Le Bach du dimanche 17 juin 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

Cantate BWV 212 "Mer hahn en neue Oberkeet" dite "Cantate des paysans émission La Cantate Cantate BWV 212 "Mer hahn en neue Oberkeet" dite "Cantate des paysans

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 209

Air de soprano « Parti pur e con dolore »

Mojca Erdmann, soprano

Kiyomi Suga, traverso

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS 2191 (2016)

♫ Jean-Sébastien Bach

Sonate n° 1 en sol mineur pour violon BWV 1001

Mvt. 1 Adagio

Yves Rechsteiner, clavecin

Clavecin à pédalier de Nicolas Macheret

Disque : ALPHA 027 (2002)

♫ Jean-Sébastien Bach

Sonate n° 1 en sol mineur pour violon BWV 1001

Mvt. 3 Siciliana et mvt. 4 Presto

Yves Rechsteiner, clavecin

Clavecin à pédalier de Nicolas Macheret

Disque : ALPHA 027 (2002)

Le propos

Propos sur Bach de Romain Rolland (1899) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Romain Rolland (1899)

Programmation musicale de la deuxième heure

♫ Jean-Sébastien Bach / Charles Gounod

Méditation sur le Prélude en ut majeur BWV 846

Wandspielschrank « Symphonion »

du Musée des Instruments de l’Université de Leipzig

Disque : RAUM KLANG RK 9703 (1997)

♫ Charles Gounod

Méditation sur le Prélude en ut majeur BWV 846 pour piano

Roberto Prosseda, piano

Disque : DECCA 4816956 (2018)

♫ Jean-Sébastien Bach / Charles Gounod

Ave Maria sur le Prélude en ut majeur BWV 846 pour mezzo-soprano et piano

Ann Murray, mezzo-soprano

Graham Johnson, piano

Disque : Hyperion CDA 66801/2 (1993)

♫ Jean-Sébastien Bach / Charles Gounod

Ave Maria sur le Prélude en ut majeur BWV 846 pour mezzo-soprano et orchestre

Françoise Pollet, soprano

Orchestre national d’Ile-de-France France, Jacques Mercier (dir.)

Disque : RCA (1997)

♫ Jean-Sébastien Bach / Charles Gounod

Ave Maria sur le Prélude en ut majeur BWV 846 pour violoncelle et piano

Pierre Fournier, violoncelle

Lamar Crowson, piano

Enregistrement de 1969

Disque : Deutsche Grammophon DGG 447351-2 (1995)

♫ Charles Gounod

Six Préludes et fugues pour piano CG 587

1 Prélude et fugue en sol majeur

2 Choral et fugue en mi mineur

3 Prélude et fugue en do majeur

Roberto Prosseda, piano

Disque : DECCA 4816956 (2018)

♫ Charles Gounod

Six Préludes et fugues pour piano CG 587

4 Prélude et fugue en ré majeur

5 Choral et fugue en fa majeur

6 Choral et fugue en la mineur

Roberto Prosseda, piano

Disque : DECCA 4816956 (2018)

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon saint-Jean BWV 245

2. Evangéliste : “Jesus ging mit seinem jüngern”

3. Choral : « O grosse lied »

4. Evangéliste : « Auf dass das wort erfüllet »

5. Choral : « Dein will gescheh »

Julian Prégardien, ténor (évangéliste)

La Chapelle Rhénane, Benoît Haller (dir.)

Disque : ZigZag Territoires ZZT 100301.2 (2010)

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Chœur introductif : « Herr, unser herrscher »

La Chapelle Rhénane, Benoît Haller (dir.)

Disque : ZigZag Territoires ZZT 100301.2 (2010)

Annonce de concerts

Edition 2018 du Bachfest à Leipzig du 8 au 17 juin 2018 - sous la direction de Sir John Eliot Gardiner. Le thème de cette nouvelle édition sont les cycles, notamment avec ring de cantates (Leipziger Kantaten-Ring).

20 et 21 juin prochains au Château de Versailles, Gardiner avec son Chœur Monteverdi et Solistes baroques Anglais dans deux programmes, un programme avec des cantates du temps de Pâques et un autre avec des cantates du temps de l’Avent.

Cabinet de curiosités

Danser Bach au XXIe siècle - À compter de la saison 2017 / 2018, le Ballet de l’Opéra national du Rhin va régulièrement proposer un cycle « Musique et Danse », une programmation composée de créations chorégraphiques à partir d’œuvres musicales du répertoire. Trois jeunes artistes français, Bruno Bouché, Thusnelda Mercy, Martin Chaix, chacun avec son approche singulière et son langage particulier relèvent le défi de danser avec Bach.