016)

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

25. Récitatif de l’Evangéliste avec le chœur et Pilate « Allda kreuzigten sie ihn »

26. Choral « In meines Herzens Grunde »

27. Récitatif de l’Evangéliste avec le choeur et Jésus “Die Kreigsknechte aber”

28. Choral « Er nahm alles wohl in Acht »

29. Récitatif de l’Evangéliste avec Jésus “Und von Stund an nahm sie der Jünger”

30. Air d’alto « Es ist Vollbracht »

Julian Prégardien, ténor (l’Evangéliste)

Tareq Nazmi, basse (Jésus)

Christina Landshamer, soprano

Ulrike Malotta, contralto

Tilman Lichdi, ténor

Chœur de la radio bavaroise

Concerto Köln, Peter Djikstra (dir.)

Disque : BR Klassik 900909 (2016)

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

31. Récitatif de l’Evangéliste « Und neiget das Haupt und verschied »

32. Air de basse avec chœur « Mein teurer Heiland »

33. Récitatif de l’Evangéliste « Und sieh da der Vorhang im Tempel »

34. Arioso de ténor « Mein Herz indem die ganze Welt »

35. Air de soprano « Zerfliesse mein Herze »

Julian Prégardien, ténor (l’Evangéliste)

Tareq Nazmi, basse (Jésus)

Christina Landshamer, soprano

Ulrike Malotta, contralto

Tilman Lichdi, ténor

Chœur de la radio bavaroise

Concerto Köln, Peter Djikstra (dir.)

Disque : BR Klassik 900909 (2016)

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

36. Récit de l’Evangéliste « Die Jüden aber dieweil es der Rüsttag war » 1’59

37. Choral « O hilf Christe Gottes Sohn » 1’04

38. Récitatif de l’Evangéliste “Darnach hat Pilatum” 2’00

39. Chœur « Ruht wohl ihr heiligen Gebeine » 6’52

40. Choral « Ach Herr lass dein lieb Engelein » 1’5

Julian Prégardien, ténor (l’Evangéliste)

Tareq Nazmi, basse (Jésus)

Christina Landshamer, soprano

Ulrike Malotta, contralto

Tilman Lichdi, ténor

Chœur de la radio bavaroise

Concerto Köln, Peter Djikstra (dir.)

Disque : BR Klassik 900909 (2016)

Nouveauté discographique

Consolatio / Philippe Pierlot , Ricercar Consort / Mirare production 2018

, © Mirare productions

Bach Inspiration / Juliette Hurel, Louis Noël Bestion De Camboulas, Ensemble Les Surprises / Alpha 2018

, © Alpha 2018

Annonce de concerts

La Camerata Saint Louis, sous la direction de Georges Guillard, donnera la Passion selon St Jean le jeudi 29 mars à l'Oratoire du Louvre à Paris.

Rendez vous avec l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphael Pichon pour le 6ème volet de leur série de concerts Bach à la Philharmonie de Paris le samedi 31 mars. Ils donneront La passion selon Saint-Jean.

Les Arts florissants sous la direction de Paul Agnew, donneront les Motets de Bach le dimanche 25 mars à la Chapelle Royale de Versailles

La cantate sans filet à Toulouse à l'Église Saint-Exupère, dimanche 18 mars à 17h avec la Cantate BWV 107 dirigée par Claire Suhubiette, chef invitée c’est l’avant dernière de l’année.

Cabinet de curiosités

Bach'n ball

J.S. Bach - "Nun Freut Euch" Performed / Grigory Sokolov, piano