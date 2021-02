Le Bach du dimanche 14 février 2021

Au programme de cette 152e émission : une heure en compagnie de Glenn Gould avec des Archives INA ; et l’ensemble belge BachPlus de Bart Naessens avec deux cantates dont « Meine Freudin du bist schön » (sur un texte extrait du Cantique des cantiques) de Johann Christoph Bach

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Invention n° 11 en sol mineur BWV 797

Glenn Gould, piano

Enregistrement de 1963

Disque : CBS M2K 42269/2 (1963)

Jean-Sébastien BACH

Fugue n° 4 en ut dièse mineur BWV 849

Glenn Gould, piano

Enregistrement de septembre 1962

Disque : Sony SM2K 52600 (1993)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations 3, 18, 9, 24, 10 et 30

Glenn Gould, piano

Enregistrement de concert au Conservatoire de Moscou, le 12 mai 1957

Disque : Melodiya Russie MEL CD 10 01606 (2009)

Jean-Sébastien BACH

Sinfonia n° 15 en si mineur BWV 801

Glenn Gould, piano

Enregistrement session de studio en juin 1955

Disque : Sony 82876698352 (2005)

Jean-Sébastien BACH

Sinfonia n° 15 en si mineur BWV 801

Glenn Gould, piano

Enregistrement de 1963

Disque : CBS M2K 42269 (1987)

Jean-Philippe COLLARD

Propos de Jean-Philippe Collard sur Glenn Gould

France-Inter / « La musique des musiciens »

Producteur : Jacques Chancel

Date de diffusion : 5 avril 1982

Source : Archives INA

Philippe SOLLERS / Pierre AMOYAL

Propos de Philippe Sollers et Pierre Amoyal sur Glenn Gould

France-Inter / « Parenthèses »

Producteur : Jacques Chancel

Date de diffusion : 8 mars 1983

Source : Archives INA

Anne QUEFFELEC

Propos d’Anne Queffelec sur Glenn Gould

France-Musique : « Portraits en concert »

Productrice : Martine Kaufmann

Date de diffusion : 4 février 1988

Source : Archives INA

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier en fa mineur BWV 1056

Mouvement 2 : Largo

Glenn Gould, piano

Orchestre symphonique de la Columbia

Direction : Vladimir Golschmann

Enregistrement de studio (New York, mai 1958)

Disque : SONY SM2K 52591 (1992)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier en fa mineur BWV 1056

Mouvement 3 : Presto

Glenn Gould, piano

Orchestre symphonique de la Columbia

Direction : Vladimir Golschmann

Enregistrement de studio (New York, mai 1958)

Disque : SONY SM2K 52591 (1992)

Jacques DRILLON

Propos de Jacques Drillon sur Glenn Gould

France-Inter / « Parenthèses »

Producteur : Jacques Chancel

Date de diffusion : 3 mai 1983

Source : Archives INA

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier en mi majeur BWV 1053

Mouvement 2 : Siciliano

Glenn Gould, piano

Orchestre symphonique de la Columbia

Direction : Vladimir Golschmann

Enregistrement de studio (New York, février 1969)

Disque : Sony SM2K 52591 (1992)

Glenn GOULD

Quatuor à cordes (1953-1954) extrait

Bruno Monsaingeon, violon

Gilles Apap, violon

Gérard Caussé, alto

Alain Meunier, violoncelle

France-Musique / « Désaccord parfait : L’héritage de Glenn Gould »

Producteur : Jean-Michel Damian

Date de diffusion : 3 février 1990

Source : Archives INA

Jean-Sébastien BACH

Prélude n° 3 en ut dièse majeur BWV 848

Glenn Gould, piano

Enregistrement de septembre 1962

Disque : Sony SM2K 52600 (1993)

Les écrits de Glenn Gould et quelques ouvrages de référence

* Glenn Gould. Entretiens avec Jonathan Cott (1977), traduit de l’américain et préfacé par Jacques Drillon « Le plaisir et l’extase » (Paris, Lattès, 1983).

* Michel Schneider, Glenn Gould. Piano solo. Aria et trente variations (Paris, Gallimard, 1988).

* Denis Laborde, De Jean-Sébastien Bach à Glenn Gould. Magie des sons et spectacles de la passion (Paris, L’Harmattan, 1997).

* Bruno Monsaingeon, Le dernier Puritain : Écrits I, 1983 ; Contrepoint à la ligne : Écrits II, 1985 ; Non, je ne suis pas du tout un excentrique, 1986 : série de trois livres contenant tous les écrits de Glenn Gould (Paris, Fayard).

