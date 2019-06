Le Bach du dimanche 16 juin 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Cantate BWV 165 « O heiliges Geist- und Wasserband » émission La Cantate Cantate BWV 165 « O heiliges Geist- und Wasserband »

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en sol mineur BWV 1056R

Mvt 2 Largo et Mvt 3 Presto

Thibault Noally, violon baroque

Ensemble Les Accents

Disque : Aparté AP206

Georg Philipp Telemann

Concerto pour violon et flûte traversière en mi mineur TWV 52

Allegro / Adagio / Presto / Adagio / Allegro

Thibault Noally, violon baroque

Jean Bregnac, flûte traversière baroque

Ensemble Les Accents

Disque : Aparté AP206

Johann Friedrich Fasch

Concerto pour violon et hautbois en ré mineur FWV L:d4

Mvt. 1 Vivace

Thibault Noally, violon baroque

Zmmanuel Laporte, hautbois baroque

Ensemble Les Accents

Disque : Aparté AP206

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie en ut mineur BWV 906

Joanna Goodale, piano

Disque : Paraty 819169 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude n° 10 en mi mineur BWV 855

(Clavier Bien tempéré)

Joanna Goodale, piano

Disque : Paraty 819169 (2019)

Özhan Eren / Joanna Goodale

Güldür Gül

Joanna Goodale, piano

Disque : Paraty 819169 (2019)

Jean-Sébastien Bach / Joanna Goodale

Sufi Chaconne

Joanna Goodale, piano

Disque : Paraty 819169 (2019)

Le propos

Propos sur Bach de Jean Tardieu (1981) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Jean Tardieu (1981)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Version pour orgue

Variations n° 27 et 28

Pascal Vigneron, orgue

Grand Orgue Curt Schwenkedel de la cathédrale de Toul

Disque : Quantum QM 7084 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Version pour orgue

Variations n° 17 et 18

Pascal Vigneron, orgue

Grand Orgue Curt Schwenkedel de la cathédrale de Toul

Disque : Quantum QM 7084 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 6 en ré majeur BWV 1012

Mvt. 2 Allemande

Ophélie Gaillard, violoncelle

Disque : Aparté AP017 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Motet « Ich lasse dich nicht” BWV Anh 159

Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Masato Suzuki, orgue

Disque : Ricercar RIC 347 (2014)

Jean-Sébastien Bach

Ouverture à la française en si mineur BWV 831

Mvt. 8 Echo

Jean-Luc Ho, clavecin

Disque : Encelade ECL 1101 (2011)

Wilhelm Friedemann Bach

Concerto en mi mineur Fk 43

Mvt. 1 Allegro

Maud Gratton, clavecin

Ensemble Il Convito, Maud Gratton (dir.)

Disque : Mirare MIR 162 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004

Chaconne (arrangement pour archiluth)

Thomas Dunford, archiluth

Disque : ALPHA 361 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Sanctus (chœur)

Collegium Vocale 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque : Mirare MIR 275 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 82 « Ich habe genug »

Air de contre-ténor « Ich freue mich auf meinen Tod »

Damien Guillon, contre-ténor

Le Banquet céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : Alpha 254766 (2019)

Nouveautés discographiques

« Bach in a Circle » par la pianiste Joanna Goodale (Label Paraty)

« Bach & Co » par le violoniste Thibault Noally (label Aparté)

Annonces de concerts

10e édition du Festival «Bach de Toul» :

23 Juin 2019 - Cathédrale Saint Etienne La classe d’Orgue du Conservatoire National Supérieur de Paris - Professeurs : Olivier Latry - Michel Bouvard Louis Julien - Loriane Llorca - Seoyoung Choï - L’oeuvre d’Orgue de J. S. Bac

29 et 30 Juin 2019 - Musée de Toul - Collégiale Saint-Gengoult - Cathédrale Saint Etienne Le Week-End des Variations Goldberg BWV 988 Pieter-Jan Belder, Clavecin - Dimitri Vassilakis, Piano - Pascal Vigneron, Orgue

14 Juillet 2019 - 15 H - Cathédrale Saint Etienne La classe d’Orgue du Conservatoire National Supérieur de Lyon - Professeur : François Espinasse Emmanuel Culcasi - Yanis Dubois - Fanny Cousseau - L’oeuvre d’Orgue de J. S. Bach

Festival de Saintes du 12 au 20 juillet :

13 Juillet 2019 à l'Abbatiale Ophélie Gaillard dans des Suites pour violoncelle seul de J. S. Bach

14 Juillet à l'Abbatiale L’Ensemble Masques dans les Ouvertures n°1 et 3 et la Suite n°2 de J. S. Bach

16 Juillet à l'Abbatiale L’Ensemble Vox Luminis dans un programmes de Motets de J. S. Bach

17 Juillet à l'Abbatiale L'Ensemble Gli Angeli (Genève) dans des Cantates de J. S. Bach

20 Juillet à l'Abbatiale L'Ensemble Gli Angeli (Genève) dans des Cantates de J. S. Bach

Festival « Bach en Combrailles » (Auvergne) : du 11 au 17 août, édition spéciale pour ses 20 ans (15 ans de l’orgue de Pontaumur)

20e Rencontres Musicales de Vezelay du 22 août au 25 août :

25 Août à l'église Saint-Jacques le Majeur à Asquins (89) Thomas Dunford avec Bach Intime

25 Août à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay (89) Vaclav Luks, Messe en si mineur

53e festival de La Chaise-Dieu 22 août au 1er septembre :

23 Août à 21h à l'Abbatiale Saint-Robert Le Banquet céleste, Damien Guillon (dir.), Passion selon Saint-Jean

30 Août 16h30, Abbatiale Saint-Robert florilège de chœurs de Cantates de Bach par Nicola Corti à la tête du chœur de chambre Spirito avec Les Petits Chanteurs de Lyon et la Maîtrise de la cathédrale du Puy

Cabinet des curiosités