Le Bach du dimanche 16 mai 2021

Au programme de cette 165e émission : la musique de Bach aux accents africains avec Seckou Keita, le disque « Lambarena » (1993) et un zoom sur Albert Schweitzer ; la 2e heure en compagnie du chef britannique Matthiew Halls à la tête de l’Ensemble Retrospect pour l’Oratorio de l’Ascension BWV 11

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Ouvrage de référence

Albert Schweitzer, Jean-Sébastien Bach : Le musicien-poète, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1905

, © Emmanuel Benito (2011).

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

« Bach to Baïsso »

(à partir de l’Aria des Variations Goldberg BWV 988)

Catrin Finch, harpe

Seckou Keita, kora

Album « Soar »

Disque : Bendigedig 201158 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Choral « Jesus bleibt meine Freude »

Korael

www.korael.com

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jean-Sébastien BACH

Clavier bien tempéré 2e prélude en ut mineur prélude n°8 en mib mineur bwv 853

(Arrangement de Wassim Soubra)

Trio Rhéa (piano, oud et percussions orientales)

Wassim Soubra, piano

Souleymane Mbodj, percussion

Vasken Solakian, saz

Album : “Bach to Berut”

Disque : Shaoline Music (2006)

Jean-Sébastien BACH

Choral pour orgue “Liebster Jesu wir sind hier » BWV 731

Albert Schweitzer, orgue

Enregistré le 16 mars 1937

(Eglise Sainte-Aurélie de Strasbourg)

Disque : EMI 7647032 (1993)

Jean-Sébastien BACH

Fugue en sol mineur BWV 578

+ Propos du docteur Albert Schweitzer

Albert Schweitzer, piano

Enregistré le 30 avril 1951, à Lambaréné (Gabon)

Emission RTF : « Vie et œuvre d’Albert Schweitzer »

Producteur : Lucien Renaud

Source : Archive INA

Jean-Sébastien BACH

Fugue en sol mineur BWV 578

Albert Schweitzer, orgue

Enregistré le 18 décembre 1935

(All Hallows by the Tower, Londres)

Disque : EMI 7647032 (1993)

Jean-Sébastien BACH / Chant traditionnel du Haut-Ogoué

(arrangements P. Akendengué et Hugues de Courson)

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Chœur « Lasset uns den nichtzerteilen »

Chant : « Sankanda »

Clarisse Mouassi, chant soliste

Album : « Lambarena »

Disque : Celluloid 66939-2 (1993)

Chant traditionnel du Bas-Ogoué / Tomas GUBITSCH

« Mayingo » + Fugue sur Mayingo

(Arrangement P. Akendengué)

Album : « Lambarena »

Disque : Celluloid 66939-2 (1993)

Jean-Sébastien BACH / Air traditionnel de la religion Bouiti

Invention à trois voix n° 3 en ré majeur BWV 789

Air traditionnel de la religion Bouiti : « Inongo »

(arrangement Pierre Akendengué et Henri de Courson)

Ivon Kassa, arc musical

Oswaldo Calo, orgue

Album : “Lambarena”

Disque : Celluloid 66939-2 (1993)

Jean-Sébastien BACH / Chant traditionnel du Nord du Gabon

Sonate pour violon en la mineur BWV 1003 : Prélude

Chant traditionnel : « Pepa nzac gnon ma »

(arrangements Pierre Akendengué et Hugues de Courson)

Hervé Cavelier, violon

Groupe Elugu Ayong

Album : « Lambarena »

Disque : Celluloid 66939-2 (1993)

7h55 : Propos sur Bach : T comme Transcription

à réécouter émission Propos sur Bach T comme Transcription

8h : La Cantate du jour : BWV 11

à réécouter émission La Cantate La Cantate BWV 11 « Lebet Gott in seinen Reichen, Himmelfahrt »

Programmation musicale, deuxième heure

Henry PURCELL

Sonate n° 6 en sol mineur Z.807

Retrospect Trio, Matthew Halls (clavecin)

Disque : Linn Records (2009)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en fa majeur BWV 1057

(réécriture du Concerto brandebourgeois n° 4)

Matthew Halls, clavecin

Ensemble Retrospect, Matthew Halls (dir.)

Disque : Linn Records (2012)

Cabinet des curiosités :

Catrin Finch (harpe) et Seckou Keita (kora) : “Bach to Baïsso”

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Albert Schweitzer joue Bach à Lambaréné :