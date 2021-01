Le Bach du dimanche 17 janvier 2021

Au programme de cette 148e émission : le nouveau CD Bach du Consort Capricornus de Bâle de Peter Barczi ; Bach en jazz avec les belges du LABTrio ; Frans Brüggen et les Suites pour violoncelle à la flûte à bec (EMI, 1974) ; la 4e édition du Concours international de musique ancienne du Val de Loire.

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie en sol majeur BWV 572

Consort Capricornus de Bâle

Direction : Peter Barczi

Disque : Christophorus CHR 77447 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Choral BWV 622 « O Menschbewein’ ein’ Sündegross »

Consort Capricornus de Bâle

Direction : Peter Barczi

Disque : Christophorus CHR 77447 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et Fugue en ré mineur BWV 539

Consort Capricornus de Bâle

Direction : Peter Barczi

Disque : Christophorus CHR 77447 (2020)

Christoph GRAUPNER

Ouverture en fa majeur GWV 447

Le désir

Consort Capricornus de Bâle

Direction : Peter Barczi

Disque : Christophorus CHR 77427 (2018)

Christoph GRAUPNER

« Demütigeteuchnun » GWV 1144/12

Air de soprano « Bückedich »

Miriam Feuersinger, soprano

Consort Capricornus de Bâle

Direction : Peter Barczi

Disque : Christophorus CHR 77427 (2018)

Johann KRIEGER

“GedankeneinesSterbenden”

Franz Vitzthum, contre-ténor

Consort Capricornus de Bâle

Direction : Peter Barczi

Disque : Christophorus CHR 77354 (2012)

Johann Pere SCHOP

Pavane Lachrimae

Elisabeth Seitz, psaltérion

Julian Behr, théorbe

Consort Capricornus de Bâle

Direction : Peter Barczi

Disque : Christophorus CHR 77354 (2012)

Jean-Sébastien BACH

Prélude en mi majeur BWV 854

Arrangement pour harpe et psaltérion

Elisabeth Seitz, psaltérion

Johanna Seitz, harpe

Consort Capricornus de Bâle

Disque : Accent ACC 24332 (2017)

Jean-Sébastien BACH / LABTrio

Fugue (d’après Prélude et Fugue en si mineur BWV 893)

AnneleenBoehme, contrebasse

Bram de Looze, piano

Lander Gyselinck, batterie

LABTrio

Album : « Nature City »

Disque : Outnote Records 145926 (2017)

Jean-Sébastien BACH / LABTrio

Variation 15 (d’après la variation 15 en sol majeur des Goldberg BWV 988)

AnneleenBoehme, contrebasse

Bram de Looze, piano

Lander Gyselinck, batterie

LABTrio

Album : « Nature City »

Disque : Outnote Records 145926 (2017)

7h55 : Propos sur Bach : M comme Magnificat

8h : La Cantate du jour : BWV 102

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

Arrangement pur flûte à bec

Prélude

Frans Brüggen, flûte à bec alto

Enregistrement EMI de 1974

Disque : Electrola ELTA C 065-81 833 (1974)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 3 en ut majeur BWV 1009

Arrangement pur flûte à bec

Courante / Bourrée I Bourrée II / Gigue

Frans Brüggen, flûte à bec alto

Enregistrement EMI de 1974

Disque : Electrola ELTA C 065-81 833 (1974)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

Mouvement 2 : Andante

Frans Brüggen, flûte à bec

Paul Dombrecht, hautbois

SigiswaldKuijken, violon

Wieland Kuijken, basse de viole

Bob van Asperen, clavecin

Gustav Leonhardt, direction

Disque : RCA GL 87723 (1988)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052

Mouvement 1 : Allegro

Bertrand Cuiller, clavecin

Daniel Cuiller, violon

Ensemble Stradivaria

Disque : Mirare MIR 085 (2009)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052

Mouvement 3 : Allegro

Bertrand Cuiller, clavecin

Daniel Cuiller, violon

Ensemble Stradivaria

Disque : Mirare MIR 085 (2009)

Nouveautés discographiques :

Consort Capricornus de Bâle, sous la direction de Peter Barczi, disque monographique Bach « New Concertos », nouveauté du label Christophorus.

Cabinet des curiosités :

LABtrio en live (Utrecht, 2017) : La Variation 15 des Goldberg

France Musique est partenaire de la 4ème édition du Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire

Créé en 2015 par Stradivaria - Ensemble baroque de Nantes et Anacréon, programmateur angevin, le Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire est une compétition biennale destinée aux ensembles instrumentaux interprétant le répertoire des 17e et 18e siècles sur instruments d’époque.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars 2021 et le thème de cette année est : la Sonate en trio à la fin du Grand Siècle.