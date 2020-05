Le Bach du dimanche 17 mai 2020

Au programme de cette 121e émission : les Sonates pour violon et clavecin par Stéphanie-Marie Degand et Violaine Cochard (nouveauté NoMadMusic, 15 mai), un zoom sur le pianiste Ramin Bahrami et la 2e heure consacrée à Christoph Spering (fondateur et chef des Chorus Musicus Köln & Das Neue Orchester)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n° 3 en mi majeur BWV 1016

Mouvement 3 : Adagio ma non troppo

Stéphanie-Marie Degand, violon

Violaine Cochard, clavecin

Disque : NoMadMusic NMM071D (2020)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n° 5 en fa mineur BWV 1018

1. Largo

2. Allegro

3. Adagio

4. Vivace

Stéphanie-Marie Degand, violon

Violaine Cochard, clavecin

Disque : NoMadMusic NMM071D (2020)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ré mineur BWV 1052

Mouvement 1 : Allegro

Ramin Bahrami, piano

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction Riccardo Chailly

Disque : DECCA 4782956 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ré mineur BWV 1052

Mouvement 3 : Allegro

Ramin Bahrami, piano

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction Riccardo Chailly

Disque : DECCA 4782956 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Variation n° 13

Ramin Bahrami, piano

Disque : DECCA 476282-0 (2004)

Jean-Sébastien Bach

Suite Anglaise n° 4 en fa majeur BWV 809

Mouvement 1. Prélude

Ramin Bahrami, piano

Disque : DECCA (2012)

Jean-Sébastien Bach

Sicilienne de la Sonate pour flûte en mi bémol majeur BWV 1031

Improvisation jazz

Ramin Bahrami et Danilo Rea, pianos

Album : " Bach is in the Air "

Disque : DECCA (2017)

7h55 : Propos sur Bach : 31. Les cycles de cantates

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 137 « Lobe den Herren, den Mächtigen König der Ehren »

Chœur introductif

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 194397090822 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 137 « Lobe den Herren, den Mächtigen König der Ehren »

Duo soprano et basse « Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereibtet »

Dorothee Mields, soprano

Tobias Berndt, basse

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 194397090822 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 41 « Jesu, nun sei gepreiset »

Chœur introductif

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 194397090822 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 26 « Ach wir flüchtig, ach wie nichtig »

Choeur introductif

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 194397090822 (2020)

Jean-Sébastien Bach / Wilhelm Friedemann Bach

Cantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »

Choeur introductif

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88875170122 (2015)

Jean-Sébastien Bach / Wilhelm Friedemann Bach

Cantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »

Air de soprano « Komm in mein Herzenshaus »

Johanna Winkel, soprano

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88875170122 (2015)

Jean-Sébastien Bach / Wilhelm Friedemann Bach

Cantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »

Duo alto et tenor « Wie selig sind doch die »

Franziska Gottwald, contralto

Sebastian Kohlhepp, ténor

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88875170122 (2015)

Jean-Sébastien Bach / Wilhelm Friedemann Bach

Cantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »

Choral « Manebit Verbum Domini »

Chorus Musicus de Cologne

Das Neue Orchester

Direction Christoph Spering

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88875170122 (2015)

Nouveautés discographiques :

Stéphanie-Marie Degand et Violaine Cochard : Six Sonates pour violon et clavecin obligéBWV 1014-1019, nouveauté du label NoMadMusic, sortie le 15 mai 2020.

, © NoMadMusic

Chorus Musicus Köln & Das Neue Orchester, sous la direction de Christoph Spering : Cantates BWV 24, 41, 95, 115, 137, 140, nouveauté du label Deutsche Harmonia Mundi, sortie en février 2020.

Cabinet des curiosités :

Ramin Bahrami et Danilo Réa à deux pianos, improvisent sur l’ « Aria sulla quarta corda » de Jean-Sébastien Bach (2017)