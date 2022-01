Le Bach du dimanche 16 janvier 2022

Au programme de cette 191e émission : hommage à Gustav Leonhardt (1928-2012) au clavecin et à l’orgue en compagnie de Frans Brüggen, Anner Bylsma et Wieland Kuijken, à l’occasion des 10 ans de sa disparition avec la Cantate BWV 32 (captée en 1974) et la Cantate BWV 113 (en concert à Paris en 1988).

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

, © .

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

N° 1 Simple fugue en ré mineur

Gustav Leonhardt, clavecin

Enregistré à Vienne en 1953

Disque : Vanguard Classics (1953)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

+ Bibliographie suggérée :

" L'Art de la fugue ' de Gustav Leonhardt, Editions Van de Velde, 1985

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg

Aria

Gustav Leonhardt, clavecin

Premier enregistrement de 1953

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg

Variation n° 1

Gustav Leonhardt, clavecin

Premier enregistrement de 1953

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg

Variation n° 1

Gustav Leonhardt, clavecin

Deuxième enregistrement de 1965

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg

Variation n° 1

Gustav Leonhardt, clavecin

Troisième enregistrement de 1976

ARCHIVE : Gustav LEONHARDT

« Sur la virtuosité instrumentale et la recherche d’expression »

Conférence donnée en 1976 (extrait)

Traduction de Jacques Drillon

Source : Archive INA

+ Bibliographie suggérée :

"Sur Leonhardt" de Jacques Drillon, Editions Gallimard, 2009

Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue pour orgue en mi mineur BWV 533

Gustav Leonhardt, orgue

Orgue Hagerbeer-Schnitger de la Grande Eglise Saint-Laurent d’Alkmaar (Pays-Bas)

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 05472 77841 2 (1990)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour flûte traversière en mi mineur BWV 1034

Mouvement 3 : Andante

Frans Brüggen, flûte traversière

Anner Bylsma, violoncelle

Gustav Leonhardt, clavecin

Disque : RCA RL30 854 (1982)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour flûte traversière en mi mineur BWV 1034

Mouvement 4 : Allegro

Frans Brüggen, flûte traversière

Anner Bylsma, violoncelle

Gustav Leonhardt, clavecin

Disque : RCA RL30 854 (1982)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour viole de gambe n° 3 en sol mineur BWV 1029

Mouvement 4 : Allegro

Wieland Kuijken, viole de gambe

Gustav Leonhardt, clavecin

Disque : EMI CDC 7479642 (1974)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 4 en sol majeur BWV 1049

N° 1 : Allegro

Frans Brüggen, flûte à bec

Paul Dombrecht, hautbois

Sigiswald Kuijken, violon

Wieland Kuijken, basse de viole

Bob van Asperen, clavecin

Gustav Leonhardt, direction

Disque : RCA GL 87724 (1988)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en fa majeur BWV 1057

N° 1 : Allegro

Gustav Leonhardt, clavecin et direction

Leonhardt-Consort

Disque : Teldec 4509-97452-2 (1968)

7h55 : Bach avec Mention : 19. Gustav Leonhardt et ses aînés : Janny van Wering et Eduard Müller (1968)

À lire aussi émission Bach avec mention 19. Gustav Leonhardt et ses aînés : Janny van Wering et Eduard Müller (1968)

8h : La Cantate du jour : BWV 32 « Liebster Jesu mein Verlangen »

À lire aussi émission La Cantate Cantate BWV 32 « Liebster Jesu mein Verlangen »

.

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Messe en si mineur BWV 232

Agnus dei

René Jacobs, contreténor

La Petite bande

Direction Gustav Leonhardt

Enregistrement de 1985

Disque : EMI CDS 7475958 (1985)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 114 « Ach Lieben Christen, seid getrost»

1. Choeur « Ach Lieben Christen, seid getrost »

2. Air de ténor « Wo wird in diesem Jammertale »

3. Récitatif de basse « O Sünder, trage mit Geduld »

4. Choral au soprano « Kein Frucht das Weizenkörnlein bringt »

5. Air d’alto « Du machst, o Tod, wir nun nicht ferner bange »

6. Récitatif de ténor « Indes bedenke deine Seele »

7. Choral « Wir wachen oder schlafen ein »

Agnès Mellon, soprano

Gérard Lesne, contreténor

John Elwes, tenor

Peter Kooy, basse

La Chapelle Royale

Direction Gustav Leonhardt

Concert donné le 25 octobre 1988 à Paris (Eglise Notre-Dame du Travail)

Source : Archives INA

Agenda des concerts :

Dimanche 16 janvier, à 17h, à la Chapelle de la Trinité de Lyon : un nouveau rendez-vous musical et participatif, avec « La cantate du dimanche de Bach », par Le Collectif Baroque Les Grands Concerts, en association avec un collectif de musiciens baroques professionnels et d’étudiants en cycle supérieur, renouent, un dimanche par mois, avec la tradition des cantates dominicales composées par Jean-Sébastien Bach.

Mercredi 19 janvier, à 20h30, à la salle Cortot (Paris) : Les Kuijken (Sigiswald et Sara) et les Hantaï (Jérôme, Marc et Pierre) en concert à Paris dans un programme : Marias, Couperin, Bach et Rameau.

Le Cabinet de curiosités :

Gustav Leonhardt interprète la " Suite en mi mineur BWV 996 " de Bach, lors de son dernier récital, le 12 décembre 2011 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris :

Retrouvez la vidéo sur Youtube

À lire aussi AUDIO 26 min émission Les grands entretiens Kenneth Weiss (3/5) : "Gustav Leonhardt, c'était divin lorsqu'il jouait"