Le Bach du dimanche 13 septembre 2020

Au programme de cette 130e émission : les Concertos pour clavecin (vol.1) par Masato Suzuki et le Bach Collegium Japan (nouveauté Bis, juillet 2020) ; Ophélie Gaillard au Festival de musique ancienne de Maguelone (19 sept.) ; et un zoom sur le Motet BWV 227 « Jesu meine Freude » en première heure.

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

" Beyond Bach "

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Johann CRÜGER

Choral « Jesu meine Freude »

Kai Roterberg, ténor

Juliane Laake, viole de gambe

Disque : Capriccio C5206 (2015)

Dietrich BUXTEHUDE

Cantate BuxWV 60 « Jesu meine Freude »

Choral « Jesu meine Freude »

Ensemble Vox Luminis

Direction Lionel Meunier

Ensemble Masques

Direction Olivier Fortin

Disque : Alpha 287 (2017)

Johann Michael BACH

Motet « Halt was du hast » (sur « Jesu meine Freude »)

Cantus Cölln

Direction Konrad Jünghanel

Disque : Deutsche harmonia Mundi 05472773052 (1994)

Jean-Sébastien BACH

Choral pour BWV 713 « Jesu meine Freude »

Kei Koito, orgue

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 19075915582 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Motet BWV 227 « Jesu meine Freude »

1. Choral « Jesu meine Freude » (4 voix, 1re strophe)

2. « Es ist nun nichts Verdammliches » (5 voix)

3. Choral « Unter deinem Schirmen » (5 voix, 2e strophe)

4. « Denn das Gesetz » (3 voix)

5. « Trotz dem alten Drachen » (5 voix, 3e strophe)

6. « Ihr aber seid nicht fleischlich » (5 voix, fugue)

Collegium Vocale Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH002 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Motet BWV 227 « Jesu meine Freude »

1. Choral « Weg mit allen Schätzen » (4 voix, 4e strophe)

2. Andante « So aber Christus in euch ist » (3 voix)

3. Choral « Gute nacht, O Wesen » (4 voix, 5e strophe)

4. « So nun der Geist » (5 voix)

5. Choral « Weicht, ihr Trauergeister » (4 voix, 6e strophe)

Collegium Vocale Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH002 (2011)

Georg Friedrich TELEMANN

Cantate « Jesu meine Freude » TWV 1:970

1. Choeur « Jesu meine Freude »

2. Récitatif de soprano « Ich bin vor Freuden schier »

3. Air « Unter deinen Schirmen »

Ingrid Schmithüsen, soprano

Howard Crook, ténor

Rheinische Kantorei

Das Kleine Konzert

Direction Hermann Max

Disque : Capriccio

Georg Friedrich TELEMANN

Cantate « Jesu meine Freude » TWV 1:970

7. Duo « Weg mit allen Schätzen »

8. Récitatif de basse « Der güldnen Netze Schein »

9. Chœur « Gute Nacht, o Wesen »

Ingrid Schmithüsen, soprano

Claudia Schubert, alto

Klaus Mertens, basse

Rheinische Kantorei

Das Kleine Konzert

Direction Hermann Max

Disque : Capriccio

7h55 : Propos sur Bach : Lettre B comme BWV

à réécouter émission Propos sur Bach B comme BWV

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en mi majeur BWV 1053

Mouvement 3. Allegro

Masato Suzuki, clavecin

Bach Collegium Japan

Direction Masato Suzuki

Disque : BIS 2401 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056

Allegro. Largo. Presto

Masato Suzuki, clavecin

Bach Collegium Japan

Direction Masato Suzuki

Disque : BIS 2401 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin et hautbois en ré mineur BWV 1059R

Mouvement 3. Presto

Masato Suzuki, clavecin

Bach Collegium Japan

Direction Masato Suzuki

Disque : BIS 2401 (2020)

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto n° 1 en la mineur Wq 170 H 432

Mouvement 1. Allegro assai

Ophélie Gaillard, violoncelle baroque soliste

Thibault Noally, violon

Francesco Corti, pianoforte

Ensemble Pulcinella

Direction Ophélie Gaillard

Disque : Aparté AP080 (2013)

Jean-Sébastien BACH / John LENNON et Paul MAC CARTNEY

Concerto en ré mineur BWV 1052 / Come together

Peter Breiner, arrangeur

Orchestre de chambre Peter Breiner

Direction Peter Breiner

Disque : Naxos 8574078 (2019)

Nouveauté discographique :

**Le premier volume des " *Concertos pour clavecin* "** par Masato Suzuki et le Bach Collegium Japan (label BIS, juillet 2020)

Cabinet des curiosités :

Le Motet BWV 227 «Jesu meine Freude» dans l’interprétation du Vocalconsort Berlin sous la direction de Daniel Reuss (29 janvier 2012)

Annonce de concerts :

Festival de musique ancienne de Maguelonedu 17 au 19 septembre (37e édition)

La violoncelliste Ophélie Gaillardinterprétera les "Suites de Bach le19 septembre à 20h30

L'organisteBenjamin Alarden tournée en Europe :

Les 18 et 20 septembre à Moscou et Saint-Pétersbourg, récital d’orgue auTchaikovsky Concert Hallde Moscou, et auThéâtre Mariinskyavec lesSix Sonates en triode Bach.

Ouverture de saison à Grenoble dans le cadre deMusée en Musique: Le 19 septembre à 15h, avec la projection à l'auditorium du Musée de Grenoble du DVD du spectacle «Que ma joie demeure» de et par Alexandre Astier.