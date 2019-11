Le Bach du dimanche 17 novembre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Clavierübung (Livre III) : Jesus Christus unser Heiland BWV 688

Johannes Lang, orgue

Orgue Metzler AG, Dietikon (1990), Eglise catholique Gams SG (Suisse)

Disque : J.S. BACH-STIFTUNG B535 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 153 « Schau lieber Gott wie meine Feind »

Air de ténor « Stürmt nut stürmt ihr Trübsalswetter »

James Gilchrist, tenor

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli deo Gloria SDG 150 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 92 « Ich hab in Gottes Herz und Sinn »

Air de ténor « Das Stürmen von den rauhen Winden »

Georg Nigl, tenor

Roel Dieltiens, violoncelle

Andreas Staier, clavecin

Disque : Alpha 171945 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 168

Air de basse « Tue rechnung ! Donnerwort ! »

Peter Kooy, basse

Bach Collegium du Japon

Direction : Masaaki Suzuki

Disque : BIS SACD 1671 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (partie 1)

Duo soprano et alto « So ist mein Jesus nun gefangen »

Chœur « Sind Blitze sind Donner in Wolken verschwunden »

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, contre-ténor

Société Bach des Pays-Bas

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction : Ton Koopman

Disque : Erato 2292-45814-2 (1993)

Jean-Sébastien Bach

Partita pour flûte seule en la mineur BWV 1013

Sarabande

Jean-Pierre Pinet, flûte traversière

Disque : Parnassie PAR67 (2015)

Jean-Sébastien Bach / Jean-Pierre Pinet

Partita pour flûte seule en la mineur BWV 1013

Double de la Sarabande

Jean-Pierre Pinet, flûte traversière

Disque : Parnassie PAR67 (2015)

Jean-Sébastien Bach / Dimitri Naïditch

Clavier bien tempéré (Livre 1)

Prélude en ut mineur

Dimitri Naïditch, piano

Gilles Naturel, contrebasse

Arthur Alard, batterie

Album : « Bach up »

Disque : Dinaï Records DR 2138 (2019)

Jean-Sébastien Bach / Dimitri Naïditch

Clavier Bien tempéré (Livre I)

Prélude en ut majeur

Dimitri Naïditch, piano

Gilles Naturel, contrebasse

Arthur Alard, batterie

Album : « Bach up »

Disque : Dinaï Records DR 2138 (2019)

Jean-Sébastien Bach / Dimitri Naïditch

Clavier bien tempéré (Livre I)

Fugue en ut mineur

Dimitri Naïditch, piano

Gilles Naturel, contrebasse

Arthur Alard, batterie

Album : « Bach up »

Disque : Dinaï Records DR 2138 (2019)

7h55 : Propos sur Bach : 12. L’escapade à Lübeck (hiver 1705-1706)

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 179 « Siehe zu dass deine Gottesfurcht nicht heuchelei sei”

Air de soprano « Liebster Gott, erbarme dich »

Magdalena Kozena, soprano

Solistes baroques anglais

Direction : John Eliot Gardiner

Disque : Archiv Produktion 463591-2 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

2e partie : Air de mezzo-soprano « Erbarme dich mein Gott »

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Giuliano Carmignola, violon

Orchestre baroque de Venise

Direction : Andrea Marcon

Disque : Sony SK 8924 (2002)

Jean-Sébastien Bach

Erbarme dich, mein Gott

Jan Van Duikeren, trompette basse

John Engels, batterie

Karel Boehlee, piano

Aram Kersbergen, basse

Disque : Challenge Records CR 73420 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 205 « Zerreisset zersprenget zestrümmert die Gruft »

Air d’Eole (basse) « Zurücke zurücke geflügelten Winde »

Christian Immler, basse

Les Agrémens

Direction : Leonardo Garcia-Alarcon

Disque : Ambronay AMY 031 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 196 « Der Herr denket an uns »

Sinfonia instrumental et chœur d’introduction

Mariana Flores, soprano

Paulin Bundgen, contre-ténor

Fernando Guimaraes, ténor

Christian Immler, basse

Ensemble Clematis

Direction : Leonardo Garcia-Alarcon

Disque : Ricercar RIC 323 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Quodlibet BWV 524

Mariana Flores, soprano

Steve Dugardin, contre-ténor

Fernando Guimaraes, ténor

Philippe Favette, basse

Ensemble Clematis

Direction : Leonardo Garcia-Alarcon

Disque : Ricercar RIC 323 (2011)

Nouveauté discographique :

Dimitri Naïditch, « Bach up »

Jazz avec Dimitri Naïditch (piano), Gilles Naturel (contrebasse), Arthur Amard (batterie)

Dinaï Records / L’autre distribution (sortie le 15 novembre 2019)

Annonces concerts :

Auditorium de Radio-France: 22 et 23 novembre, 20h :

Messe en si mineur sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon (en résidence à Radio-France cette saison) avec l' Orchestre Philharmonique de Radio-France, et le Chœur de Radio-France.

Eglise Saint-Roch, vendredi 22 novembre 2019, 20h30 :

Messe en si mineur par l’ensemble Vox Luminis, sous la direction de Lionel Meunier

Le Cabinet de curiosités :

Jan van Duikeren (trompette basse) et Mikke Boddé (piano) improvisent sur le Prélude en ut majeur de Bach