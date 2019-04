Le Bach du dimanche 14 avril 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Sonate en trio en ut mineur BWV 1029

Transcription pour deux flûtes à bec alto, violoncelle et clavecin (Sergio Ciomei)

Mvt. 1 Vivace

Walter van Hauwe, flûte à bec 1

Lorenzo Cavasanti, flûte à bec 2

Caroline Boersma, violoncelle

Sergio Ciomei, clavecin

Ensemble « Tripla Concordia »

Disque : Arcana A114 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en trio en ut mineur BWV 1029

Transcription pour deux flûtes à bec alto, violoncelle et clavecin (Sergio Ciomei)

Mvt. 2 Adagio et mvt. 3 Allegro

Walter van Hauwe, flûte à bec 1

Lorenzo Cavasanti, flûte à bec 2

Caroline Boersma, violoncelle

Sergio Ciomei, clavecin

Ensemble « Tripla Concordia »

Disque : Arcana A114 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en trio en ré mineur BWV 527

Transcription pour trois flûtes à bec (soprano, alto et basse) et orgue (Sour Cream)

Mvt. 2 Adagio e dolce et mvt. 3 Vivace

Walter van Hauwe, flûte à bec soprano

Lorenzo Cavasanti, flûte à bec alto

Manuel Staropoli, flûte à bec basse

Sergio Ciomei, orgue

Ensemble « Tripla Concordia »

Disque : Arcana A114 (2019)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

N° 38 Récit évangélique (+ les servantes + Pierre + chœur) : « Petrus aber SaB »

N° 39 Air d’alto : « Erbarme dich »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Sophie Harmsen, contralto

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

N° 43 Récit évangélique ( + Pilate + Jésus) : « Sie hielten aber einen Rat »

N° 44 Choral : « Befiehl du deine Wege »

N° 45 Récit évangélique (+ Pilate + la femme de Pilate + Chœur) : « Auf das Fest aber »

N° 46 Choral « Wie wunderbachlich ist doch diese Strafe !”

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Hannah Morrison, soprano

Christian Immler, (Jésus) basse

Peter Harvey, (Pilate) basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

N° 50 Récit évangélique ( + choeur + Pilate) : « Sie schieen aber noch mehr »

N° 51 Récitatif d’alto « Erbarm es Gott ! »

N° 52 Air d’alto « Können Tränen meiner Wangen »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Sophie Harmsen, contralto

Peter Harvey, (Pilate) basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

N° 55 Récit évangélique : « Und da sie ihn verspottet hatten »

N° 56 Récitatif de la basse « Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut »

N° 57 Air de la basse « Homm, süBes Kreuz »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Peter Harvey, basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

N° 59 Récitatif de l’alto « Ach Golgotha, unsel’ges Golgotha ! »

N° 60 Air d’alto avec chœur « Sebet, Jesus hat die hand »

N° 61 Récit évangélique (+ Jésus + Chœur) « Und von der sechsten Stunde an »

N° 62 Choral « Wenn ich einmal soll scheiden »

N° 63 Récit évangélique (+ chœur) : « Und siehe da »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Sophie Harmsen, contralto

Christian Immler, (Jésus) basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

N° 66 Récit évangélique (+ chœur + Pilate) : « Und Joseph nahm den Leib »

N° 67 Récitatifs des solistes et chœur « Nun ist der Herr »

N° 68 Chœur : « Wir setzen uns mit Tränen nieder »

Tilman Lichdi, (Evangéliste) ténor

Hannah Morrison, soprano

Sophie Harmsen, contralto

Peter Harvey, basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83285 (2016)

Nouveauté discographique

Musique de chambre pour flûtes à bec par l’ensemble Tripla Concordia (label Arcana)

Annonces de concerts

Isabelle Faust, intégrale des Sonates et Partitas, Théâtre des Champs-Elysées, le 16 avril, à 20 heures.

Dans le cadre du Festival « Musique sacrée à Perpignan » (du 10 au 20 avril) : la Passion selon Saint-Jean, le 16 avril, à 20h30, à L’Archipel (scène nationale), par le Café Zimmermann et l’ensemble Vox Luminis, sous la direction de Lionel Meunier.

La passion selon Saint-Jean par Les Arts Florissants, sous la direction de William Christie, à la Philharmonie de Paris, le 19 avril, à 20h30.

« La Passion selon St Matthieu » par l'Orchestre National de France dirigé par Václav Luks, le 19 avril à 19h30, au Théâtre des Champs Elysées à Paris.

« La Passion selon St Matthieu » par le Choeur de Saint-Guillaume et le Bach Collegium Strasbourg-Ortenau, sous la direction artistique d'Elira Priftuli avec Christophe Einhorn (évangéliste) et le contre-ténor Julien Freymuth, le 19 avril, à 16h, à l'Eglise Saint-Guillaume de Strasbourg.

« La Passion selon St Matthieu » par l'Ensemble vocal et instrumental de Lausanne dirigé par Michel Corboz, le 19 avril à 20h30, au Grands Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix en Provence.

Spectacle « Les Cathédrales de Bach », avec Patrice Fontanarosa (Partitas et Sonates pour violon), Odile Michel et Patrick Olivier (textes de Augustin Rodin), le 20 avril, à 16h, au théâtre de l’Epée de Bois, à la Cartoucherie (12e arrondissement de Paris).

« Les Variations Goldberg » par Peter Serkin, le 20 avril à 18h00, au Théâtre du Jeu de Paume dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix en Provence.

