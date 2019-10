Le Bach du dimanche 13 octobre 2019

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

" Agnus Dei " (air de contre-ténor)

Alfred Deller, contre-ténor

Nikolaus Harnoncourt, violoncelle baroque

Gustav Leonhardt, orgue

Ensemble baroque Leonhardt

Direction Gustav Leonhardt

(Enregistrement de 1954)

Disque : Vanguard Classics 08506971 (1994)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 169 « Gott soll allein mein Herze haben »

« Stirb in mir » (air de contre-ténor)

James Bowman, contre-ténor

The King’s Consort

Direction Robert King

Disque : Hyperion (1989)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden »

Choeur introductif

Emma Kirby, soprano

Michael Chance, contre-ténor

Charles Daniels, ténor

Peter Harvey, basse

Quatuor Purcell

Disque : CHANDOS CHAN 0715 (2005)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Partie II : Air de soprano « Zerfliesse mein Herze »

Carolyn Sampson, soprano

Orchestre du siècle des lumières

Direction Stephen Layton

Disque : Hyperion CDA 67901/2 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie chromatique en ré mineur BWV 903

Christopher Hogwood, clavicorde

Disque : Metronome MET CD 1056 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050a

Mvt. 3 Allegro

Academy of Ancient Music

Direction et clavecin : Christopher Hogwood

Disque : L’Oiseau Lyre 414187-2 (1985)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 1 en fa majeur BWV 1046

Mvt. 1 Allegro

Academy of Ancient Music

Direction Christopher Hogwood

Disque : L’Oiseau Lyre 414187-2 (1985)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041

Mvt. 1 Allegro moderato

Simon Standage, violon

English Concert

Direction et clavecin : Trevor Pinnock

Disque : Archiv Produktion AP 410646-2 (1983)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n° 1 en sol majeur BWV 1019

Mvt. 4 Adagio et Mvt. 5 Allegro

Rachel Podger, violon

Trevor Pinnock, clavecin

Disque : Channel Classics CCS 14798/1 (2000)

7h55 : Propos sur Bach : 7. Escapades à Hambourg et à Celle

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Messe brève en fa majeur BWV 233

Kyrie et Gloria

Gabrieli Consort & Gabrieli Players

Direction Paul Mac Creesh

Disque : Archiv Produktion 457631-2 (1998)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052

Mvt. 1Allegro

Richard Egarr, clavecin

Academy of Ancient Music

Direction Andrew Manze

Disque : Harmonia Mundi HMX 2907283 (2002)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre I)

Prélude et fugue en mi bémol mineur BWV 853

John Butt, clavecin

Disque : Linn Records CKD 463 (2014)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Confiteor (chœur) + Et Expecto (chœur)

Susan Hamilton et Cecilia Osmond, sopranos

Margot Oitzinger, alto

Thomas Hobbs, tenor

Matthew Brook, basse

Dunedin Consort

Direction John Butt

Disque : Linn Records CKD 354 (2010)

Annonces concerts :

Dans le cadre de la 8e édition de la manifestation Musique en ville programmée parLes Traversées Baroques de Dijon, au Dortoir des Bénédictins du Musée archéologique de Dijon le dimanche 13 octobre à 12 heures :

Le « Petit livre d’Anna-Magdalena Bach », avec la soprano Anne Magouët et le claveciniste Laurent Stewart.

Dans le cadre dufestival Toulouse les orgues, Église Saint-Exupère le dimanche 13 octobre à 15h :

Concert « Au cœur de l’Allemagne baroque » : chef-d’oeuvres de la musique polyphonique allemande des XVII et XVIIIe siècles, avec en point d’orgue le motet « Jesu meine Freude » de Bach / France Musique est partenaire du festival Toulouse les Orgues

Concert au Wagenhallen de laBachakademie de Stuttgartle jeudi 17 octobre à 19h :

Gaechinger Cantorey, sous la direction de Hans-Christoph Rademann : " Cantate BWV 140 " de Bach

Conseil de lecture :

"Musique au château du ciel" (Un portrait de Jean-Sébastien Bach)

Un livre de Sir John Eliot Gardiner, Paru aux Editions Flammarion (2013)

, © Flammarion

Le cabinet des curiosités :

UK instrumental band SKY playing electric treatment of Bach's "Toccata and Fugue in D Minor". Group specialised in fusing a variety of musical styles including light rock, progressive rock, classical and jazz, released in 1980...