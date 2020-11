Le Bach du dimanche 15 novembre 2020

Au programme de cette 139e émission : les 40 ans du pianiste allemand Martin Stadtfeld ; la découverte de L’art de la fugue par l’Accademia Strumentale Italiana d’Alberto Rasi (nouveauté Challenge) et on part au Québec pour la 14e édition du Festival Bach de Montréal (19 novembre – 6 décembre)

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach "

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie et fugue en la mineur BWV 944

Martin Stadtfeld, piano

Disque : SONY (2004)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 2 pour violon en ré mineur BWV 1004

Chaconne

Arrangement pour piano de Martin Stadtfeld

Martin Stadtfeld, piano

Disque : Sony 88985455992 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue en mi bémol mineur BWV 853

(Clavier bien tempéré, Livre I)

Martin Stadtfeld, piano

Disque : Sony 88697036322 (2006)

Stefan HEUCKE

Verwandlungen (Neun Klavierstücke) op. 46a

« Wernur den liebenGottlässtwalten »

Martin Stadtfeld, piano

Disque : Sony 2014

Martin STADTFELD

Homage to Bach (12 Pièces pour piano)

N° 1 Prélude en ut majeur

Martin Stadtfeld, piano

Disque : Sony 88985455992 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Choral BWV 610 « JesumeineFreude »

Arrangement pour violoncelle et piano

Martin Stadtfeld, piano

Jan Vogler, violoncelle

Disque : Sony 88697575192 (2009)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier n° 5 en fa mineur BWV 1056

Allegro / Largo / Presto

Martin Stadtfeld, piano

Orchestre du Festival de Lucerne

Direction : Achim Fiedler

Disque : Sony 88697036322 (2006)

7h55 : Propos sur Bach : F comme Fugue

8h : La Cantate du jour : BWV 163

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Fuga simplex rectus n° 1

AccademiaStrumentaleItaliana

Direction : Alberto Rasi

Disque : Challenge Classics CC72842 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Fugainversus avec 2 contre-sujets alla decima n° 10

Fuga inversa in stylofrancese n° 6a

Accademia StrumentaleItaliana

Direction : Alberto Rasi

Luca Guglielmi, orgue

Disque : Challenge Classics CC72842 (2020)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la fugue BWV 1080

Canon per augmentationem in contrario motu n° 14

Canon in hypodiapason n° 14

Accademia StrumentaleItaliana

Direction : Alberto Rasi

Luca Guglielmi, orgue

Disque : Challenge Classics CC72842 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en trio n° 5 en ut mineur BWV 529

Mouvement 2 : Largo

Luc Beauséjour, clavecin-pédalier

Clavier-pédalier du facteur Yves Beaupré (2009)

Disque : Analekta AN 2 9970 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavier BWV 1016

Mouvement 3 Adagio ma non tanto

Kerson Leong, violon

Lina Braaten, piano

(1er tour du Concours international Menuhin d’Oslo 2010)

Jean-Sébastien BACH

Toccata en ré mineur « Dorienne » BWV 538

Vincent Boucher, orgue

Grand orgue Rudolf von Beckerath de la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (Montréal, Canada)

Nouveautés discographiques :

L’art de la fugue BWV 1080, par l’Accademia Strumentale Italiana sous la direction d’Alberto Rasi avec Luca Guglielmi à l’orgue (nouveauté label Challenge Classics)

Annonce de concerts :

14e édition du Festival Bach de Montréal du 19 novembre au 6 décembre : concerts sans public mais en ligne sur internet. Réservez vos places sur le site Quebecbaroque

Cabinet des curiosités :

Les sept clavecins de Luc Beauséjour (2019)