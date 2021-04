Le Bach du dimanche 18 avril 2021

Au programme de cette 161e émission : une première heure avec la soprano allemande Dorothee Mields qui fête ce mois-ci ses 50 ans ; une deuxième heure en compagnie de Ton Koopman ; et pour finir, la découverte du coffret orgue et violon de Freddy Eichelberger et Odile Edouard (L’Encelade, oct. 2020)

Détail d'Ange sur le Ponte Sant Angelo, Rome, Italie, © Getty / Romaoslo