Le Bach du dimanche 15 octobre 2017

Etienne Barilier, B-A-C-H Histoire d’un nom dans la musique, Genève, Editions Zoé, 1997.

Bach in Black

Dmitry Sinkovsky interprète Bach au violon et au chant avec La Voce Strumentale

♫ Jean-Sébastien BACH

Missa Brevis en sol mineur BWV 235

1. Chœur Kyrie eleison 5’36

2. Chœur Gloria in excelsis Deo 2’58

3. Aria Gratias agimus 3’12

4. Aria Domine Fili unigenite 4’55

5. Aria Quaniam tu solus Sanctus 4’08

6. Chœur Cum sancto spiritu 4’08

Eugénie Warnier, soprano

Magid El-Bushra, haute-contre

Emilianio Gonzales-Toro, ténor

Sydney Fierro, baryton

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : ALPHA 130 (2008)

Le Propos émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Pierre Boulez (1951)

♫ Jean-Sébastien BACH

Fantaisie et fugue en ré mineur BWV 903

Tatiana Nikolayeva, piano

Disque : Disque JVC VDC-1077 (1982)

♫ Jean-Sébastien BACH

Clavier Bien tempéré (Livre I)

Prélude et Fugue en sol# mineur BWV 863

Tatiana Nikolayeva, piano

Enregistrée en mai 1984 à Tokyo au Japon

Disque : MK (CCCP/DONS/SOVDISC) MK 418042 A+B (1991)

♫ Dmitri CHOSTAKOVITCH

24 préludes et Fugues pour piano op. 87

Prélude et fugue en La majeur n° 7

Tatiana Nikolaieva, piano

Récital à Salzbourg en 1987

Disque : Orfeo C 612031 B (1987)

♫ Dmitri CHOSTAKOVITCH

24 Préludes et Fugues pour piano op. 87

Prélude et fugue en ut majeur n° 1

Dmitri Chostakovitch, piano

Disque : Warner Classics 0825646155019 (2015)

♫ Sofia GOUBAIDOULINA

Réflections sur le thème B.A.CH. (Quatuor à cordes n° 5)

Quatuor Molinari

Disque : Atma Classique ACD22689 (2013)

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon en sol mineur BWV 1056R

1. Sans indication 3’36

2. Largo 3’07

3. Presto 3’22

Dmitry Sinkovsky, violon

La Voce Strumentale, Dmitry Sinkovsky (dir.)

Disque : Naïve (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint Matthieu BWV 244

N° 47 Erbame dich

Dmitry Sinkovsky, haute-contre

La Voce Strumentale, Dmitry Sinkovsky (dir.)

Disque : Naïve (2017)

