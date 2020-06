Le Bach du dimanche 14 juin 2020

Au programme de cette 125e émission : les Suites pour violoncelle de Sonia Wieder-Atherton (à paraître chez Alpha-Outhere) ; le Clavier bien tempéré (Livre I) de Trevor Pinnock (nouveauté Deutsche Grammophon) et un petit tour en Auvergne à la 22e édition du festival Bach-en-Combrailles (15-16 août).

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond " paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

Praeludium

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Disque : ALPHA (2020)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

Allemande

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Disque : ALPHA (2020)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

Sarabande

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Disque : ALPHA (2020)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007

Gigue

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Disque : ALPHA (2020)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 2 pour violon en ré mineur BWV 1004

Arrangement pour violon et improvisations au clavecin

Patricia Kopatchinskaja, violon baroque

Anthony Romaniuk, clavecin

Disque : Alpha ALPHA 211 (2014)

Brice Pauset

Entrée für Andreas / for Anthony / pour Frédéric

Andreas Staier, clavecin

Disque : Harmonia Mundi HMC 901898 (2005)

Jean-Sébastien Bach

Suite en mi mineur BWV 996

Sarabande

Jean-Luc Ho, clavecin

Disque : L’Encelade ECL 1302 (2014)

Georg Böhm

Prélude pour orgue en ut majeur

Jean-Luc Ho, orgue

Orgue de Pontaumur, réplique de l’orgue d’Arnstadt

Source : Youtube Festival Bach-en-Combrailles (2018)

Série « Open orgue » réalisée par Florian Cardinale

Jean-Sébastien Bach

Prélude en ut majeur BWV 547

Emmanuel Arakélian, orgue

Orgue de Pontaumur

Source : Youtube Festival Bach-en-Combrailles (2017)

Série « Open orgue » réalisée par Florian Cardinale

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Dona nobis pacem (chœur final)

Tölzer Knabenchor

Opera fuoco Orchestra

Direction David Stern

Concert de clôture du Bachfest de Leipzig (Thomaskirche) juin 2019

Captation : Aparté / Confuoco

7h55 : Propos sur Bach : 37. Une polémique esthétique autour de l’art de Bach

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (livre I)

Prélude et fugue en ut majeur BWV 846

Trevor Pinnock, clavecin

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4838436 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (livre I)

Prélude et fugue en fa mineur BWV 857

Trevor Pinnock, clavecin

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4838436 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (livre I)

Prélude en ut mineur BWV 847

Trevor Pinnock, clavecin

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4838436 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (livre I)

Fugue en si mineur BWV 869

Trevor Pinnock, clavecin

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4838436 (2020)

Philippe Duchemin

Take Bach

Domi Emorine, accordéon

Marcel Loeffler, accordéon

Cédric Loeffler, guitare

Disque : Cristal Records CR249 (2015)

8h55 : Propos sur Bach : 38. L’insertion professionnelle des ses fils

Annonces concerts :

Le compositeur et claveciniste Brice Pauset interprète lesVariations Goldberg BWV 988le mardi 16 juin, dans le cadre du «Festival en ligne» de l’Opéra de Dijon « Artistes en résidence / en résistance ! » (27 mai au 6 juillet)

La 22e édition du Festival «Bach-en-Combrailles» (Auvergne) est maintenue mais modifiée (15 - 16 août 2020)

Nouveautés discographiques :

LeClavier bien tempéré(Livre I) par Trevor Pinnock (nouveauté Deutsche Grammophon)

LesSuites pour violoncellepar Sonia Wieder-Atherton (A paraître prochainement chez Alpha-Outhere)

Le Cabinet des curiosités :

Reportage : laMesse en si mineurau Bachfest de Leipzig (juin 2019) par l’Opera fuoco Orchestra et le Tölzer Knabenchor, sous la direction de David Stern