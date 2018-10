Le Bach du dimanche 14 octobre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

à réécouter BWV 162 « Ach ! Ich sehe, jetzt, da ich zu Hochzeit gehe » (2e version) émission La Cantate BWV 162 « Ach ! Ich sehe, jetzt, da ich zu Hochzeit gehe » (2e version)

Jean-Sébastien Bach

Les Chorals Schübler

N°1 Wachet auf , ruft uns die Stimme BWV 645

Orgue Isoir, orgue

Orgue Joseph Gabler, Weingarten

Enregistrement de 1988

Disque : La Dolce Volta LDV 400.6 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Les Chorals Schübler

N°2 Wo soll ich fliehen hin BWV 646

Orgue Isoir, orgue

Orgue Joseph Gabler, Weingarten

Enregistrement de 1988

Disque : La Dolce Volta LDV 400.6 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Les Chorals Schübler

N°6 Kommst du nun, Jesu, von Himmel herunter BWV 650

Orgue Isoir, orgue

Orgue Joseph Gabler, Weingarten

Enregistrement de 1988

Disque : La Dolce Volta LDV 400.6 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Les Chorals Schübler

N°6 Kommst du nun, Jesu, von Himmel herunter BWV 650

Transcription pour saqueboute, violoncelle piccolo et orgue

Ophélie Gaillard, violoncelle piccolo

Fabrice Millischer, saqueboute

Disque : Aparte AP045 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Motet « Komm, Jesu, komm » BWV 229

Choeur de chamber de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Christof Roos, orgue

Hartwig Groth, viole de gambe

Disque : Carus 83.298 (2012)

Sven-David Sandström

Motet « Komm, Jesu, komm » BWV 229

Kammerchor Hannover, Stephan Doormann (dir.)

Disque : Rondeau ROP 6105 (2015)

Jean-Sébastien Bach

« Ich lasse dich nicht » BWV Anh 159

Choeur de chambre de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Christof Roos, orgue

Hartwig Groth, viole de gambe

Disque : Carus 83.298 (2012)

Le propos

à réécouterPropos sur Bach de Jean Cocteau (1961) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Jean Cocteau (1961)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Offrande Musicale BWV 1079 Ricercare à 6

Arrangement réalisé par le pianiste John Lewis

The Modern Jazz Quartet & The Swingle Singers

Enregistrement réalisé en 1966

Disque : Universal Music 982626-2 (2008)

John Lewis

Alexander’s Fugue

The Modern Jazz Quartet & The Swingle Singers

Milt Jackson, vibraphone

Enregistrement réalisé en 1966

Disque : Universal Music 982626-2 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Suite française n° 1 en ré mineur BWV 812

Allemande / Courante / Sarabande / Air

PercuDuo

Philippe Limoge, vibraphone

Damien Petitjean, marimba (xylophone)

Disque : Polymnie POL 210372 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Mvt. 1 Toccata

Thibaut Garcia, guitare

Disque : Contrastes 0748252712714 (2014)

Alexandre Tansman

Cinq inventions (Hommage à Bach)

N° 1 Passepied

N° 2 Sarabande

N° 3 Sicilienne

N° 4 Toccata à deux voix

N° 5 Aria

Thibaut Garcia, guitare

Disque : Erato 0190295605261 (2018)

Antoine Boyer

Swing Bach

Antoine Boyer, guitare

Al Dubreuil, guitare

Pierre Moreilhon, contrebasse

Album : Sita

Disque : La vie qui va (2012)

Gabriela Montero

Improvisation dans le style de Bach

Disque : EMI Records (2005)

Gabriela Montero

Improvisation sur le thème des Variations Goldberg (2005)

Disque : EMI Records (2005)

Aziza Mustafa Zadeh

Bach – Zadeh

Album : Shamans

Disque : DECCA 470234-2 (2002)

Nouveauté discographique

Thibaut Garcia « Bach inspirations » (label, Erato)

en savoir plus émission Classic Club Les Contes d’Hoffman, avec Gary Hoffman et Thibaut Garcia

en savoir plus émission Musique matin Bach Inspirations, nouvel opus du guitariste Thibaut Garcia

Annonce de concert

Dimanche 14 octobre à 16h : récital de la violoniste Hilary Hahn à l’auditorium de Radio-France « Bach solo »

en savoir plus événement Nuit de l'orgue

Cabinet des curiosités