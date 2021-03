Le Bach du dimanche 14 mars 2021

Au programme de cette 156e émission : la Passion selon Saint-Marc BWV 247 dans la reconstitution de Ton Koopman (Erato, 2000) et les Sonates pour flûte et clavecin par Frank Theuns et Bertrand Cuiller (nouveauté du label Ramée, 13 mars), des CD à gagner !

Fontaine Proserpine à Catane (Sicile, Italie) construite en 1904 par Giulio Muskets, représentant l'enlèvement de la déesse Proserpine par Hadès, dieu des enfers. , © Getty / Ray Wise