Le Bach du dimanche 12 mai 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach / Franz Liszt

Prélude pour piano sur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » S. 179

Arcadi Volodos, piano

Disque : Sony Classical 88697065002 (2007)

Jean-Sébastien Bach / Franz Liszt

Variations sur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » S. 180

Jean-Claude Pennetier, piano

Disque : Mirare MIR 167 (2012)

Le propos

Propos sur Bach de Sylvie Germain (2009) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Sylvie Germain (2009)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 691 « Wer nur den lieben gott lässt walten »

Pierre Hantaï, clavecin

Disque : Mirare MIR 251 (2014)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052

Allegro-Adagio-Allegro

Pierre Hantaï, clavecin

Le Concert des Nations, Jordi Savall (dir.)

Disque : Alia Vox AVSA9909D (2014)

Oscar Strasnoy

Hockzeitsvorbereitungen (mit B und K) / Préparatifs de Noces (avec B et K)

Cantate profane sur des fragments du Journal de Franz Kafka en dialogue avec la Cantate de mariage « Weichet nur, betrübte schatten »

BWV 202

N° 5

Monika Meier-Schmid, soprano

Daniel Gloger, contre-ténor

Ensemble 2e2m, Pierre Roullier (dir.)

Disque : Chant du Monde LDC 2781150 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux pianos en ut mineur BWV 1060

Mvt 2 : Largo ovvero adagio

Mvt 3 : Allegro

Evgeni Koroliov, piano

Ljupka Hadzi-Georgieva, piano

Académie de chambre de Potsdam

Disque : Alpha 258724 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour trois pianos en ut majeur BWV 1064

Mvt 2 : Adagio

Evgeni Koroliov, piano

Anna Vinnitskaya, piano

Ljupka Hadzi-Georgieva, piano

Académie de chambre de Potsdam

Disque : Alpha 258724 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux pianos en ut majeur BWV 1061

Mvt 3 : Fuga. Vivace

Evgeni Koroliov, piano

Anna Vinnitskaya, piano

Académie de chambre de Potsdam

Disque : Alpha 258724 (2019)

Nouveauté discographique

Concertos pour 1, 2, 3 et 4 pianos par Evgeni Koroliov, avec Anna Vinnitskaya, Ljupka Hadzi-Georgieva et l’Académie de chambre de Potsdam (label Alpha)

Annonces de concerts

Concert d’orgue d’ Eric Lebrun , le 12 Mai à l'Orgue de la Basilique Sainte Trinité de Cherbourg avec au programme : Toccata et Fugue en ré mineur, Choral Liebster Jesu (Chorals Kirnberger), Concerto en sol majeur, Prélude et Fugue en mi mineur, Choral Herr Gott nun schleuss (Cantique de Siméon), Choral Allein Gott (Leipzig), Prélude et Fugue en sol majeur.

, le 12 Mai à l'Orgue de la Basilique Sainte Trinité de Cherbourg avec au programme : Toccata et Fugue en ré mineur, Choral Liebster Jesu (Chorals Kirnberger), Concerto en sol majeur, Prélude et Fugue en mi mineur, Choral Herr Gott nun schleuss (Cantique de Siméon), Choral Allein Gott (Leipzig), Prélude et Fugue en sol majeur. Vingtième édition du Festival « Claviers en Pays d’Auch » (du 10 au 19 mai) : concert à deux clavecins, le 15 mai, avec Yvan Garcia et François Guerrier ; récital de clavecin de Pierre Hantaï, le 18 mai, à Auch au Centre Cuzin

» (du 10 au 19 mai) : concert à deux clavecins, le 15 mai, avec récital de clavecin de le 18 mai, à Auch au Centre Cuzin Récital d’orgue et de clavecin de Benjamin Alard à l'Eglise Saint-Louis en L’Île à Paris, le 18 mai : programme « Hambourg »

Cabinet de curiosités