* Bruno Monsaingeon, Glenn Gould. Journal d’une crise, suivi de Correspondance de concert, (Paris, Fayard, 2002).

* Bruno Monsaingeon, Glenn Gould. Chemins de traverse (Paris, Fayard, 2012).

7h55 : Propos sur Bach : O comme Oratorio

à réécouter AUDIO 5 min émission Propos sur Bach O comme Oratorio

8h : La Cantate du jour : BWV 125

à réécouter émission La Cantate La Cantate BWV 125 « Mit Fried und Freud ich fahr dahin »

Programmation musicale, deuxième heure

Johann Christoph BACH

Cantate « MeineFreundin du bistschön »

1.Duo soprano et baryton « MeineFreundin du bistschön »

2.Air de soprano « Mein Freund istmein »

Griet de Geyter, soprano

Tiemo Wang, baryton

Ensemble BachPlus

Direction : Bart Naessens

Disque : Etcetera KTC 1548 (2016)

Johann Christoph BACH

Cantate « MeineFreundin du bistschön »

3.Trio soprano, alto et ténor « Wo istdeinFreund ?»

4.Air de baryton « IchhabemeineMyrrhensamtmeinemWürzenabgebrochen »

5.Quatuor « EssetmeineLiebenundtrinket »

6.Chœur « Gratias »

Griet de Geyter, soprano

Joëlle Charlier, contralto

Vincent Lesage, ténor

Tiemo Wang, baryton

Ensemble BachPlus

Direction : Bart Naessens

Disque : Etcetera KTC 1548 (2016)

Jean-Sébastien BACH / Vinicius de MORAES

Cantate BWV 147 « Herz und Mund und Tat und Leben »

Choral « JesusbleibetmeineFreude »

« Rancho dasflôres »

Banda Do Corpo De Bombeiros Do Rio De Janeiro

Orchestre du corps des pompiers de Rio de Janeiro (District Fédéral)

Enregistré en 1960

Disque : Vinyl Odéon 1960 (réédité en 1990)

Hommage à Chick Corea

, © AFP / AFP / Beata Zawrzel / NurPhoto

Du jazz rock au solo en passant par la fusion électrique, le pianiste Chick Corea incarnait le jazz dans tous ses états depuis les dernières décennies du XXème siècle. Il est décédé le 9 février 2021, à l'âge de 79 ans, d'une forme rare de cancer. Hommage.

Avec son père, trompettiste à Boston, il découvre très tôt le jazz. Biberonné à Dizzy Gillespie, Charlie Parker ou Lester Young, il ne commence pas la musique par le piano mais par la batterie, ce qui expliquera que son jeu se distingue pas un style très percussif.

Considéré à la fois comme un immense improvisateur et un grand accompagnateur, Chick Corea, artiste prolifique aux plus de 100 albums, a remporté 23 Grammy Awards, l’équivalent des Victoires de la musique aux Etats-Unis.

Chick Corea & Bach

À l'âge de huit ans, Chick Corea suit les cours du concertiste Salvatore Sullo. Il découvre la musique classique et développe un goût précoce pour la composition

« My good teacher Mr. Sullo kindly showed me into Mozart and Bach's world »

Chick Corea joue Bach

Variations Goldberg, BWV 988 "Variation 1"

Concerto pour 2 Clavecins en Ut Mineur, BWV 1060

Sonate en mi bémol majeur BWV 1031 pour flûte traversière (ou flûte à bec) et clavecin : II. Sicilienne

Sonate en mi bémol majeur BWV 1031 pour flûte traversière (ou flûte à bec) et clavecin : II. Sicilienne, Hubert Laws et Stanley Clarke

Chick Corea parle de Bach

« J’apprécie Jean-Sébastien Bach qui est à la fois l’un des plus grands génies et l’un des plus grands compositeurs de tous les temps. En m’immergeant dans ses œuvres, j’ai vu quel immense magicien il était. Il était l’un de ces musiciens et compositeurs qui ont dédié leur vie à la musique. J’ai lu quelque chose à son sujet qui m’a beaucoup impressionné : jeune homme, Bach travaillait au service de l’église et pour pouvoir étudier la musique d’autres compositeurs, il copiait le soir, à la lueur d’une bougie, les partitions qu’il souhaitait découvrir et travailler. Cela en dit long sur la ferveur avec laquelle il faisait ce qu’il faisait. »

Retrouvez l'interview en version originale en intégralité ici