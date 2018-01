Le Bach du dimanche 14 janvier 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Nouveauté discographique

Anna Göckel« Sei solo », Sonates et Partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, NoMadMusic

, © @NoMadMusic

Réédition discographique

Georg Friedrich Haendel, Concertos pour orgue opus 4, Michel Chapuis et l’Orchestre de chambre du Marais, Pascal Vigneron (dir.), Label Quantum (QM7080)

Conseil de lecture

Letizia Jouffroy, Bach et Händel : deux musiciens illustres dans le noir. Les barbiers à l’aube de la chirurgie, Paris, L’Harmattan, 2017.

, © L’Harmattan

Annonces de concerts

Dimanche 14 janvier à 12h

Eglise Protestante allemande, 25 rue Blanche 75009 Paris

Cantate BWV 3 « Ach Gott, wie Manches Herzeleid »

Elèves des départements de musique ancienne et des disciplines vocales du CNSMD de Paris, sous la direction de Masaaki Suzuki

Dimanche 14 janvier à 18h

Eglise Saint-Martin à Amilly (Loiret)

Ensemble Il Gardellino, sous la direction de Marcel Ponseele

Cantates BWV 158 et BWV 32,

Double Concerto BWV 1060

Triple Concerto BWV 1044

Mercredi 17 janvier à 20h

Salle Cortot à Paris

Anna Göckel, violon

Partitas et Sonates pour violons seul (intégrale) à l’occasion de la parution de son Disque (NoMadMusic)

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour hautbois et violon en ut mineur BWV 1060

2. Adagio

Ryo Terakado, violon

Marcel Ponseele, hautbois

Ensemble Il Gardellino, Marcel Ponseele (dir.)

Disque : Accent 2005

♫ Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon seul n° 1 en sol mineur BWV 1001

1. Adagio

Anna Göckel, violon

Disque : NoMadMusic FF003

♫ Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon seul n° 1 en sol mineur BWV 1001

4. Presto

Anna Göckel, violon

Disque : NoMadMusic FF003

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Concerto pour orgue op. IV n° 4

1. Allegro

Michel Chapuis, orgue

Orgue Jean David du Mont-Dore

Orchestre de chambre du Marais, Pascal Vigneron (dir.)

Disque : Quantum QM 7080 (1997) réédition 2017

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Concerto pour orgue op. IV n° 4

4. Allegro

Michel Chapuis, orgue

Orgue Jean David du Mont-Dore

Orchestre de chambre du Marais, Pascal Vigneron (dir.)

Disque : Quantum QM 7080 (1997) réédition 2017

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour orgue en la mineur BWV 593 d’après Vivaldi (op. 3 n°6)

1. Tempo giusto

André Isoir, orgue

Orgue Grenzing de Saint-Cyprien en Périgord

Disque : La Dolce Volta LDV 118.0 (2013)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 146 “Wir müssen durch viel Trübsal”

1. Sinfonia instrumentale avec orgue concertant

Lorenzo Ghielmi, orgue

Orchestre baroque Il Gardellino, Marcel Ponseele (dir.)

Disque : Passacaille 987 (2014)

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Prélude et Chaconne et 21 variations en sol majeur pour clavecin HWV 435

Andreas Staier, clavecin

Disque : Hamonia Mundi HMC 901898 (2005)

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Saül / Choeur des Israélites

Choeur acte 1 scène 1 “Along the monster atheist strode”

Choeur acte 1 scène 1 “The youth inspir’d by thee O Lord”

Choeur acte 1 scène 1 “How excellent Thy name O Lord / Hallelujah”

Choeur de chambre et Orchestre baroque de Dresde, Hans Christoph Rademann (dir.)

Disque : Carus 83 243 (2008)

♫ Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245

1ère partie : Chœur « Herr unser Herrscher »

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für alte Musik de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 802236.37 (2016)

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Passion Brockes HWV 48

Choeur n° 1 : “Kommet ihr verworfnen Sünder”

Johanna Winkel, soprano

Elvira Bill, mezzo-soprano

Choeur de chamber de Cologne

Collegium Cartusianum, Peter Neumann (dir.)

Disque : Carus 83428 (2010)

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Passion Brockes HWV 48

Air de l’Ame croyante « Brich brüllender Abgrund »

Markus Brutscher, ténor

Choeur de chambre de Cologne

Collegium Cartusianum, Peter Neumann (dir.)

Disque : Carus 83428 (2010)

Le Propos émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Robert Schumann (1832)

Cabinet de curiosités