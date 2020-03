Le Bach du dimanche 15 mars 2020

Au programme de cette 116e émission : une première heure 100 % russe avec Feinberg, Nikolaieva, Richter, Gringolts, Sinkowski… à l’occasion des « Musicales franco-russes » de Toulouse (10 mars au 3 avril), puis les Variations Goldberg au koto (cithare japonaise) par Mieko Miyazaki (label Continuo)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon n° 1 en la mineur BWV 1041

Mouvement 3 : Allegro assai

Dmitry Sinkovski, violon

La Voce Strumentale, Dmitry Sinkovski

Disque : Naïve Classique OP 30567 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Air d’alto « Erbame dich » (2e partie)

Dmitry Sinkovski, contre-ténor et violon

La Voce Strumentale, Dmitry Sinkovski

Disque : Naïve Classique OP 30567 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en sol mineur BWV 1056

Transcription pour violon

Mouvements 2 et 3 : Largo et Presto

Dmitry Sinkovski, violon

La Voce Strumentale, Dmitry Sinkovski

Disque : Naïve Classique OP 30567 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Clavier Bien Tempéré (Livre I)

Prélude et fugue en ut mineur BWV 847

Samuel Feinberg, piano

Enregistré à Moscou en 1959

Disque : Russian DISC RD CD 15013 (1994)

Jean-Sébastien Bach

Clavier Bien Tempéré (Livre I)

Prélude et fugue en mi mineur BWV 855

Samuel Feinberg, piano

Enregistré à Moscou en 1959

Disque : Russian DISC RD CD 15013 (1994)

Jean-Sébastien Bach

Suite française n° 4 en mi bémol majeur BWV 815

Allemande

Tatiana Nikolaieva, piano

En concert au Festival de Salzbourg en 1987

Disque : Orfeo C 612031 B (1987)

Dmitri Chostakovitch

Prélude et fugue en la majeur op. 87 n° 7

Tatiana Nikolaieva, piano

En concert au Festival de Salzbourg en 1987

Disque : Orfeo C 612031 B (1987)

Jean-Sébastien Bach

Clavier Bien Tempéré (Livre I)

Prélude et fugue en ut majeur BWV 846

Sviatoslav Richter, piano

Enregistré au château de Klesheim à Salzbourg les 21/31 juillet 1970

Disque : Chant du Monde LDC 278525/26 (1970)

Ilya Gringolts

Sonata Bachiana pour violon seul

Mouvement 1 : Grave

Ilya Gringolts, violon

Disque : BIS CD-1051 (1999)

Ilya Gringolts

Sonata Bachiana pour violon seul

Mouvements 3 et 4 : Largo et Presto

Ilya Gringolts, violon

Disque : BIS CD-1051 (1999)

Alfred Schnittke

Concerto Grosso n° 3 pour 2 violons, clavecin et cordes

Mouvement 1 : Allegro

Deborah et Sarah Nemtanu, violons

Orchestre de Chambre de Paris, Sascha Goetzel (dir.)

Disque : Naïve V 5383 (2014)

Igor Stravinsky

Sonate pour piano

Mouvement 2 : Adagietto

Igor Stravinsky, piano

Enregistrement sur Piano Roll en 1926

Disque : MCPS 232598 (2010)

7h55 : Propos sur Bach : 26. Mort de Maria Barbara (1720)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur BWV 903

Andrew Lawrence-King, harpe

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 05472 77523-2 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en mi majeur BWV 854

Arrangement pour harpe et psaltérion

Elisabeth Seitz, psaltérion

Johanna Seitz, harpe

Consort Capricornus de Bâle

Disque : Accent ACC24332 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Transcription pour koto japonais

Aria

Mieko Miyazaki, koto

Disque : Continuo Classics CC777727 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Transcription pour koto japonais

Variation n° 13

Mieko Miyazaki, koto

Disque : Continuo Classics CC777727 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 92 « Ich hab in Gottes Herz und Sinn »

Air de soprano « Meinem Hirten bleib ich treu »

Yukari Nonoshita soprano

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS-SACD-1541 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 144 « Nimm was dein ist und gehe hin »

Air de soprano « Genügsamkeit ist ein Schatz »

Yukari Nonoshita soprano

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS-SACD-1221 (2001)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 70 « Wachet betet, betet wachet »

Air de soprano « Lasst der Spötter Zungen schmähen »

Yukari Nonoshita soprano

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS-SACD-1111 (2001)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en ré mineur BWV 851

Tobias Forster, piano

Kilian Forster, basse

Tim Hahn, batterie

Klazz brothers

Disque : SONY BMG (2006)

Nouveauté discographique :

Mieko Miyazaki interprète les Variations Goldberg BWV 988 dans sa propre transcription pour koto japonais.

Label Continuo Classics CC777727 (2019)

, © Continuo Classics

Annonce concerts :

Le dimanche 15 mars , à 10h00 Salle Cortot, « Bach & Breakfast »

