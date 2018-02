Le Bach du dimanche 18 février 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

♫ Georg BÖHM

Cantate “Mein Freund ist mein”

1. Choeur 4’54

2. Air de soprano 2’13

3. Ritournelle instrumentale 0’27

4. Air de haute-contre 2’03

5. Ritournelle instrumentale 0’25

6. Air de basse 1’41

7. Ritournelle instrumentale 0’26

8. Air de tenor 1’40

9. Choeur 5’09

Mariana Flores, soprano

Paulin Büngden, haute-contre

Fernando Guimaraes, tenor

Christian Immler, basse

Ensemble Clematis, Leonardo Garcia-Alarcon (dir.)

Disque : Ricercar RIC 323 (2011)

♫ Jean-Sébastien BACH

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004 : Courante

Antje WEITHAAS, violon

Disque : AVI-MUSIC 8553320 (2014)

♫ Jean-Sébastien BACH

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004 : Chaconne

Antje WEITHAAS, violon

Disque : AVI-MUSIC 8553320 (2014)

Propos sur Bach de Johannes Brahms (1877)

♫ Jean-Sébastien BACH / Johannes BRAHMS

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004 : Chaconne

Transcription pour le piano (main gauche seule)

Edna Stern, piano

Disque : Zig Zag Territoires (2005)

♫ Johannes BRAHMS

Presto en sol mineur (1ère version) d’après Jean-Sébastien Bach (finale de la sonate pour violon seul BWV 1001)

Idil Biret, piano

Disque : Naxos 8.501201 (1993)

♫ Jean-Sébastien BACH

Sonate n° 1 en sol mineur BWV 1001 / 4. Presto

Antje WEITHAAS, violon

Disque : AVI-MUSIC 8553320 (2014)

♫ Johannes BRAHMS

Presto en sol mineur (2e version) d’après Jean-Sébastien Bach (finale du BWV 1001)

Idil Biret, piano

Disque : Naxos 8.501201 (1993)

♫ Johannes BRAHMS

Motet pour choeur mixte a cappella op. 74 n° 1

« Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen »

Cappella Amsterdam, Daniel Reuss (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902160 (2014)

♫ Johannes BRAHMS

Prélude et fugue en la mineur WoO 9

Lorenzo Ghielmi, orgue

Orgue romantique Walcker de Ludwigsburg (Eglise de Winterthur)

Disque : Winter & Winter 910114-2 (2005)

♫ Johannes BRAHMS

Gigue en la mineur pour piano WoO posth 4 n°1

Idil Biret, piano

Disque : NAXOS 8.550958 (1990)

♫ Jean-Sébastien BACH

Partita n° 3 en la mineur BWV 827 Gigue

Vladimir Feltsman, piano

Disque : Camerata CM-15042-3 (1999)

♫ Johannes BRAHMS

Gigue en si mineur pour piano WoO posth 4 n° 2

Idil Biret, piano

Disque : NAXOS 8.550958 (1990)

♫ Jean-Sébastien BACH / Olivia TRUMMER

Gigue Chic (Praphrase sur la Gigue de la Partita n°1 in si bémol majeur, BWV 825)

Jean-Lou Treboux, vibraphone

Olivia Trummer, piano

Disque : New Klang NCD4131 (2015)

Conseil de lecture

Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach, Paris, Fayard, Volumes 1 et 2, 1984-1985.

