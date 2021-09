Le Bach du dimanche 12 septembre 2021

Au programme de cette 174e émission : les Concertos brandebourgeois par l’Akademie für Alte Musik de Berlin avec Isabelle Faust et Antoine Tamestit (nouveauté Harmonia Mundi, sortie le 17 sept.) et les 20 vingt du Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm avec les Cantates BWV 51, BWV 199 et le Magnificat.

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

1. Allegro

Christoph Hunteburth, flûte traversière

Georg Kallweit, violon

Raphael Alpermann, clavecin

Akademie für Alte Musik de Berlin

Concertmeister : Bernhardt Forck

Disque : Harmonia Mundi, HMM 902686 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

1. Affetuoso

2. Allegro

Christoph Hunteburth, flûte traversière

Georg Kallweit, violon

Raphael Alpermann, clavecin

Akademie für Alte Musik de Berlin

Concertmeister : Bernhardt Forck

Disque : Harmonia Mundi, HMM 902686 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n° 1 en sol mineur BWV 1001

Mouvement 3 : Sicilienne

Isabelle Faust, violon

Disque : Harmonia Mundi HMC 902124 (2012)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Mouvement 2 : Largo ma non tanto

Isabelle Faust et Bernhardt Forck, violons

Akademie für Alte Musik de Berlin

Disque : Harmonia Mundi HMC 90233536DI (2019)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 4 en sol majeur BWV 1049

2. Andante

3. Presto

Isabelle Faust, violon solo

Christoph Huntgeburth et Xenia Löffler, flutes à bec

Akademie für Alte Musik de Berlin

Concertmeister : Bernhardt Forck

Disque : Harmonia Mundi, HMM 902686 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 6 en si bémol majeur BWV 1051

2. Adagio ma non troppo

3. Allegro

Antoine Tamestit et Sabine Fehlandt, altos

Jan Freiheit et Irene Klein, violes de gambe

Akademie für Alte Musik de Berlin

Concertmeister : Bernhardt Forck

Disque : Harmonia Mundi, HMM 902686 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

Mouvement 3 : Allegro assai

Rupprecht Drees, trompette

Xenia Löffler, hautbois

Christoph Huntgeburth, flûte à bec

Bernhardt Forck, violon

Akademie für Alte Musik de Berlin

Concertmeister : Bernhardt Forck

Disque : Harmonia Mundi, HMM 902686 (2021)

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 51 « Jauchzet Gott in allen Landen »

1. Air de soprano « Jauchzet Gott in allen Landen »

2. Récitatif de soprano « Wir beten zu dem Tempel an »

3. Air de soprano « Höchster, mache deine Güte »

4. Choral « Sei Lob und Preis mit Ehren » et « Alleluia »

Natalie Dessay, soprano

Neil Brough, trompette

Emmanuelle Haïm, clavecin et orgue

Le Concert d’Astrée

Direction Emmanuelle Haïm

Disque : Virgin Classics 5193142 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Magnificat en ré majeur BWV 243

N°1 Chœur « Magnificat anima mea Dominum »

Le Concert d’Astrée

Direction Emmanuelle Haïm

Disque : Virgin 094639524129 (2007)

Jean-Sébastien BACH

Magnificat en ré majeur BWV 243

N°8 Air de ténor « Deposuit potentes »

N°9 Air de contre-ténor « Esurientes implevit bonis »

N°10 Trio soprano 1 soprano 2 et contre-ténor « Suscepit Israel »

N°11 Chœur « Sicut locutus est »

N°12 Chœur « Gloria Patri »

Natalie Dessay, soprano 1

Karine Deshayes, soprano 2

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Toby Spence, ténor

Laurent Naouri, basse

Le Concert d’Astrée

Direction Emmanuelle Haïm

Disque : Virgin 094639524129 (2007)

Nouveauté discographique :

Sortie ce 17 septembre, des "Six Concertos brandebourgeois", par l’Akademie für Alte Musik de Berlin, dirigé par Bernhardt Forck, avec Isabelle Faust et Antoine Tamestit.

Une nouveauté du label Harmonia Mundi

Annonces de concerts :

Dans le cadre de la 50e édition du Festival d’Automne à Paris, du 3 au 16 septembre, en la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière à Paris :

Performance « Bach 6 Solo », création inédite de Robert Wilson (conception, mise en scène, décors et lumières), Lucinda Childs (chorégraphie) et de la violoniste Jennifer Koh, avec les Partitas et Sonates pour violon seul de Bach.

Au Festival d’Ambronay, ce samedi 18 septembre à 17h et à 19h (concert en deux parties) : La Messe en si mineur de Bach, avec l’Ensemble Spirito, sous la direction de Nicole Corti.

Le 10é édition du Festival Bel-Air Claviers de Chambéry, qui se tiendra du 14 au 19 septembre, propose ce jeudi 16 septembre à 20h, au Château de Caramagne : le Concerto pour 4 clavecins avec Olivier Fortin, Pierre Gallon, Bertrand Cuiller et Violaine Cochard.

à réécouter événement Bel-Air Claviers Festival du 14 au 19 septembre 2021

Et toujours au Festival Bel-Air Claviers de Chambéry, le samedi 18 septembre à 12h à la Sainte Chapelle de Chambéry, Jean Rondeau interprètera les Variations Goldberg à l’orgue.

Cabinet des curiosités :

Hayk Melikyan joue le Petit prélude en ut mineur BWV 999 sur un Piano Jouet (2020)