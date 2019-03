Le Bach du dimanche 17 mars 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg

Variation n° 2

Jacques Loussier, piano

Benoît Dunoyer de Segonzac, contrebasse

André Arpino, batterie

Disque : Telarc CD-83479 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en sol mineur BWV 578

Olivier Latry, orgue

Grand orgue Cavaillé-Coll de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris

Disque : La Dolce Volta LDV69 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie en sol mineur BWV 542

Olivier Latry, orgue

Grand orgue Cavaillé-Coll de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris

Disque : La Dolce Volta LDV69 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en sol mineur BWV 542

Olivier Latry, orgue

Grand orgue Cavaillé-Coll de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris

Disque : La Dolce Volta LDV69 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Motet BWV 229

N° 1 Choral « Komm Jesu komm »

N° 2 Choeur « Komm komm ich will mich dir ergeben »

N° 3 Aria « Drum scliess ich mich in deine Hände »

Amici Voices, ensemble instrumental et vocal

Disque : Hyperion CDA 68275 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 182 « Himmelskönig sei willkommen »

Choeur n° 2 « Himmelskönig sei willkommen »

Choeur n° 7 « Jesu deine Passion »

Choeur n° 8 « So lasset uns gehen in Salem der Freuden »

Amici Voices, ensemble instrumental et vocal

Disque : Hyperion CDA 68275 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en sol majeur BWV 541

Iveta Apkalna, orgue

Orgue Klais (1962/2006), Abbaye de Himmerod (évêché de Trèves, Allemagne)

Disque : Oehms Classics OC 1827 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie en sol majeur BWV 572

Iveta Apkalna, orgue

Orgue Klais (1962/2006), Abbaye de Himmerod (évêché de Trèves, Allemagne)

Disque : Oehms Classics OC 1827 (2013)

Olivier Latry "Bach to the future" (label : la Dolce Volta) parution le 22 mars 2019

Amici Voices "Cantates BWV 106, BWV 182 et Motet BWV 229" (label : Hyperion) parution le 1er mars 2019

Dimanche 24 mars à 18h Olivier Latry est en concert à la Grande salle Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris dans le cadre du Week-end Orgues de la Philharmonie de Paris

