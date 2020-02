Le Bach du dimanche 16 février 2020

Au programme de cette 112e émission : l’intégrale en cours de l’œuvre d’orgue par Jean-Luc Thellin (Organroxx) ; le concert inaugural du Festival Bach de Rostock (mai 2019) et un zoom sur la Neue Bachgesellschaft (Nouvelle Société Bach) en feuilletant le Bulletin d’information n° 85 (hiver 2019).

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en sol mineur BWV 578

Jean-Luc Thellin, orgue

Orgue Dominique Thomas (2015) de l’Eglise Saint-Jean de Wissembourg (Alsace)

Disque : organroxx 08 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en ut mineur BWV 537

Jean-Luc Thellin, orgue

Orgue Dominique Thomas (2015) de l’Eglise Saint-Jean de Wissembourg (Alsace)

Disque : organroxx 08 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Choral « Nun komm, der Heiden Heiland » BWV 661

Jean-Luc Thellin, orgue

Orgue Dominique Thomas (2015) de l’Eglise Saint-Jean de Wissembourg (Alsace)

Disque : organroxx 08 (2019)

LaNeue Bachgesellschaft (en français : la Nouvelle Société Bach), a été fondée en janvier 1900 à Leipzig. Sa vocation est de promouvoir et de diffuser à travers le monde la musique du compositeur, et pour cela elle organise tous les ans un grand festival itinérant qui se déplace de ville en ville. Le 10 mai 2019, cette 94e édition du Festival Bach se tenait à Rostock dans le Nord de l’Allemagne. Grâce à l’UER (l’Union européenne de Radio-Télévision), nous vous proposons d’écouter la " Cantate BWV 146 " enregistrée en l’Eglise Saint-Nicolas de Rostock.

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 146 « Wir müssen durch viel Trübsal »

1. Sinfonia

2. Choeur « Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes »

3. Air d’alto « Ich will nach dem Himmel zu »

4. Récitatif de soprano « Ach ! Wer doch schon im Himmel wär ! »

5. Air de soprano « Ich säe meine Zähren »

6. Récitatif de ténor « Ich bin bereit, mein Kreuz geduldig zu ertragen »

7. Duo de ténor et basse « Wie will ich mich freuen, wie will ich mich laben »

8. Choral « Denn wer selig dahin fähret »

Julia Sophie Wagner, soprano

Okka von der Damerau, contralto

Jörg Dürmüller, tenor

Tobias Berndt, basse

Rostocker Motetten Chor

Frank Dittmer, orgue

Orchestre Philharmonique Nord-Allemand de Rostock

Direction Markus Johannes Langer

Festival Bach de Rostock / Concert d’ouverture du 10 mai 2019

Source : Union Européenne de Radio-Télévision (UER)

7h55 : Propos sur Bach : 22. Konzertmeister à la Cour de Weimar

8h : La Cantate du jour

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en ut dièse majeur BWV 848

Clavier bien tempéré (Livre I)

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Mirare MIR 235 (2013)

Clara Wieck-Schumann

Prélude et fugue en sol mineur op. 16 n° 1

Prélude et fugue en ré mineur op. 16 n° 3

Tobias Koch, pianoforte

Pianoforte Pierre Erard, Londres (1852)

Disque : Genuin GEN 10159 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour trois claviers en ré mineur BWV 1063

Mouvement 3 : Allegro

David Fray, Emmanuel Christien, Jaques Rouvier, pianos

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Direction David Fray

Disque : Erato 0190295632281 (2018)

Johann Christoph Bach

Motet « Ach dass ich Wassers genug hatte »

Gérard Lesne, contre-ténor

Il Seminario Musicale

Direction Gérard Lesne

Disque : Astrée E 8873 (2001)

Johann Christoph Bach

Cantate « Wie bist du denn o Gott in Zorn auf mich entbrannt »

Air « Begehrst du Herzensangst »

Gérard Lesne, contre-ténor

Il Seminario Musicale

Direction Gérard Lesne

Disque : Astrée E 8873 (2001)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 5 en sol majeur BWV 829

Tempo di menuetto

Ton Koopman, clavecin

Disque : Challenge Classics CC 72574 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ut majeur pour deux clavecins BWV 1061

Mouvement 3 : Fugue

Ton Koopman et Tini Mathot, clavecins

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : Erato ERAT 2292-45649-2 (1991)

L’intégrale en cours de l’œuvre d’orgue par Jean-Luc Thellin

Label Organroxx, volumes 1 (2018), 2 et 3 (2019)

Soirée exceptionnelle au Temple Neuf de Metz, le mercredi 19 février 2020, à 20 heures :

Le Concert Lorrain (Stephan Schultz et Anne-Catherine Bucher) fête ses 20 ans en invitant le célèbre baryton-basse Peter Kooij ! Programme :

Georg Böhm : Bringet meinen Herrn zur Ruh - Wie schlaft Ihr noch ? - Nu will ich mich zu Bette legen / Präludium, Fuge et Postludium en sol mineur

Jean Sébastien Bach : Suite pour violoncelle seul BWV 1007, BWV 56 Mein Wandel auf der Welt, BWV 10 Gewaltige stösst Gott vom Stuhl , BWV186 Recitativo : Die Knechtsgestalt, die Not, der Mangel. Aria : Bist du, der mir helfen soll , BWV 61 Siehe, ich stehe vor der Tür , BWV 153 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir / Sonate pour violoncelle piccolo et clavecin BWV 1027, Adagio, BWV 85 Ich bin ein guter Hirt

Georg Philipp Telemann : Sonate en la mineur pour violoncelle piccolo et BC / Machet mir das Sterbebette!

Peter Kooij, basse

Stephan Schultz, violoncelle et violoncelle piccolo

Anne-Catherine Bucher, orgue et clavecin

Bulletin d’information n° 85 (automne-hiver 2019) de laNeue Bachgesellschaftde Leipzig. Traduction française d’Elise et Philippe Lesage.

La Neue Bachgesellschaft en France :

Neue Bachgesellschaft e.V. Burgstraße 1-5 (Am Thomaskirchhof) 04109 Leipzig

Mail: info@neue-bachgesellschaft.de / e-mail : rudolf.klemm@wanadoo.fr

Devenez membre de l'Association !

Hommage

Toute l'équipe du "Bach du dimanche" rend hommage à l'altiste Christophe Desjardinsqui nous a quitté le 13 février 2020