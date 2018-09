Le Bach du dimanche 16 septembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

Cantate BWV 95 "Christus der ist mein Leben" émission La Cantate Cantate BWV 95 "Christus der ist mein Leben"

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en ré majeur BWV 243

1. Choeur « Magnificat anima mea »

2. Air de soprano « Et exultavit »

3. Air de soprano « Quia respexit »

4. Choeur « Omnes generationes »

5. Air de basse « Quia fecit mihi magna »

6. Duo « Et misericordia »

Stefanie True, soprano

Zsuzsi Toth, soprano

Jan Kullmann, alto

Philippe Froeliger, ténor

Sébastien Myrius, basse

Ensemble Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : ALPHA ALPHA370 (2017)

Jean-Sébastien Bach / Ignaz Moscheles

Etude n° 1 en ut majeur d’après le Prélude n° 1 en ut majeur (Clavier bien tempéré, livre 1)

Extraite des Dix études mélodiques et contrapuntiques pour violoncelle et piano op. 137

Ramon Jaffé, violoncelle

Elisaveta Blumina, piano

Disque : OEHMS Classics (2003)

Jean-Sébastien Bach / Ignaz Moscheles

Etude n° 9 en ut# mineur d’après le Prélude n° 4 en ut# mineur (Clavier bien tempéré, livre 1)

Etude n° 10 en ut mineur d’après le Prélude n° 2 en ut mineur (Clavier bien tempéré, livre 1)

Extraites des Dix études mélodiques et contrapuntiques pour violoncelle et piano op. 137

Ramon Jaffé, violoncelle

Elisaveta Blumina, piano

Disque : OEHMS Classics (2003)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en ré mineur BWV 851 (Clavier bien tempéré, livre 1)

Pierre-Laurent Aimard, piano

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4792784 (2014)

Jean-Sébastien Bach / Klazz Brothers

Prélude en ré mineur BWV 851

Klazz Brothers

Disque : SONY (2006)

Le propos

Propos sur Bach de Jean-Louis Barrault (1979) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Jean-Louis Barrault (1979)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Motet « Fürchte dich nicht » pour double chœur mixte à 8 voix et continuo BWV 228

Chœur des Solistes Norvégiens

Ensemble Allegria, Grete Pedersen Helgerod (dir.)

Disque : BIS BIS2251 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Motet « Komm Jesu komm » pour double chœur mixte à 8 voix et continuo BWV 229

Chœur des Solistes Norvégiens

Ensemble Allegria, Grete Pedersen Helgerod (dir.)

Disque : BIS BIS2251 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Motet « O Jesu Christ meins Lebens Licht » BWV 118

Chœur des Solistes Norvégiens

Ensemble Allegria, Grete Pedersen Helgerod (dir.)

Disque : BIS BIS2184 (2015)

Knut Nystedt

Immortal Bach, d’après Bach BWV 478 “Komm, süsser Tod”

(arrangement pour chœur mixte et orchestre à cordes de Grete Pedersen)

Chœur des solistes Norvégiens

Ensemble Allegria, Grete Pedersen-Gerod (dir.)

Disque : BIS BIS2184 (2015)

Jean-Sébastien Bach / Robert Schumann

Cantate BWV 105 « Herr, gehe nichts ins Gericht »

1. Chœur « Herr, gehe nicht ins Gericht »

2. Récitatif de l’alto “Mein Gott, verwirf mich nicht”

3. Air de soprano « Wie zittern und wanken »

4. Récitatif de basse “Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiss »

5. Air de ténor « Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen »

6. Choral « Nun, ich weiss, du wirst mir stillen »

Carolyn Sampson, soprano

Benno Schachtner, contre-ténor

Werner Güra, tenor

Cornelius Uhle, basse

Choeur Philharmonique de Chambre d’Estonie

Orchestre baroque d’Helsinki, Aapo Häkkinen, dir.

Disque : Ondine ODE 1312-2 (2018)

Nouveauté discographique

Cantate BWV 105 version Schumann par l'Orchestre baroque d’Helsinki, dirigé par Aapo Häkkinen, avec le Choeur Philharmonique de Chambre d’Estonie, Carolyn Sampson (soprano), Benno Schachtner (contre-ténor), Werner Güra (ténor) et Cornelius Uhle (basse) (label Ondine)

Annonces de concerts

dimanche 16 septembre à 16h à la Cathédrale Saint-Etienne, Jean Guillou dans son adaptation à l'orgue de L’Offrande musicale de Bach dans le cadre du Festival Bach de Toul

vendredi 21 septembre à 20h30 à l’Abbatiale, le Magnificat de Bach et le Dixit Dominus de Haendel par l'ensemble Vox Luminis sous la direction de Lionel Meunier dans le cadre du Festival d'Ambronay

Cabinet des curiosités

Une expertise d'orgue à la façon de Jean-Sébastien Bach par Alexandre Astier.