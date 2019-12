Le Bach du dimanche 15 décembre 2019

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Gloria in excelsis (chœur)

Et in terra pax hominibus (chœur)

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Disque : Harmonia Mundi 890529394 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Gratias agimus tibi (chœur)

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Disque : Harmonia Mundi 890529394 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Credo in unum Deum (chœur)

Patrem omnipotentem (chœur)

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Disque : Harmonia Mundi 890529394 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Sanctus (chœur)

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Disque : Harmonia Mundi 890529394 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Chœur introductif

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Concert donné le 19 avril 2019 dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris

(Captation Radio-France)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

N° 58 Air d’alto « Es ist vollbracht »

Lucile Richardot, contralto

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Concert donné le 19 avril 2019 dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris

(Captation Radio-France)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

N° 63 Air de soprano « ZerflieBe, mein Herze »

Rachel Redmond, soprano

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Concert donné le 19 avril 2019 dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris

(Captation Radio-France)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Chœur et choral conclusif

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Concert donné le 19 avril 2019 dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris

(Captation Radio-France)

7h55 : Propos sur Bach : 15. Premier mariage avec Maria Barbara (1707)

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Prélude de Choral pour orgue « In dir ist Freude »

Olivier Latry, orgue

Orgue de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris

Disque : La Dolce Volta LDV 69 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 63 « Christen ätzet diesen Tag »

1. Choeur « Christen ätzet diesen Tag »

2. Récitatif d’alto « O sel’ger Tag »

3. Trio sopranos et basse « Gott du hast es wohlgefüget »

4. Récitatif de ténor « So kehret sich nun heut »

5. Duo alto et ténor « Ruft und fleht den Himmel an »

6. Récitatif de basse « Verdoppelt euch demnach »

7. Chœur « Höchster schau in Gnaden an »

Marie-Perbost, Hana Blazikova, sopranos

Eva Zaicik, contralto

Thomas Hobbs, ténor

Stephan Macleod, basse

La Chapelle Harmonique

Direction Vincent Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Annonces concerts :

Le jeudi 19 décembre à l’Oratoire du Louvre (Paris) à 20h30, Et le vendredi 20 décembre à La Chapelle Royale de Versailles, à 20h30 :

La Chapelle harmonique de Vincent Tournet. Au programme : Bach, Magnificat et Cantates de Noël (BWV 62 & 147)

Le mardi 17 décembre, à 12h30,Auditorium du Musée d’Orsay(Paris) :

Récital de clavecin de Jean Rondeau. Au programme : Bach, les Variations Goldberg

