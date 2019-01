Le Bach du dimanche 13 janvier 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

BWV 154" Mein liebster Jesu ist verloren " émission La Cantate BWV 154" Mein liebster Jesu ist verloren "

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 668 : « Vor deinen Thron tret ich hiermit »

Choeur Monteverdi, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gratia SDG 159 (2009)

Johann Christian Bach

Lamento « Ach lass ich Wassers g’nug hätte »

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Musica Antiqua de Cologne, Reinhard Goebel (dir.)

Disque : Archiv Produktion 002894741942 (2005)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 170 « Vergnugte Ruh’ beliebte Seelenlust »

Air d’alto : « Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen »

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Léon Berben, orgue

Musica Antiqua de Cologne, Reinhard Goebel (dir.)

Disque : Archiv Produktion 002894741942 (2005)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Air d’alto : « Zerfliesse mein Herze »

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Musica Florea, Marek Stryncl (dir.)

Disque : Archiv Produktion 457367-2 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 198 : « Lass Fürstin lass noch einen Strah »

Air d’alto : « Verstummt, verstummt ihr holden Saiten »

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Musica Florea, Marek Stryncl (dir.)

Disque : Archiv Produktion 457367-2 (1997)

Le propos

Propos sur Bach de Blandine Verlet (1970) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Blandine Verlet (1970)

Programmation musicale de la deuxième heure

Hommage à la claveciniste Blandine Verlet

Barbara

« Pierre »

Disque : Mercury (1964)

Blandine Verlet au sujet de la chanson française

Source : Archive INA

France-Musique / Emission : Sonnez les matines / Production : Claude Hermann / Date : Claude Hermann

2 août 1999

Jean-Sébastien Bach

Toccata pour clavecin en mi mineur BWV 914

Blandine Verlet, clavecin

Clavecin Hans Ruckers II (1624) du Musée Unterlinden de Colmar

Disque : Astrée E8565 (1995)

Archive 2 (1978) : Blandine Verlet sur ses débuts et sur le choix du clavecin et ce qui lui plait dans cet instrument

Source : Archive INA

France-Musique / Emission : Le concert égoïste / Production : Claude Maupomé / Date d’enregsitrement : 14 février 1978 / date de diffusion : 19 mars 1978

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie chromatique et fugue pour clavecin en ré mineur BWV 903

Blandine Verlet, clavecin

Clavecin Hans Ruckers II (1624) du Musée Unterlinden de Colmar

Disque : Astrée E8565 (1995)

Jean-Sébastien Bach

Invention pour clavecin n° 6 en mi majeur BWV 777

Blandine Verlet, clavecin

Clavecin Hans Ruckers II (1624) du Musée Unterlinden de Colmar

Disque : Astrée E8603 (1997)

Archive 3 (1982) : Blandine Verlet pour ses 40 ans joue les Inventions de Bach

Source : Archive INA

France-Musique / Emission : Les Muses en dialogue / Production : Jacques Merlet / Date de diffusion : 7 février 1982

Jean-Sébastien Bach

Invention pour clavecin n° 2 en ut mineur BWV 773

Blandine Verlet, clavecin

Clavecin Hans Ruckers II (1624) du Musée Unterlinden de Colmar

Disque : Astrée E8603 (1997)

Archive 4 (2002) : Blandine Verlet parle des Variations Goldberg

Source : Archive INA

France-Musique / l’Atelier du musicien / producteur : Jean-Pierre Derrien / Date d’enregistrement : 5 novembre 2002 / date de diffusion : 11 novembre 2002

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Aria

Blandine Verlet, clavecin

Disque : Naïve (1993)

Archive 5 (2004) : Blandine Verlet à propos du Clavier Bien tempéré

Source : Archive INA

France-Musique / L’Atelier du musicien / Producteur : Jean-Pierre Derrien / Date d’enregistrement : 19 décembre 2004 / date de diffusion : 13 décembre 2004

Jean-Sébastien Bach

Clavier Bien tempéré Livre II (fin)

Disque : Astrée (1994)

Archive 6 (2012) : Blandine Verlet parle d’elle-même et de l’interprétation

Source : Archive INA

France-Musique / Emission : Le Matin des musiciens / Producteur : Edouard Fouré Caul-Futy / Date d’enregistrement : 31 mai 2012 / Date de diffusion : 18 juin 2012

Monique Andrée Serf (paroles) et Barbara (musique)

Chanson « Une petite cantate » (1965)

Extrait de l’album : « Mal de vivre »

Barbara, chant

Disque : Philips 77859 (1965)

Conseil de lecture

Le livre "L'Offrande Musicale" sorti en 2002 et écrit par Blandine Verlet aux éditions Desclée de Brouwer (+ CD joint)

